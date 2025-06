‘A la gente no le gustaban las mujeres en el espacio’: cómo Sally Ride hizo historia y pagó el precio | Documental

A Semana antes de Sally, un documental sobre la primera mujer estadounidense en volar al espacio, aterrizó en el Festival de Cine de Sundance en enero, los empleados de la NASA recibieron correos electrónicos que les informaron cómo la diversidad, la equidad y la inclusión de Donald (DEI) entrarían en vigencia.

Los contratos y las oficinas asociadas con los programas DEI debían finalizarse. El personal recibió instrucción orwelliana para informar al gobierno de cualquier intento de disfrazar los esfuerzos de inclusión en “lenguaje codificado o impreciso”. En las semanas siguientes, la NASA recuperaría su promesa de enviar a la primera mujer y persona de color a la superficie de la luna. Mientras tanto, se informa que los empleados están ocultando sus banderas del arco iris y cualquier otra expresión de solidaridad con la comunidad LGBTQ+, supuestamente porque se les indicó que lo hicieran, aunque la NASA niega esas afirmaciones.

“La bandera del orgullo voló en el espacio hace un par de años”, dice Cristina Costantini, directora de Sally, en una llamada de zoom con The Guardian. “Ahora se les pide a todos los empleados de la NASA que eliminen cualquier representación de orgullo”.

Costantini llama a los desarrollos tristes, especialmente porque un silenciamiento tan dañino contribuye a la atmósfera que hizo que el sujeto de su película ocultara su propia identidad extraña a lo largo de su celebrada carrera. Sally Ride, quien hizo historia cuando montó el Space Shuttle Challenger a las estrellas el 18 de junio de 1983, fue lesbiana. El público, y muchos que conocían personalmente, solo descubrieron esa parte de su legado después de que ella murió de cáncer en 2012. El obituario de Ride identificó a Tam O’Shaughnessy como su compañero de 27 años.

O’Shaughnessy es una voz clave en Sally, un documental nacional geográfico que revisa todo lo que pensamos que sabíamos sobre Ride, desde sus logros astronómicos hasta el sexismo irritante que se enfrentó a la NASA y en los medios de comunicación, con los periodistas cuestionando cómo se vistería, si los viajes espaciales afectarían a sus ovarios y si ella se hundiría y lloraría en los desafíos de la aturdimiento. Pero ahora está la dimensión adicional, la parte del paseo se mantuvo trágicamente enterrada debido a la homofobia institucionalizada que vemos resurgiendo hoy. “Hicimos esta película sin pensar que era particularmente controvertido”, dice Costantini. “No teníamos idea de que sería tan relevante”.

Costantini está hablando desde su oficina de Los Ángeles en Atwater Village, una foto de un transbordador espacial y otro viaje en la misión Challenger que se cernía justo detrás de ella. El reportero de investigación convertido en cineasta, que creció con ganas de ser un científico e hizo su debut en el debut de la Feria de Ciencias del Premio de la Audiencia de la Audiencia Sundance, describe a Ride como una gran influencia en su vida. Ella recuerda haber investigado al astronauta cuando era un niño pequeño en una antigua enciclopedia de Encarta CD-ROM para un informe de libro. En el tercer grado, Costantini contribuyó a un mural de clase donde los estudiantes en su escuela Milwaukee pintaron a sus héroes en una pared. Ride se siente de pie junto a Brett Favre y Michael Jordan, una pequeña muestra de los héroes que alimentan aspiraciones infantiles a mediados de los 90, dice Costantini.

Con Sally, Costantini está volviendo a la historia de su ícono con un lienzo más grande que un informe de libro o un mural, pero una historia aún más desafiante para contar.

“La película es realmente dos historias entrelazadas”, dice Costantini. “Es el público público y privado. La Sally pública está tan bien documentada que es un problema. Tuvimos que traer 5,000 carretes del archivo de la NASA y clasificarlos y Sound Sync Sync todos ellos. Esa fue una tarea monumental.

“Y luego la otra tarea es la historia privada, tal vez la historia más interesante, que no tiene documentación en absoluto. Solo hay cinco fotos realmente buenas de [Sally and her partner, Tam] juntos que tuvimos. No puedes construir una historia de amor al mostrar a la gente las mismas cinco fotos una y otra vez. Por eso tuvimos que inventar nuestro propio lenguaje romántico cinematográfico “.

El documento de Costantini combina narraciones de O’Shaughnessy y otros que estaban cerca de viajar con animación y imágenes de 16 mm. Expresan el amor, la emoción de las primeras relaciones, el pesado costo de mantener estos sentimientos en secreto y el aguijón cuando el paseo, cuya reserva emocional notable está teniendo cada vez más sentido, se comportaría inexplicablemente.

“Sally es un tema central muy confuso de alguna manera”, dice Costantini, comentando cómo Ride no siempre era una héroe feminista perfecta, la inquietud es muy útil para que sea aún más convincente. El director se refiere a una historia relatada por la compañera astronauta Kathryn Sullivan. Durante la carrera para convertirse en la primera mujer estadounidense en ir al espacio, Ride Sabotage un ejercicio de la NASA en el que Sullivan estaba trabajando. Las cabezas parlantes reflexionan sobre si ese era un ejemplo del sentido del humor de los bromistas de Ride, o una naturaleza competitiva que volaba frente a la solidaridad y la hermandad femenina. “No dejó contar todos los diarios o un diario de audio sobre cómo se sentía en cada momento. Así que nos quedamos para interpretar más tarde cuáles eran sus elecciones y por qué hizo lo que hizo”.

Tam O’Shaughnessy y Sally Ride en Sydney, Australia, en 2004. Fotografía: Foto cortesía de Tam O’Shaughnessy

Costantini también señala el matrimonio de cinco años de Ride con su compañero astronauta Steve Hawley. El sindicato en retrospectiva puede verse como una traición de quién era ella, y el movimiento LGTBQ+ con el que nunca se alineó públicamente. Pero también fue un movimiento de carrera necesaria y sacrificial para hacer posible su sueño, desviando cualquier sospecha sobre la orientación sexual al tiempo que hizo que Ride sea un candidato más ideal para hacer historia e inspirar a las mujeres jóvenes. “A la gente no le gustaban las mujeres en el espacio”, dice Costantini. “Y especialmente no les gustaban las mujeres solteras en el espacio. Algunos de los astronautas varones eran, como: ‘Bueno, fue un buen aspecto para que no fuera soltera y en el espacio'”.

Cuando Ride sube por encima de la atmósfera en su misión histórica, hay un momento catártico en el que los tensos conflictos dentro de ella, o se ponen sobre ella, se resuelven o se abandonan, aunque solo sea temporalmente.

“Me encantó estar sin peso”, dice Ride, mientras que en el espacio, sus palabras grabadas empacan nuevos significan considerar todas las cargas que ahora entendemos. “Es un sentimiento de libertad”.

“Ella escapó de la órbita de la Tierra, la gravedad de la Tierra, también metafóricamente”, dice Costantini, en ese momento crucial en la historia de Estados Unidos y la vida personal de Ride. “Mirando la tierra desde el espacio, comenzó a, por primera vez, realmente pensar en las líneas imaginarias que tenemos. Se sorprendió por el hecho de que todos estos países han conocido fronteras a su alrededor. Estas son construcciones humanas. Como Tam dice en la película, las líneas entre géneros, las líneas entre la raza, las líneas entre países, a quienes estamos permitidos amar, esas son construcciones sin sentido.

“El espacio era transformador para ella. Cuando regresó a la tierra, finalmente se permitió ser quien realmente es, y ama a quien realmente amaba”.