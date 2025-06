Blake Lively se mueve para detener a Justin Baldoni obteniendo los textos de Taylor Swift

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Blake Lively está tomando medidas legales para evitar que Justin Baldoni obtenga sus mensajes de texto y otras comunicaciones con la superestrella del pop Taylor Swift.

En una moción presentada en Nueva York que ha sido revisada por Lo independienteLos abogados de Lively argumentan que sus comunicaciones con Swift son “irrelevantes” para el caso judicial en curso.

La moción está dirigida al juez federal de Nueva York, Lewis J. Liman, quien a principios de esta semana lanzó la demanda de $ 400 millones de Baldoni contra Lively y su esposo Ryan Reynolds.

Baldoni había estado demandando animado y Reynolds, su publicista y The New York Times por difamación. En la demanda, Baldoni alegó que intentaron destruir su carrera usando falsas acusaciones de acoso sexual.

Sin embargo, el juez desestimó la demanda, que también incluía acusaciones de extorsión y reclamos adicionales, después de encontrar que las acusaciones de acoso sexual de Lively estaban legalmente protegidas.

Como parte del proceso de descubrimiento, el equipo legal de Baldoni había citado a Swift por sus comunicaciones con Lively. Esa citación se retiró en mayo, después de que el representante de Swift respondió al decir que había sido “diseñado para usar el nombre de Taylor Swift para atraer el interés público creando el martáide Clickbait en lugar de centrarse en los hechos del caso”.

Taylor Swift y Blake Lively abrazan por delante del Super Bowl Lviii en Las Vegas en febrero de 2024 ( Steph Chambers/Getty Images )

Ahora, los representantes de Lively están haciendo un argumento similar en un intento de eliminar a Swift del caso por completo. Argumentan en la nueva moción que el equipo legal de Baldoni “El enfoque continuo en la Sra. Swift es una estrategia de medios, no una estrategia de litigio” y que siempre se pretendía generar titulares en lugar de profundizar su comprensión del caso.

La batalla legal entre Baldoni y los vivos de Termina con nosotrossu película de 2024 basada en la novela de Tiktok Sensation de Colleen Hoover. Lively interpretó a Lily Bloom en la película. Baldoni, quien también dirigió la película, interpreta a Ryle Kincaid, su compañero abusivo.

Rumores De una disputa en el set había estado filtrando en línea, ya que la pareja parecía evitarse durante la gira promocional de la película. Lively fue llamado para un enfoque “sordo de tono” para la película, ya que algunos sintieron que no logró tratar su pesado tema con la solemnidad apropiada.

Lively luego presentó una demanda en diciembre de 2024 alegando que Baldoni la acosó sexualmente y exhibió un comportamiento que le causó “angustia emocional severa”.

Al animado casi dejó de trabajar en la película, afirmó. Sin embargo, ella acordó continuar trabajando dado una serie de requisitos que, según la demanda citada por TMZ – incluyó “No mostrar más videos de desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no más mención de la supuesta ‘adicción a la pornografía de Baldoni’, no más discusiones sobre las conquistas sexuales frente a Blake y otros, no hay más menciones de los genitales del elenco y la tripulación, no más investigaciones sobre el peso de Blake y no mencionar más el padre muerto de Blake”.

También alegó que Baldoni estaba detrás de una supuesta campaña de frotis diseñada para “enterrarla”, que incluía una reacción de los fanáticos como parte de un esfuerzo cuidadosamente orquestado del equipo de relaciones públicas de Baldoni.

El mostrador de Baldoni, presentado a principios de 2025, pocos días después de Lively, fue el desestimado por el juez el lunes.

Antes del despido, el último La actualización en la saga llegó hace solo unos días cuando Lively retiró las afirmaciones de angustia emocional. Se cree que la decisión es una respuesta a los intentos del equipo legal de Baldoni para obtener los registros médicos de Lively, incluidas las notas de terapia y otros detalles de salud, como parte del proceso de descubrimiento.