Si crees que la portada del álbum de Sabrina Carpenter es ‘inquietante’, necesitas obtener un agarre

QUick – ¡Alguien informa a los ancianos de la iglesia! Sabrina Carpenter acaba de lanzar la portada de su nuevo álbum y es un poco provocativo! La obra de arte en cuestión ha sido marcada por turnos “inquietantes”, “desagradables” y “desencadenantes”, enviando ondas de choque a través del fandom del cantante de “espresso” después de que ella lo compartió en Instagram. Encontré estas reacciones viscerales a través de una serie de titulares escandalizados antes, de hecho, incluso había visto la imagen en sí. Mi imaginación conjuró todo tipo de imágenes depravadas en el ínterin, porque seguramente la gente este Ofendido, la portada de la próxima seguimiento de Carpenter del Grammy? Corto n ‘dulce ¿El álbum debe ser verdaderamente reprensible?

Así que fue que hice clic para encontrar una fotografía de la estrella pop de 26 años en sus manos y rodillas, vestida con un vestido negro corto (pero de otro modo recatado) y mirando a la cámara mientras una persona sin rostro, los espectadores han llegado a la conclusión de que es un hombre, pero no hay nada que demostrar eso, se interpone a un lado, sosteniendo holgiamente un titillo de su firma rubia cerrada en su mano.

Mira, lo entiendo. La mujer llamó a su nuevo álbum El mejor amigo del hombre Y luego allí está en el suelo como … bueno, como un perro. Hay connotaciones potencialmente incómodas y sórdidas en torno a la sumisión femenina y el dominio masculino cuando vincula el título y la imagen. Pero para llegar a conclusiones tan defectuosas, sinceramente, tendría que tener cero contexto: para saber literalmente nada sobre Carpenter, su música o su marca.

Para empezar, Carpenter no es una princesa pop de los noventa fabricados cuyos movimientos están dictados por un gerente de banda de mediana edad lascivo con letreros en dólares en sus ojos, persuadiéndola para que se ponga en cuclillas porque “el sexo vende”. Sugerir que no tiene agencia en una portada que ella posado para en una configuración ella eligió un álbum lleno de canciones ella Escribir parece una mala lectura intencional de la dinámica de poder en juego. Y es mucho más inteligente de lo que sus críticos te harían creer; Cualquier provocación aquí es completamente intencional.

Carpenter es un artista que le encanta subvertir las expectativas, que se deleita en retratar una determinada imagen un minuto antes de deconstruirla juguetonamente la siguiente. Su personalidad en el escenario es la de un pin-up de la década de 1950: una figura de Betty Boop en forma de muñeca, todos engañados en corsés, tirantes y tacones altísimos, combinando siluetas sexys con corazones cursos, chispas y descuides con cortesía en mil tonos de pastel. Incluso la forma en que se mueve cuando actúa es, como dicen, darle a Marilyn: la Asociación de Monroe fortaleció aún más por sus rizos de rubio rubio mantecoso, pasada a un efecto devastador. Luego están los delicados pasos brillantes y los retratos burlescos de la cadera; Las sonrisas de la niña que se volcan en jadeos de boca abierta de falso shock. Ella es, en la superficie, el arquetipo de la fantasía de cada hombre heterosexual cobra vida: partes iguales Siren y Naif.

Pero luego escuchas sus canciones. En realidad, escucha las palabras, y te das cuenta de que no hay nada de la entrada aquí. Cada letra cuidadosamente elaborada es saber, cada canción que construye una imagen de una poderosa joven que tiene el control de su propio destino sexual, y sin embargo, es constantemente decepcionado por el calibre mediocre de los hombres que se ofrecen.

Tome los puestos de corte en la canción “Dumb and Poetic”: “Jack off a Lyrics de Leonard Cohen/No creas que entiendes/solo porque hablas como si uno no te haga un hombre”. O “buenas gracias”, en la que advierte a su amante actual que el infierno no tiene furia, etc.: “Le diré al mundo que termines tus tareas prematuramente/me rompen el corazón, y juro que me estoy moviendo/con tu atleta favorito”. (I think we all know what she means by “chores”, and it has very little to do with taking the bins out.) Or “Slim Pickins”, wherein she laments that, while the bar is so low it’s practically on the floor, she aún No puedo obtener una satisfacción romántica: “Un niño que es amable que respira/Juro que no se puede ver”. Amén a eso, hermana.

Algunos han criticado los elementos más abiertamente sexuales al trabajo de Carpenter porque tiene una joven base de fans. El cantante ha “actuado” una posición sexual diferente durante cada actuación de la canción “Juno” durante su gira mundial (y fue criticado en particular después de simular la posición de la “Torre Eiffel” durante su espectáculo de París). El factor de choque probablemente está vinculado a los antecedentes de Carpenter como una estrella infantil: primero ganó prominencia en la serie de Children’s Disney Channel Girl conoce al mundo.

Para estas personas, diría: en primer lugar, ella ya no es una niña. Al igual que Christina Aguilera y Miley Cyrus antes que ella, no se puede esperar que Carpenter siga siendo una niña simplemente para hacernos sentir más cómodos. En segundo lugar, ningún artista puede elegir su demografía de fanáticos; Simplemente crean el arte que se sienten obligados a hacer y esperan que encuentre una audiencia. En un mundo desordenado en el que El 27 por ciento de los niños en el Reino Unido han visto pornografía real A la edad de 11 años, es ridículo perder el tiempo y la energía de la energía sobre lo que equivale a tonterías, totalmente vestidas y con sexo positiva. Y, como la propia Carpenter ha identificado, sus denigradores parecen mucho más preocupados por el sexo que ella.

Abra la imagen en la galería Sabrina Carpenter interpreta al provocador durante su actuación en los británicos ( Itvv )

“Esas son las canciones que has hecho populares”, dijo Piedra rodante en una entrevista reciente. “Claramente tú amor sexo. Estás obsesionado con eso “.

Con todo esto como telón de fondo, se siente obvio que no hay nada “sumiso” sobre el El mejor amigo del hombre cubrir. Además del hecho de que es una de las numerosas artistas femeninas en solitario que dominan de manera integral la industria de la música en este momento (junto con Beyoncé, Taylor Swift, Chappell Roan, Charli XCX y Olivia Rodrigo), Carpenter finalmente tiene todas las áreas en la dinámica de relaciones que crea dentro de sus canciones. Ya sea seduciendo sin esfuerzo al hombre que quiere en “Espresso” o mirando su estupidez con Ennui cansado del mundo en “Herramienta más aguda” y su nuevo sencillo, “Manchild”, Carpenter siempre sale en la cima. (Este último tiene aún más mordisco dado el rumoreado tema de la canción es el ex de Carpenter, el actor irlandés Barry Keoghan).

Abra la imagen en la galería Indignado? Sabrina Carpenter está teniendo la última risa ( Getty )

Si esta mujer se presenta como un perro, que se arrastra a cuatro patas a instancias de su “maestro”, es mejor que creas que es solo para voltear por completo esa narrativa sobre su cabeza. Carpenter orienta el estereotipo rubio tonto simplemente para desmantelarlo con una lentejuelas Bola de demolición a cada paso. Solo tienes que verla tocando ingeniosamente el Schtick de Bombshell para reír en su especial o actuación de Navidad de Netflix en los Grammys de este año para apreciar que detrás del revestimiento exagerado se encuentra un ingenio y una habilidad para la comedia, y siempre está en la broma.

Y, sinceramente, cualquiera que esté realmente ofendido por su portada de álbum relativamente vainilla debe tener un poco de perspectiva. Tal vez consigue un vistazo rápido a la infame obra de arte de la banda punk californiana de Nofx 1996 para Zoológico pesado Antes de llorar “¡inquietante!” Sobre los esfuerzos de Carpenter: presenta una ilustración realista de un hombre, ejem, íntimamente Tocar una oveja (y la versión de vinilo muestra la pareja sesenta y nining).

Abra la imagen en la galería El artista se llevó a casa dos Grammys en los premios 2025 ( Invision/AP )

Carpenter simplemente agachado, completamente vestido, parece positivamente PG en comparación.

Al final del día, puede estar tan indignado como desee: todo lo que hace es llamar más la atención sobre el nuevo álbum de Carpenter y, posteriormente, más dinero a su cuenta bancaria. Ella puede estar en la caseta de la caseta de los detractores en este momento, pero tal vez ese sea solo el precio que pagas por ser un mal b*tch.