¿Es el álbum de Sabrina Carpenter realmente tan ofensivo? | Sabrina Carpenter

Según todas las cuentas, Sabrina Carpenter tiene el control.

La cantante de 26 años, que firmó un contrato discográfico con Disney a los 12 años y se convirtió en una estrella en su adolescencia, trabajó durante 10 años y cinco álbumes antes de que Espresso, un sencillo descarado y demente pegadizo de su álbum Short N ‘Sweet, se convirtió en la canción del verano de 2024. hombres. (“¿Dijiste que has terminado? ¿No sabías que comenzamos”, se burla del nuevo sencillo Manchild). Un reciente Perfil de cubierta de piedra rodante defendió su inteligencia, astucia y humor inexpresivo. (Cuando se le preguntó de qué se trata el famoso ex Manchild, ella respondió: “Se trata de tu padre”). Está dando el paso ahora inusual de lanzar un nuevo álbum solo un año después de su brote por no más razón de la que tiene ideas, se siente creativa y quiere: “Mi cerebro es agudo, vamos a escribir”, le dijo a Rolling Stone.

Pero aunque Carpenter está evidentemente en el asiento del conductor, el video musical de Manchild la encuentra como un pasajero, que se extiende a una serie de hombres incompetentes en una excursión surrealista de autostop a través del desierto. Besides humorously imagining the manchild’s shortcomings as vehicles, poking fun at some traditional movie pinups and relishing enjoyably strange images, the video continues Carpenter’s star-making playfulness with the idea of ​​being a sexy, submissive vixen, Betty Boop for gen Z. The single came accompanied by cover art for her upcoming album, Man’s Best Friend, in which the pint-sized Carpenter, clad in a black minidress, appears on her Rodillas, empeñando la atención de un hombre anónimo en un traje, su mano se apoderó de su cabello rubio de bombas.

Como era de esperar, Internet no ha reaccionado bien. Carpenter, un estudiante afilado de la música pop, está claramente trabajando en la tradición de Madonna de provocación sexual por el bien de la provocación, burlándose de los tropos y la prudencia de las personas con una franqueza atractiva. Pero en línea, uno te haría creer que ha retrasado la causa del feminismo en unos buenos 10 años. En Reddit, en su Instagram, en las heces del sitio web de cebo de ira de la derecha anteriormente conocido como Twitter, las usuarios, abrumadoramente mujeres, han acusado a carpintero de derrumbar a la mirada masculina, promoviendo actitudes regresivas, no comprender la sátira e incluso amenazando la seguridad de las mujeres en general. “Imágenes increíblemente misóginas”, escribió Un usuario de Instagram, haciendo eco de los sentimientos de todo el subreddit de cultura R/pop. “Sabrina, este no es el asesino que crees que es …”, escribió otro.

En Tiktok, la imagen se ha doblado fácilmente en explicadores de una mujer sobre cómo la portada es en realidad lo opuesto al empoderamiento, o cómo el furor encapsula el contexto, ahistórico y aplanado, que es todo lo malo en la sociedad moderna, etc. (para lo que vale la pena, también hay una teoría semi-conconcinente de que Carpenter eventualmente revelará una imagen más grande en la que también es una imagen interna de los hombres internos. en Glasgow llegó tan lejos como llamándoloabsurdamente, “un retroceso a los tropos cansados ​​que reducen a las mujeres a mascotas, accesorios y posesiones y promueven un elemento de violencia y control”.

En resumen, la incomodidad es palpable, si es predecible. Aunque la sexualidad femenina es de rigor en la música pop, todavía no estamos acostumbrados a ver estrellas pop en control de su propia sexualidad, y mucho menos enmarcarnos como sumisos. Carpenter en las patas de cuatro patas contra la retórica prevaleciente del empoderamiento sexual femenino: “estar en la cima”, “tener sexo como un hombre”, “Llame a los disparos”. Joder, no ser jodido. Dominio como el único modo aceptable, sumisión para el placer sexual como debilidad inherente. Ser sumiso y fuerte a la vez es romper algunos cerebros, las idiosincrasias y la confianza del rendimiento sexual de una mujer que inflan la alergia al póster crónico a la diversión, así como al incentivo de Internet para el pensamiento en blanco y negro.

Carpenter, sin disculpas femenino y a menudo adornado en lencería de encaje, sabe exactamente lo que está haciendo. Con solo una portada del álbum y una canción para pasar, todavía es demasiado pronto para ver el alcance completo de su sátira irónica, pero el esquema de riffing y recuperación de fantasías masculinas es claro. El rodaje de piedra Rolling, floral, pastoral, de hadas, invoca las imágenes de Tradwives, el tercer ferrocarril del discurso de empoderamiento femenino en línea. Tales mujeres venden una fantasía de huevos de gallina, comidas desde cero, descalzos y embarazadas y siempre al servicio del hombre. También venden sexo, aunque en silencio, como máquinas para bebés para la cabeza de la familia. Carpenter en la lencería de Gingham, posando con un ciervo en el bosque rodeado de flores, hace que el subtexto sea literal: esta es una fantasía masculina para los hombres que no les gustan la independencia de las mujeres, y ella lo posee.

Lo que falta en todo este comentario es una sensación de diversión, que Carpenter parece estar teniendo en espadas. Como Addison Rae, un compañero reciente que frecuentemente actúa en un sujetador y ropa interiorLa actuación pop de Carpenter disfruta del desorden, la exploración sexual y el crecimiento de los 20 años a través de canciones refrescantemente pegadizas. Los ojos marrones de Rae, de ojos marrones, louisiana-next-puerta, el baile atlético y los instintos pop puros recordan a un joven Britney Spears, excepto, de manera crucial, tiene 24 años, y ha estado persiguiendo la mega fama en sus propios términos durante años en Tiktok. Tanto ella como Carpenter existen en el nexo adulto joven de autoconciencia y abandono juvenil, su sexualidad franca tanto descarada como seria.

Vale la pena señalar cómo el aspecto de Carpenter y Rae influye en la conversación. Ambos son convencionalmente hermosos, diseñados como pinups pero no tetonos, obviamente Hollywood pero aún aparentemente naturales. La imagen del mejor amigo del hombre se leería de manera diferente si Carpenter se adhiriera más a las tendencias predominantes de la modificación del cuerpo. Si, en otras palabras, parecía una Kardashian, transformando su cuerpo y mira un ideal de cerebro masculino de una cyborg femenina. Con cada día que pasa, estoy personalmente cada vez menos interesado en la “autenticidad” artística percibida: letras supuestamente confesionales, tradiciones, celebridades complaciendo que son como tú, y cada vez más atraídos por la autenticidad de forma, real o percibida. En un mar de rostros arrebatados, labios regordetes y cuerpos de reloj de arena extrañamente, se siente refrescante ver estrellas pop que todavía están idealizadas pero dentro de proporciones humanas normales. Cuando se trata de la causa amorfa de las mujeres, estoy mucho más preocupado por el cambio de paradigma hacia las celebridades haciendo alarde de su cirugía plástica: los cuerpos humanos se metamorfosen a través de procedimientos y sustancias a un costo exorbitante, como el Mito de pigmalión en reversa – que carpintero de rodillas.

Pero probablemente diría que lo estoy pensando demasiado. Después de todo, esta es la música pop: el sexo se vende, y si la gente está comprando su shtick o no, todavía estamos hablando de su álbum.