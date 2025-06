‘Solía ​​hacerse pasar por Hannah Montana, ¡no puedo escucharla ahora!’: La lista de reproducción honesta de Lainey Wilson | Música

La primera canción de la que me enamoré

Recuerdo que mi abuela jugaba (¿cuánto es eso) perrito en la ventana de Patti Page cuando tenía cinco años en el asiento trasero del auto? Nunca podría decir si estaba cantando “Doggie” o “Dolly”, pero me encantó de cualquier manera.

El primer disco que compré

Mi abuela solía cuidar a [US country singer] Tim McGraw, a 15 minutos del camino desde donde vivía en Louisiana, así que compré a su álbum A Place In The Sun de Walmart y mi hermana y yo hicimos una rutina de baile.

La canción que hago en karaoke

Sacaré un poco de Dolly Parton, de 9 a 5 o dos puertas hacia abajo, con algunas bebidas en mí. Pero, al final del día, nadie puede hacerlo como Dolly.

La canción que inexplicablemente conozco todas las letras de

Cuando escuché por primera vez que espero que bailes de Lee Ann Womack con Sons of the Desert en sexto grado, me hizo sentir que podía hacer cualquier cosa. También me hizo sentir que quería hacer que la gente se sintiera de la misma manera. Todavía lo sé palabra por palabra.

La canción que cambió mi vida

Mi primer éxito sencillo, Things A Man debe conocer, cambió mi vida porque me presentó a toda una multitud de personas nuevas. Estaba orgulloso porque es una canción sobre las cosas que mis padres me enseñaron: cómo deberías tratar a las personas, cómo los demás deberían tratarte y conocer tu valor y valor. Con cada canción que he escrito desde entonces, siento que he crecido como persona, compositor, cantante y músico.

La mejor canción para tocar en una fiesta

Me encantan las fuertes guitarras y la sensación de rock’n’roll de Rock and Roll de Bob Seger.

La canción que ya no puedo escuchar

Lo mejor de ambos mundos de Hannah Montana, porque solía ser un imitador de Hannah Montana. No es porque ya no me guste la canción, es solo que la canté tantas veces, nunca la volveré a crecer.

La canción que me gusta en secreto

Probablemente hay algunas canciones de Bro Country de 2015 de 2016 que mis amigos se habrían burlado de mí por gustos. Pero me siento inspirado en todo.

La mejor canción para tener sexo para

¡Pregúntame en un año una vez que me case!

Skip Paster Newsletter Promotion Registrarse en Dentro del sábado La única forma de echar un vistazo detrás de escena de la revista Saturday. Regístrese para obtener la historia interna de nuestros mejores escritores, así como todos los artículos y columnas de lectura obligada, entregados a su bandeja de entrada todos los fines de semana. Aviso de privacidad: Los boletines pueden contener información sobre organizaciones benéficas, anuncios en línea y contenido financiado por partes externas. Para obtener más información, consulte nuestro Política de privacidad. Utilizamos Google Recaptcha para proteger nuestro sitio web y Google política de privacidad y Términos de servicio aplicar. después de la promoción del boletín

La canción que me levanta por la mañana

Caminando sobre el sol por Katrina y las olas.

La canción que me hace llorar

Whisky Lullaby de Alison Krauss y Brad Paisley, que tuve que cantar en el Grand Ole Opry [a live country music radio broadcast from Nashville] con Brad Paisley hace unos meses.

La canción que me gustaría tocar en mi funeral

Un viejo himno llamado Beulah Land que tanto mi abuelo como mi abuela tenían cuando fallecieron, porque ambos dijeron que querían que se jugara en su funeral.

El último álbum de Wilson Torbellino se vuelve a ser eligido como Whirlwind Deluxe en Agosto.