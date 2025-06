Strictly Come Dancing: Gabby Logan revela que se le dijo que era “demasiado competitiva” para el programa

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

El locutor Gabby Logan ha revelado que lloró después de ser expulsada de Estrictamente ven bailando Después de que le dijeron que era “demasiado competitiva” para el espectáculo de baile de la BBC.

El presentador de 52 años apareció en la serie en 2007 junto con su esposo, el ex internacional de Rugby de Escocia Kenny Logan, quien quedó en quinto lugar con su compañero Ola Jordan. Mientras tanto, Logan y su compañero James Jordan fueron eliminados en la semana cuatro, terminando en el 11º lugar.

En su libro La primera mitadLogan admitió el día después de que dejó la serie que lloró, exclamando “La gente realmente no me gusta” en su sofá. Hablando con Los tiempos Sobre el incidente, Logan explicó que “aprender que a veces no a todos les gustas” había sido una “dura realización”.

“Te das cuenta de que las partes de tu personalidad que creías que eran atributos como deportista no son valoradas”, dijo. “Me dijeron que estaba siendo demasiado competitivo, mientras que estaba pensando: ‘Pensé que eso era bueno. Eso es lo que hice en el deporte, y funcionó, y eso es lo que mi esposo está haciendo'”.

Ella continuó: “De hecho, creo que hubo un cambio social entre ese programa en 2007 y 2012. En los Juegos Olímpicos de 2012, comenzamos a apreciar a las mujeres duras y competitivas. Hicimos héroes de ellas. Pero en 2007 no estaba jugando el juego esperado de una mujer”.

Logan dijo que le habría “servido” mejor emplear una humildad de imitación y decir “¡Oh, Dios mío, lo que sea, está bien! ¡Estoy feliz de estar aquí!” en lugar de esforzarse demasiado.

“Pero tienes que decidir si ese eres tú”, dijo. “Y eso es algo en lo que no me estoy comprometiendo”.

La cantante de Mis-Teeq Alesha Dixon ganó la serie 2007 de Estrictamente Junto a su compañero profesional Matthew Cutler. Ha habido seis ganadoras de la competencia de baile en la serie 17 desde entonces.

Gabby Logan y James Jordan en ‘Strictly Come Dancing’ en 2007 ( BBC )

Eastenders La estrella Kara Tointon obtuvo el Trofeo Glitter Ball en 2010, la modelo Abbey Clancy en 2013, presentadora Caroline Flack en 2014, la personalidad de televisión Stacey Dooley en 2018, el actor Rose Ayling-Ellis en 2021 y Calle coronatoria El actor Ellie Leach en 2023.

Los comentarios de Logan se adelantan a ella, Kelly Cates y Mark Chapman asuman el papel de Gary Lineker como Partido del día Presentadores de la BBC para la próxima temporada de fútbol.

Lineker, que había presentado el programa desde 1999fue el presentador mejor pagado de la BBC y ganó £ 1.35Ma de año. Cuando se le preguntó si había exigido igualdad de sueldo, Logan respondió: “Eso está ordenado”, y evitó comentar más sobre su nuevo salario.