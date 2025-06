Haim: Dejé de revisión: el álbum de ruptura más desordenado de los últimos tiempos, en todos los sentidos | Granero

HEl innovador sencillo de AIM 2013, The Wire, fue un himno de ruptura arrogante y de alto espíritu. Geoff Barrow de Portishead de Portishead se identificó correctamente en ese momento en ese momento de Portishead, que hacía eco de la obra de Shania Twain (aunque esta no era la quemadura enferma que pensaba que era), sobre el cual el trío se dirigió a la fobia de compromiso, los problemas de comunicación y la cabeza girada, antes de saltar al sol de California con sus corazones intactos. Bueno, para comandar el título del álbum debut de Haim: esos días se han ido.

Haim: Dejé. Fotografía: Paul Thomas Anderson

Renuncié, el cuarto álbum de las hermanas, todavía tiene muchas canciones de ruptura, pero estas no son odas alegres para tirar tipos de 20 años. En cambio, el registro se fija en el extremo amargado de una relación a largo plazo profundamente defectuosa; Al menos, algunas de estas canciones están informadas por el amor perdido entre la vocalista principal Danielle Haim y Ariel Rechtshaid, el productor de guirnaldas que trabajó en los tres álbumes anteriores de la banda (en su lugar, me deja de ser dirigido por Danielle, Rostam Batmanglij y Buddy Ross). El estado de ánimo no está desolado, el narrador instigó la división, pero está buscando y dolido. El ex es retratado como descuidado y manipulador, y los golpes no se tiran (“Juro que no te importaría si estuviera cubierto de sangre yacía muerta en la calle”). ¡Hay muchas referencias para liberarse, reflejada en la muestra, tal vez demasiado en la nariz, de la libertad de George Michael! ’90, que está tejido a través de la pista de apertura, Gone.

La idea de la muestra de Haim George Michael es más divertida en teoría que en la práctica: Gone se caracteriza inicialmente por una melodía vocal baja y plana e instrumentación de luditos que logra despojar a toda la euforia de su coopteada “¡Libertad!” abstenerse. Pero luego, un solo de guitarra que recuerda las rayas blancas en su pompa, ¡antes de que esta nueva y blues de garaje se fusione con la libertad! ’90 Rhythm de roca madre. Es un monstruo de una canción de Frankenstein, pero es tardío brillante.

En el último álbum de Haim, Women in Music Pt III de 2020, las hermanas se expandieron en el rock alegre y a veces sin aire de sus dos primeros discos con gran aclamación. Gone insinúa aún más experimentación esta vez, por lo que es decepcionante encontrarme con el Pop Country Pop de todo el país. Pero mantenga apretada para la pista tres, las relaciones absurdamente encantadoras, que incorporan el bombardeo de los 80, el hipermelódico y las líneas superiores de R&B de los 90 y una versión de Valley-Girl-ish del rap de la vieja escuela. Es la mejor canción pop que hayan hecho.

Dejé picos, espectacularmente, aquí. El resto de las 15 pistas del álbum van desde ferozmente buenas e instantáneamente reproducibles a algo insípidas e instantáneamente olvidables.

Haim ha sido comparado durante mucho tiempo con Fleetwood Mac, una comparación que Stevie Nicks respaldó recientemente, diciéndole a GQ que colaborar con el trío era “como volver a casa”. Sin embargo, en lugar de la magia y el misterio intangibles de esa banda, Haim es indudablemente mejor cuando agregan algo nuevo a la mezcla de roca blanda de los 70, que viene en ataques y comienza. Deslizándose Sprechgesang, Al igual que en el festival de nostalgia de Droll, Take Me Back, siempre se siente como un movimiento sabio, una oportunidad de apoyarse en el GSOH de las hermanas, tan obvio en las entrevistas, pero menos en sus canciones reales. Ver también: Millones de años, que emplea un breakbeat maníaco y sintetizadores globos con un efecto malvado y burbujeante; Y el metal cercano a NU de ahora es el ritmo sintético, las guitarras sintéticas de Time, y la producción femenina.

Renuncié es un dispersión sonoramente, pero gratificantemente consistente en un solo aspecto. Durante su considerable tiempo de ejecución, Haim Rake repetidamente sobre el mismo desamor para construir un retrato sincero y complejo de una mujer que trabaja duro para liberarse psicológicamente de una relación, estableciendo una toxicidad obvia (“un error inocente se convierte en 17 días”, de conflicto, presumiblemente) y el daño (realmente lo hizo con mi confianza “, mientras que entretenía la noión que tal vez todas las relaciones son así:” es la mierda). él.” Como proceso, es desordenado, un poco como este álbum. Pero finalmente vale la pena, también un poco como este álbum.

