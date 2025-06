John Oliver advierte que hay ‘una pendiente resbaladiza para el autoritarismo bajo Trump’

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

John Oliver ha condenado la respuesta de Donald Trump a los disturbios anti-hielo de Los Ángeles, advirtiendo de una “pendiente resbaladiza al autoritarismo”.

En la edición de esta semana de La semana pasada esta noche, Oliver se lanzó directamente a un derribo mordaz de la respuesta de Trump a las protestas en Los Ángeles, que estalló la semana pasada después de que los agentes de hielo llevaron a cabo redadas en todo el país. En respuesta, Trump desplegó la Guardia Nacional y los marines estadounidenses para tratar de contener la situación.

Oliver comenzó criticando a Trump por decir que LA habría estado en “fuego” si no hubiera enviado a la Guardia Nacional y los Marines, un comentario que se produce solo meses después de que la ciudad experimentó incendios forestales devastadores que dejaron a 30 personas muertas.

“Sé que no digo nada nuevo en este momento, pero él es tal AD ** k “, dijo Oliver.” Simplemente no hay razón para mencionar los incendios traumáticos que todavía están en las mentes de las personas en Los Ángeles, por la misma razón por la que no debes abrir un brindis en una fiesta de jubilación con ‘wow, solo un hito después de esto es la muerte’. Sí, todos lo saben, y todos estamos tratando de no pensar en eso ‘”.

Durante las protestas, que en su mayoría se limitaron a un área pequeña en el centro de Los Ángeles, se incendiaron varios autos de Waymo sin conductor, lo que Oliver afirmó que “no era en absoluto representativo de las protestas en su conjunto”.

Añadió: “Poner en llamas a un automóvil sin conductor no es lo mismo que agredir a alguien, a menos que de alguna manera vivamos en el Pixar Coches Universo, donde Burning One es asesinato, y el Pope del auto lo condenará al infierno, un personaje real de Autos 2, Por cierto, lo que implica el catolicismo del automóvil, el automóvil Jesús y, presumiblemente, un encubrimiento de automóvil de un automóvil de abuso sexual del automóvil “.

Según los informes, la decisión de Trump de enviar tropas a Los Ángeles le costará a los contribuyentes de los Estados Unidos $ 134 millones, lo que Oliver en comparación con la cantidad de dinero que a menudo gastó en una película de Marvel: “Por lo general, cuando eso se gasta en algo completamente inútil, al menos vemos a uno de los Vengadores en ella”.

Aunque Oliver no podía estar seguro de lo que sucedería después, confiaba en una cosa: “Cuando todos advierten sobre una pendiente resbaladiza para el autoritarismo bajo Trump, esto es todo, porque los agentes gubernamentales enmascarados que agarran a las personas de la calle y deportarlas sin el debido proceso es autoritarismo; enviar en los militares para que se reduzca a las protestas contra esas acciones es autoritario”.

Sin embargo, a pesar de la desolación de la situación, Oliver señaló las otras protestas que ocurrieron en los Estados Unidos durante el fin de semana, como las manifestaciones en gran medida pacíficas sin reyes, como una razón para el optimismo. “Estamos viviendo un tiempo en la historia estadounidense que será recordado por actos de increíble crueldad, pero espero que también sea recordado por actos de coraje y desafío”, dijo el hombre de 48 años.