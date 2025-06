Pusha T enciende la carne de res de Rap Fresh con Travis Scott después de mordaces de diss en la nueva pista

Obtenga la canción interior de Roisin O’Connor con nuestro boletín de música semanal gratuito ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto

Pusha T duplicó sus críticas a Travis Scott, llamándolo un “Wh ***” en una entrevista publicada horas después de que criticó al rapero “Sicko Mode” en una nueva canción.

Pusha, el nombre real Terrence Levarr Thornton, lanzó “So Be It” el martes junto al rapero No Malice bajo su clipse de dúo de hip-hop.

“Lloraste frente a mí / Muiste frente a mí / Calabasas tomó tu b **** y tu orgullo frente a mí”, Pusha rapea en la pista sobre la ex novia de Scott, Kylie Jenner, y su nueva relación con Timothée Chalamet.

“Escuchó utopía Se había movido justo por la calle “, agrega el álbum 2023 de Scott.” Y su labio bruto estaba explotando, ella no necesita que comas / la red gon “lo llame como lo ven / Pero obtuve el video, puedo compartirlo y lo que lo hice”.

Hablando con GQ Sobre el versículo mordaz, Pusha explicó de dónde surgió su carne con Scott.

Pusha T (izquierda) lanzó una nueva canción de diss, apuntando al compañero rapero Travis Scott (a la derecha) ( Getty )

“El verdadero contexto de eso es que estábamos en París, literalmente trabajando, y él estaba llamando a jugar [Pharrell Williams] su nuevo álbum. El vino a [Pharrell’s] estudio [at Louis Vuitton HQ, where Clipse recorded most of Let God Sort Em Out]. Interrumpió una sesión ”, recordó Pusha.

“Me me ve y [Malice] allá. Él dice: ‘Oh, hombre, todo el mundo está aquí’, está sonriendo, riendo, saltando, haciendo su maldito baile de mono. No nos gustamos la música, pero él quería tocarla, quería filmar [us and Pharrell listening to it]. Y luego una semana después escuchas ‘Meltdown’, que él no jugó. Tocó la canción, pero no [Drake’s verse]. “

En la canción 2023 de Scott “Meltdown”, Drake tomó fotos en Williams reemplazando al difunto Virgil Abloh como el director creativo masculino para Louis Vuitton, así como su amistad con Pusha.

Agregando que no “mantiene a Travis a ningún estándar”, afirmó Pusha: “Ha hecho esto mucho. No tiene opciones. Hará esto con cualquiera. Lo hizo con ‘modo enfermo'”.

La canción de Scott 2018 “Sicko Mode”, presentó a Drake dando un aparente golpe en Kanye West, a pesar de la amistad de Scott con West.

Pusha recordó aún más cuando Scott se unió a Future and Metro en el escenario la primavera pasada, solicitando que burlen de su canción “Like That”, que incluía la infame línea Kendrick Lamar que encendió su disputa con Drake.

“Él estaba en el [Rolling Loud] Etapa como, ‘¡Juega eso, juega eso!’ “Humla contó.” No tiene opciones, ni lealtad a nadie. Saltará lo que sea que sienta que está caliente o se aferra a lo que sienta que está caliente. Pero puedes jugar esos juegos con esas personas … no estamos en tu mezcla. Mantenga su mezcla allí.

“Personalmente, me han eliminado de esa tripulación y de esas personas por un minuto”, dijo. En 2022, Pusha cortó los lazos con el sello de buena música de Kanye West sobre los comentarios antisemitas de este último.

“Entonces, ahí es donde entra mi problema”, dijo Pusha, “como, Dawg, ni siquiera vengas aquí con eso, porque al final del día, no juego cómo juegan. Para mí, eso realmente fue como … es una puta. Es una prostituta”.

Lo independiente se ha puesto en contacto con los representantes de Scott para hacer comentarios.