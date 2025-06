Jimmy Kimmel en Trump dejando al G7 temprano: ‘Pobre Melania, pensó que tenía una noche más’ | Roundup de televisión nocturno

Los anfitriones nocturnos diseccionaron los mensajes mixtos de Donald Trump en la guerra en Irán después de que él abandonó abruptamente la cumbre del G7 temprano.

Jimmy Kimmel

Se suponía que Donald Trump estaría en Canadá el martes, “donde él no es exactamente la belleza del balón”, dijo Jimmy Kimmel esa noche. “Trump es tan popular en Canadá en este momento como los Florida Panthers”, quien ganó su segundo campeonato de la Copa Stanley consecutivo esta semana.

Trump, sin embargo, cortó la cumbre un día antes para regresar a Washington DC. “Pobre Melania, pensó que tenía una noche más”, bromeó Kimmel.

Según el presidente francés, Emmanuel Macron, Trump rescató para ayudar a negociar un alto el fuego entre Israel e Irán, después de que el primero atacó las instalaciones nucleares de la segunda. “Por alguna razón, eso frotó a Trump de la manera incorrecta”, explicó Kimmel. El presidente llevó a Truth Social, donde llamó a Macron “búsqueda de publicidad” y descartó sus comentarios como “¡incorrecto!”

“No tiene idea de por qué estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un fuego de alto”, agregó, calificando la razón “mucho más grande que eso”.

“No es un alto el fuego, ¿es mucho más grande que eso?” Kimmel se preguntó. “¿Podría ser un movimiento intestinal? ¡No lo sé!

“Trump llamar a otro presidente ‘búsqueda de publicidad’ es como Diddy te llamó un mal novio”, agregó.

Kimmel señaló que hace solo un par de días, Trump sugirió que Vladimir Putin Broker un alto el fuego entre Israel e Irán. “Lo cual es una gran idea”, dijo Kimmel? “¿Conoces al tipo que no estará de acuerdo con un alto el fuego? ¡Hagamos que trabaje en el alto el fuego! Y mientras estás en eso, haz que Nick Cannon me agarre una caja de condones también”.

Stephen Colbert

“No sé sobre ti, pero me siento bastante nostálgico para la semana pasada, cuando todo lo que tuvimos que preocuparnos era una guerra civil”, dijo Stephen Colbert en el Late Show. “Porque mientras hablamos, Donald Trump está sopesando si involucrar a Estados Unidos en otra guerra del Medio Oriente”.

“Si entra, esto iría en contra de todo lo que hizo campaña durante los últimos 10 años”, agregó Colbert. “¿Qué sigue? Vamos a descubrir que no es divertido quedarse en el YMCA?”

Para recapitular: Israel lanzó ataques contra Irán el viernes pasado. Trump y el ejército estadounidense dijeron que no estaban involucrados, pero el lunes, Trump regresó a DC a mitad de la cumbre de los líderes del G7 en Canadá. “Entonces, Estados Unidos está a punto de saltar, o simplemente se aburrió durante los rompehielos del G7”.

En un desarrollo inútil, Trump publicó en Truth Social: “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un objetivo fácil, pero es seguro allí, no vamos a sacarlo (¡matar!), Al menos no por ahora”.

“Eso es una locura”, respondió Colbert. “Esa es una amenaza calva. Y debo decir que poner a los paréntesis ‘matar’ no lo hace mejor”.

The Daily Show

¿Trump se apresuró a casa desde la cumbre del G7 para negociar el fin de la guerra de Israel-Irán, o traer a Estados Unidos? El jurado está fuera pic.twitter.com/mx7dxgzzvn – The Daily Show (@TheDailyShow) 18 de junio de 2025

“Se suponía que era estudiar la semana en el extranjero para Trump, y las cosas comenzaron tan bien”, dijo Jordan Klepper en el Daily Show. Trump llegó a la cumbre del G7 “Confidentemente, saliendo del bosque como un concursante en la soltera dorada. O un Sasquatch afeitado, ves lo que quieres ver.

“Pero antes de que Trump pudiera firmar y/o abandonar cualquier otro acuerdo comercial, decidió salir”, explicó Klepper. Y aunque Trump no dio una razón, Klepper tenía una teoría sólida. “Todos sabemos qué es esto, ¿verdad? Estás en un evento, tienes que correr a casa porque ‘algo surgió’ … Mira, lo entiendo. A ninguno de nosotros le gusta hacer caca en un lugar desconocido. A veces, cuando tienes un gran enfrentamiento, necesitas esa ventaja de campo en el hogar. ¡Entiendo, Donald!”

La salida de Trump precedió a la ditotación sobre qué hacer con el conflicto entre Israel e Irán. “La gran pregunta era: ¿estaba corriendo a casa para ayudar a negociar y poner fin a la guerra? ¿O traer a Estados Unidos a la guerra?” dijo Klepper. “Es la decisión más importante que una nación puede tomar, y una que hemos olido durante los últimos 10, 20, 30, 40, no importa. El punto es que sería realmente tranquilizador saber que el presidente tiene un plan claro y consistente”.

No es que nadie pueda descifrar la decisión de Trump, o la falta de ella. Durante algunas entrevistas, Trump dijo que no estaba interesado en un alto el fuego, haría “mejor que un alto el fuego”, no negociaría, pero ese JD Vance podría hacerlo. “Creo que es fantástico. JD Vance es una gran opción para negociar. Los iraníes aceptarán cualquier cosa para sacarlo de allí”, bromeó Klepper.

Seth Meyers

Y a altas horas de la noche, Seth Meyers regresó a una ceremonia de firma de facturas la semana pasada, en la que Trump dijo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sería recordado como un “gran orador”, pero luego agregó: “Puedo estar equivocado, quién sabe, quién demonios sabe”.

“Fuerte respaldo”, bromeó Meyers. “¡No dejes que Trump le diga tu boda: ‘Dave y Gloria estarán juntos para siempre, o no! ¿Quién sabe? ¡Divorcios”.

En la misma ceremonia, Trump también dijo que Joe Biden era mucho mejor para dormir que él. “No sé, hombre”, dijo Meyers. “Te quedaste dormido en tu propia prueba. Creo que la única forma en que puedes superar el ciclón en Coney Island”.

Cuando se le preguntó el lunes si Rusia debería ser invitado una vez más a la cumbre del G7 después de ser expulsado en 2014, Trump dijo que no, porque “demasiada agua ha pasado por la presa”.

“Lo siento, ¿es eso incluso una frase?” Meyers se rió. “¿O simplemente otra cosa que crees que escuchaste en alguna parte? ‘Bueno, sabes lo que dicen, incluso un reloj roto puede estar ladrando el árbol equivocado’.

“¿Qué es esta nueva cosa con Trump simplemente inventar expresiones populares?” Añadió. “Garantizo si Trump dice ‘Sabes lo que dicen’, entonces no dicen eso”.