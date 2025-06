‘Vivimos en un segundo susto rojo’: ¿Qué podemos aprender de un libro escalofriante sobre el pasado de Florida? | Libros

Wcon su segundo libro, Robert W Fieseler Lanza una nueva luz sobre un episodio oscuro: los años en las décadas de 1950 y 60 cuando el Comité de Investigación Legislativa de Florida, comúnmente conocido como el Comité Johns, perseguido de los estadounidenses negros y extraños en nombre de la política anticomunista de miedo rojo.

“El estado de Florida tiene un sistema político muy venenoso”, dijo Fieseler, promoviendo un libro publicado como Ron DeSantis se encuentra en la mansión del gobernador, cuyas políticas virulentamente anti-LGBTQ+ habían alimentado, aunque brevemente, sus ambiciones presidenciales.

“La política de Tallahassee es desagradable. Siempre lo han sido. Hubo una pequeña brecha, tal vez en los años 70 y 80, donde el decoro y la madurez existían, pero la mayoría de las reglas son bastante tóxicas”.

Charley Johns fue el senador y gobernador estatal que dirigió su comité homónimo. Surgió en 1956, hacia el final del susto rojo nacional alimentado por el senador de Wisconsin Joe McCarthy, y cerrado en 1965. Cientos de floridanos negros, homosexuales o bisexuales eran atacados, la mayoría de los hombres, muchos purgados del sistema de educación estatal.

Johns era un demócrata, en medio de un cambio que vio a los reaccionarios del sur intercambio Azul demócrata para el rojo republicano. Sesenta años después, el libro de Fieseler sale bajo la segunda administración de Trump, en medio de ataques a prioridades progresivas.

“Estamos en negación como sociedad en este momento que vivimos en un segundo susto rojo”, dijo Fieseler. “El nivel de miedo ahora es equivalente o mayor al nivel de miedo que se siente en los años 50 y 60.

“Pensé que esto iba a ser la historia del campo izquierdo. Que iba a ayudarme a resolver mi desorientación en este momento estadounidense. Y luego ocurrió el surgimiento del desantisismo, después de firmar el contrato para el libro. Fue impactante: prohibir la historia de los afroamericanos AP, atacando a la Universidad de Florida, todo ‘Let’s Go después de Disney’ lo cosa” [over its socially inclusive outlook] – Todo eso reforzó la sensación de que la política de Florida es cíclica y segura: todo lo viejo es nuevo nuevamente.

Charley Johns con retratos de sí mismo y su hermano. Fotografía: Cortesía de la memoria de Florida

“Cuando encuentras un buen chivo expiatorio en Florida, mantienes la población en un estado de pánico y miedo, y manipulas el sistema para que se beneficie personalmente.

“La gente queer ha sido una enemiga conveniente. Anita Bryant en la década de 1970 con su campaña anti-homosexual. El surgimiento del conservadurismo cristiano y la mayoría moral, cuando Jeb Bush reproduce en una gran cantidad de políticas anti-gay, específicamente en torno a la idea de la adopción gay. DeSantis es una especie de renovación grandiosa de todas estas ideas nooriginales.

“Y la razón por la que todo lo que sucedió es porque se le permitió al Comité Johns salirse con lo que se salieron con la suya, y eso preparó el escenario para los futuros políticos, entendiendo que probablemente también podrán hacerlo”.

American Scare es el segundo libro de Fieseler, después Tinderbox: The Untold Story of the Up Staids Lounge Fire y The Rise of Gay Liberation, una historia de Nueva Orleans publicada en 2018. Como influencias, cita “libros de no ficción que retrató la realidad con el toque literario, como Friday Night Lights, que absorbí, inhalé o de John Berendt en el jardín del bien y el mal, y lo que eso hizo para retratar a Savannah como un personaje”.

En consecuencia, el susto estadounidense contiene retratos evocadores de Miami, Gainesville y otros motores del auge económico que impulsó a Florida desde el remanso agrícola hasta el centro de poder político, junto con los estudios de carácter convincentes de las víctimas del comité de Johns.

Uno era el Rev Theodore Gibsonun líder de NAACP que defendió la desegregación.

“Es importante saber que este era un hombre que el Comité Johns perseguía”, dijo Fieseler. “Lo obligaron a testificar públicamente. Intentaron hacer que regalara espuriosamente regalar los registros de la NAACP de Florida, para que pudieran acosar y arrestar a los miembros. Cuando se negó, lo acosaron, lo amenazaron con oraciones y multas de cárcel, y luego lo persiguieron hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde él él, donde él él, donde él él ganado por un voto.

“Luego fue comisionado de la ciudad de Miami y murió con el estado de héroe en la comunidad que amaba y ayudaba. Pero la gente no sabe sobre él ahora. ¿Por qué? Porque su historia ha sido extirpada por el registro oficial”.

También hay Art Copleston“Uno de los últimos sobrevivientes del Comité de Johns Living”, a mediados de los años 50, un estudiante de la Universidad de Florida sacó de una sala de examen para ser interrogado sobre su sexualidad, un episodio horrible Fieseler vuelve a contar al comienzo de su libro.

Art Copleston. Fotografía: Cortesía de Art Copleston Papers

Copleston está “en sus 90 años ahora, bastante abiertos y valientes, y una excepción, uno de los sobrevivientes del comité de Johns que, como parte de su proceso de recuperación de toda la vida del trauma, tiene que hablar en la tarde sobre las cosas que se le ocurrieron como un hombre joven”.

Al contar la historia de Copleston y otros, Fieseler muestra el brutal costo del comité Johns. Lo hace con tanta profundidad gracias a un notable acto de generosidad.

Bonnie Stark fue estudiante de maestría en la Universidad del Sur de Florida cuando se convirtió en “la primera académica del Comité Johns de cualquier nota”.

“Ella se enteró del comité Johns inicialmente en una clase de derechos civiles, y se obsesionó. Era una hija de la decisión de Brown [Brown v Board of Education, 1954, against racial segregation in public education]es un aficionado a la historia de los derechos civiles, pero estaba horrorizada de que no había escuchado más sobre el comité de Johns, que el susto rojo había visitado Florida y lo que sucedió.

“Ella dedicó cerca de siete años, mudándose de Tampa a Tallahassee y tomando un trabajo como asistente legal para que pudiera estar más cerca de los archivos estatales y lo que luego se cerró los registros. Fue y buscó a los principales jugadores y pudo ganarse.

Fieseler Leer Tesis de Stark. Instintos reportoriales en acción.

“Estoy como, ‘Dios mío, ella habló con ellos’, y estoy pensando: ‘Ella es un asistente legal, podría ser una rata de manada’. Así que contacté para felicitarla, y también para ver: “Oye, ¿tienes esas transcripciones de la entrevista con Remus Strickland, o tal vez incluso en la grabación?” Y lo que sucedió fue aún mejor.

“Ella dijo: ‘En realidad tengo el segundo set secreto de todos los registros del comité de Johns. Todos están en mi casa y quiero dártelos’. Lloré. Hasta el día de hoy, lo que la motivó a darle a alguien como yo un regalo tan abrumador, porque este era el trabajo de su vida “.

Los registros fueron redactados descuidados. En lugar de arrastrarse a través de los archivos estatales, buscando información oscurecida por el diseño, Fieseler podría sumergirse en el trabajo del Comité Johns, reconstruyendo episodios previamente perdidos en la historia.

Tomó seis años. Los registros se cierran sobre nuestra conversación, apilados en las cajas de banqueros. Mención del folleto púrpura, una publicación homofóbica de Johns de 1964 que fracasó, lo que provocó la desaparición del comité, Fieseler muestra una copia.

Una madre escolta a sus dos hijas a la Escuela Primaria Orchard Villa en 1959. Fotografía: Cortesía de la memoria de Florida

“Los principales individuos dirigidos por el Comité Johns” incluyeron a Sigismond Diettrich, un prominente geógrafo que se vio obligado a intentar suicidarse. Pero Fieseler también usó los registros para contar las historias de figuras más oscuras, “las personas que eran informantes e informantes que intentaron ir más allá y colaborar. Fue realmente triste: los colaboradores generalmente fueron traicionados por el comité y simplemente sometidos al mismo destino terrible que las personas que no cooperaron”.

Se podría decir que una cosa faltaba en el susto estadounidense: una sensación de que los perseguidores alguna vez pagaron un precio.

“Charlie Johns no murió en prisión”, dijo Fieseler. “No enfrentó juicio por violaciones de las libertades civiles o por traicionar su juramento a la Constitución de Florida o su pueblo. La cuestión de los registros del comité de Johns que se abre realmente no surgió hasta que había muerto. Nunca fue lo que hizo con lo que hizo con otros con otros.

“Remus Strickland apareció para los cargos federales de soborno y perjurio, pero escapó por la piel de sus dientes. Murió sin fama. Mark Hawes, el abogado jefe, tuvo una convulsión y murió incapaz de hablar.

“Entonces, en un sentido temático, el tiempo y la biología alcanzaron a estos hombres que jugaron con poder como si viviran para siempre. Pero los engranajes de la justicia nunca hicieron girar”.