‘Asegurarse de que todos puedan ver las obras’: ¿puede Hugh Jackman hacer que el teatro sea menos elitista? | Teatro estadounidense

ONE Noche el mes pasado en West Village, tuve el placer de estar nervioso por Hugh Jackman. En el escenario del Minetta Lane Theatre, la estrella de cine y veterano de Broadway de 56 años parecía sorprendentemente indefenida y vulnerable. En el personaje como profesor universitario de mediana edad, enamorado de su alumno de 19 años, Jackman se dirigió a la audiencia para una obra llamada Sexual Done Donducta of the Media Classes con las luces, como si estuviera una conferencia llena de estudiantes tímidos que pusieron en el lugar; Cuando un espectador estornudó durante el monólogo de Jackman, se detuvo para decirte bendecirte.

Me preocupé algunas filas de Wolverine, más conscientes de las caras y los teléfonos celulares de mi compañero de audiencia que nunca en un espectáculo de Nueva York y en sintonía con el hecho de que todo esto podría salir mal en cualquier momento. El teatro siempre es un contrato entre audiencia e intérprete, pero los años que asisten a los grandes espectáculos de Broadway me han adquirido a su fragilidad. En la Minetta, con solo la presencia dominante de Jackman y la audiencia iluminada a sus pies, ese contrato se sintió emocionante, expuesto temporalmente.

Esa corriente eléctrica fue el punto de Together, una nueva iniciativa que prioriza el teatro íntimo y asequible fundado por Jackman, el director Ian Rickson y la productora Sonia Friedman, que ha ocupado la minetta durante la mayor parte de la primavera. “El punto de partida para esta compañía era no tener un filtro entre [actors] y la audiencia, y para que haya una conexión real, una conexión íntima “, dijo Friedman, recientemente considerado el” productor de teatro más prolífico y poderoso que trabaja hoy “por el New York Times Para lanzar los gigantes de Broadway y West End como Harry Potter y el niño maldito, Stranger Things y Funny Girl. “Es una asociación espiritual, creativa, artísticamente, y todos estamos allí para apoyarnos unos a otros”.

La compañía, lanzada en conjunto con la subsidiaria de Amazon Audible, busca proporcionar una alternativa a los precios de los boletos de Broadway y grandes y técnicamente intrincadas producciones. Los dos primeros shows de Juntos, la conducta sexual inapropiada de las clases medias, una obra de teatro #metao de la escritora canadiense Hannah Moscovitch, y una reelaboración de los acreedores de juegos de 1888 de August Strindberg, son acreedores de obra de August Strindberg, son hábiles, relativamente bajos y actores, con dos y tres artistas, respectivamente. (En particular, todos los artistas tienen créditos de pantalla grande: Liev Schreiber, Maggie Siff y Justice Smith protagonizaron acreedores). Y en un momento en que el boleto promedio de Broadway Va por más de $ 120, o hasta $ 921 esta primavera, para una producción estrellada de Othello, una cuarta parte de los boletos juntos se compiten y distribuyen a través del Fondo de Desarrollo del Teatro a personas mayores, estudiantes, veteranos, maestros y otros grupos comunitarios. Otro trimestre se venden el día de rendimiento, a través de la lotería digital o la taquilla en persona, por $ 35.

Justice Smith en los acreedores. Fotografía: Emilio Madrid

“Estamos tratando de hacer que el teatro sea menos elitista”, dijo Rickson, un veterano director de Broadway y West End con sede en Londres. “Me he sentido existencial sobre el trabajo de curación para una audiencia cada vez más elitista, pero odio decir que porque también son personas. Lo que quieres es que una variedad de personas experimente el trabajo”.

El modelo de boletos de la compañía “en sí mismo está permitiendo un grupo demográfico diferente”, dijo Jackman por correo electrónico. “Puedes sentirlo absolutamente. La audiencia es muy diferente para cada espectáculo”.

En producción y en ethos, juntos enfatiza un regreso a lo básico: un actor, un director, un escenario y comunidad. El trío, que trabajó juntos en el espectáculo de Broadway 2014, el río, concebió por primera vez la idea, en el río, una caminata de río en Londres en 2020. Era el apogeo de la pandemia, y el grupo anhelaba no solo para el regreso del teatro, sino el regreso de una cierta libertad de sus primeras carreras, cuando la presión estaba apagada, las estacas eran bajas y el entusiasmo era alto. “Hay grandes expectativas cuando Hugh está en una obra de teatro, hay grandes expectativas cuando estoy produciendo una obra de teatro”, dijo Friedman. “Y solo pensamos, ¿cómo podemos abordar este trabajo como si estuviéramos haciendo esto al principio? ¿Puedes tener esa valentía? ¿Por qué no podemos volver a lo básico?”

“Juntos se creó con la idea de la comunidad: eliminar las barreras para que todos puedan participar en el teatro”, dijo Jackman. “Asegurarse de que todos puedan ver las obras sin importar quiénes sean. Además, alentando las experiencias de teatro que sean eléctricas, elementales y relativamente simples en términos de campanas y silbatos. Material que va directamente al corazón”.

Rickson regresó a la historia del teatro radical de arte público en Nueva York, desde el Distrito de Teatro Yiddish de principios del siglo XX, hasta el colectivo de teatro del grupo pionero de la década de 1930, hasta el equipo de Nueva York del Proyecto de Teatro Federal del New Deal, hasta el Estudio de Actores. “Aquí hay una ascendencia radical”, dijo, que inspiró las reglas de la nueva compañía: igualdad de salarios para los actores, sin facturación de estrellas, un elemento de acceso público y no hay noches de prensa designadas.

El grupo jugó juntos durante varios años, reuniéndose cada pocos meses en Nueva York o Londres para discutir ideas. Mientras tanto, el panorama financiero para el teatro en vivo en Nueva York solo se volvió más desafiante. Los costos se dispararon entre 20 y 30% después de la pandemia, y nunca volvieron a bajar. En Broadway, “algo que iba a costar $ 4 millones pre-pandemia ahora es de $ 7 millones”, dijo Friedman. “Si cuesta tanto realizar un trabajo, y cuesta tanto ejecutar ese trabajo, debe cobrar un precio de boleto en particular”.

Hugh Jackman fuera del Teatro Minetta Lane. Fotografía: Imágenes Mega/GC

Juntos, conscientemente, no se propone proponer el precio del precio de Broadway: “No tengo las respuestas”, dijo Friedman. “Si lo que estamos haciendo ayuda a crear una conversación sobre cómo puede cambiar el sistema, fantástico. Pero esa no es nuestra fuerza impulsora”. Pero sí proporciona una alternativa a ese sistema, desde jugadores de poder dentro de ese sistema que defiende, como dijo Friedman, “un gran respeto por la industria en la que trabajo, pero también con un gran sentido de preocupación y precaución sobre cómo vamos”.

Ha funcionado financieramente, al menos hasta ahora, porque, a diferencia de Broadway, juntos es un negocio no comercial. Audible, la subsidiaria del audiolibro de Amazon, financió su primera temporada. La corporación registró los trabajos para la distribución en su plataforma, y ​​juntos obtuvieron acceso a la minetta, que ha estado en Asociación con Audible Para el teatro en vivo desde 2018. Los espectáculos son deliberadamente de baja tecnología, los conjuntos minimalistas, algunos muebles, bebidas y, en el caso de la conducta sexual inapropiada, una cortadora de césped (no funcionan), manteniendo los costos bajos. El primer ensayo técnico, un proceso de pasar de la sala de ensayo al teatro que puede llevar semanas en Broadway, tomó un solo día. El cambio entre jugadas lleva solo 15 minutos.

Aunque la compañía ha atraído a grandes nombres hasta ahora, juntos conserva una sensación de un grupo de teatro experimental y desaliñado sin un camino establecido. Los tres fundadores describieron a la compañía como una especie de válvula de liberación de presión profesional, un generador de ideas en lugar de un punto final. “Me encanta la idea de que sea efímero: podría suceder en Londres, podría suceder en Sydney, podría suceder en cualquier lugar”, dijo Rickson. Los acreedores se envuelven en junio, pero el trío ya está en modo de lluvia de ideas, plantea posibles iteraciones futuras de juntos que podrían incluir un programa de tutoría, una base de operaciones diferente, una continuación de su serie de paneles inaugurales o permitiendo a los actores de pantalla de renombre la oportunidad de probar el teatro sin presión de un compromiso de Broadway de ocho días de ocho días.

“Cuando lo anunciamos y lo lanzamos, creo que éramos bastante tímidos en términos de lo que estamos tratando de lograr, porque no queremos encontrarnos como haber encontrado las respuestas a Broadway o encontrar las respuestas sobre cómo trabaja”, dijo Friedman. “Pero somos ambiciosos sobre el futuro y estamos hablando de eso constantemente.

“Creo que lo único que sabemos absolutamente es que vamos a comprometerse mientras creamos que podemos”, agregó. “¿Es esos años? ¿Es el resto de nuestras vidas? ¿Quién sabe? Pero estamos en. Estamos a largo plazo juntos”.