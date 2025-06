‘Vibrante espíritu y corazón generoso’: las celebridades y los fanáticos honran a la chef fallecida Anne Burrell

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Tanto las celebridades como los fanáticos están acudiendo en masa a las redes sociales para honrar a la fallecida chef Anne Burrell.

Burrell murió en su casa de Brooklyn, Nueva York, el martes por la mañana a los 55 años. Era una chef famosa mejor conocida por organizar la red de alimentos Los peores cocineros en América.

“Anne era una amada esposa, hermana, hija, madrastra y amiga, su sonrisa iluminó cada habitación en la que ingresó”, dijo su familia en un comunicado. “La luz de Anne irradiaba mucho más allá de los que conocía, tocando millones en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, espíritu y amor ilimitado siguen siendo eternos”.

Food Network también publicó un homenaje al fallecido Chef.

“Estamos profundamente tristes de compartir la noticia de que la querida chef, Anne Burrell, falleció esta mañana”, la red dicho. “Anne era una persona notable y talento culinario: enseñar, competir y compartir siempre la importancia de la comida en su vida y la alegría que puede traer una deliciosa comida”.

Abra la imagen en la galería La chef famosa Anne Burrell murió a los 55 años. Ahora, sus seres queridos y fanáticos están honrando su memoria en línea ( 2025 Invision )

Ahora, los amigos y fanáticos de Burrell la están honrando en las redes sociales.

El chef Robert Irvine, quien apareció junto a Burrell en los peores cocineros en Estados Unidos, dijo que el hombre de 55 años tenía un “espíritu vibrante y un corazón generoso” en un tributo a X.

“Anne no era solo una chef ardiente”, Irvine escribió. “Ella era un espíritu radiante que iluminaba todas las habitaciones en la que entraba”.

“Desde el principio en los peores cocineros en Estados Unidos, nuestra amigable rivalidad fue alimentada por el respeto mutuo: me arriesgaría a blanquear el cabello; ella correría el riesgo de perder el suyo”, dijo. “Una apuesta épica que personificó su espíritu inmejorable. Fue una apuesta que finalmente perdí, pero no podía imaginar perder ante un competidor más feroz”.

“Siempre recordaré su inquebrantable dedicación, no solo de la comida, sino de levantar a otros. Creía en fomentar el potencial culinario y celebrar pequeñas victorias, ya sea en un cocinero aficionado o en una recaudación de fondos de caridad”.

Abra la imagen en la galería Burrell organizó ‘los peores cocineros en Estados Unidos’ en la red de alimentos ( Getty )

Kardea Brown-Smith, anfitrión de The Food Network Deliciosa señorita Brown, dijo que estaba “incredulidad” en las noticias.

“Dicen que las cosas que haces por ti mismo se habrán ido cuando te hayas ido … pero las cosas que haces por los demás seguirán como tu legado para siempre”, escribió Brown-Smith sobre Instagramacompañado por una selfie de ella y Burrell.

“Gracias por sus contribuciones al mundo culinario y las vidas que tocó con su personalidad infecciosa”, agregó.

Top chef Alum Michael Voltaggio compartió un foto de una manta para bebés Burrell, tejido a mano para su hijo, Echo.

“Anne gracias por compartir sus talentos con el mundo”, escribió Voltaggio. “Además de ser una increíble chef, maestra y colega, también es una amiga leal y reflexiva. Usted constantemente te comunicaste para registrarse durante las victorias y las pérdidas”.

Abra la imagen en la galería Anne Burrell también fue una autora más vendida de dos libros de cocina ( Invision 2019 )

La actriz Morgan Fairchild, que apareció en los peores cocineros en Estados Unidos, Fealing Edition, dijo que “lamentaba mucho” escuchar el fallecimiento de Burrell.

“Ella fue tan amable cuando hice los peores cocineros de celebridades”, Fairchild escribió en X. “Ella no me eligió para su equipo (¡debe haber sabido que realmente era el peor cocinero!), Pero cuando me iba, dio un discurso tan encantador sobre mí a todo el elenco y la tripulación!”

“Realmente una dama maravillosa y amable”, agregó. “¡No puedo creer que se haya ido tan joven!

RuPaul’s Drag Race La estrella Ginger Minj, cuyo verdadero nombre es Joshua Allen Eads, también compartió un después de luto de Burrell poco después de que se anunciara su muerte.

“Estoy increíblemente triste al escuchar el fallecimiento de mi amigo @anneburrell hoy”, escribió Eads. “¡Espero que estés rockeando y cocinando un festín esta noche!”

Abra la imagen en la galería Burrell fue descrito como una ‘dama maravillosa y amable’ con un ‘espíritu vibrante y un corazón generoso’ ( Getty )

Los fanáticos también expresan su desamor al fallecimiento de Burrell.

“Anne Burrell, que trajo la idea de Mise en el lugar al cocinero promedio. Quien hizo su carrera para demostrar que nunca es demasiado tarde para encontrar su camino en la cocina”, uno incógnita El usuario escribió. “Quién devolvió el humor a la red de alimentos cuando se estaba volviendo corporativa y aburrida. ¿Cómo puede desaparecer?”.

“Esta mujer era parte de mi infancia”, otro usuario escribió. “Los peores cocineros en Estados Unidos fueron uno de mis programas favoritos para ver después de la escuela. Te has ido demasiado pronto Anne Burrell. Descanse fácilmente Miss Girl”.

La causa de la muerte de Burrell no ha sido publicada públicamente.