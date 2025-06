‘Nunca he estado tan obsesionado con una banda’: los mejores álbumes de los lectores de 2025 hasta ahora | Música

Palomas – constelaciones para los solitarios

Constelations for the Lonely es un regreso fabuloso para las palomas: texturizado, en capas y, como siempre, ocupando un espacio y suena propio. Desde el reflejo futurista de Renegade hasta el frío conmovedor que sueña con la pensamiento que provoca una caída en el océano, y la devastadora realización de la pérdida en el hombre del año pasado … Esta es una banda que enfrenta el pasado, canalizar la esperanza y encontrar la redención al llegar a través de desafíos que solo pueden superarse a través de la amistad genuina. Steven, Wolverhampton

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Este es un lanzamiento oportuno, que llegará solo meses después de los comentarios aborrecidos de “Isla Flotante de la Basura” anti-Puerto Rican de Tony Hinchcliffe en una manifestación de Trump. La respuesta de Bad Bunny en ese momento era feroz, reprendiendo todo lo que era Trump, republicano, intolerante, y su primera música desde entonces se siente como un seguimiento. En DTMF, Bunny se niega a ceder espacio o retirarse. Ya sea desde su posición como pilar del mundo de la música principal de los Estados Unidos o como un orgulloso puertorriqueño. Elabora un álbum de un himno de verano tras otro, construido para ser escuchado por todos, mientras que es inconfundiblemente un producto de la música de su hogar. AlexBelfast

Bon iver – sable, fábula

¡Justin Vernon finalmente está feliz! Y suena quizás más encantador como un hombre que abraza a la alegría como lo hizo como vagabundo solitario en los bosques invernales de Wisconsin. El álbum se abre en un terreno familiar con las pistas de Sable, y estos se construyen maravillosamente hasta que llegamos a Fable y Vernon exclama: “Enero no es el mundo entero”. A partir de ahí, en el álbum hay una hermosa celebración de aceptar el amor y la felicidad a través de algunas canciones increíblemente vibey y experimentales en la firma Bon Iver. Si tan solo pudiera esperar, con Danielle Haim es una destacada, junto con Walk Home, y la lenta inmersión en el amor constante a través del álbum Closers hay un ritmo y Au Revoir es simplemente perfecto. Pulkit, Manchester

Vukovi – Mi Dios tiene una pistola

Estoy convencido de que hay un universo paralelo en algún lugar en el que la música rock impulsada por guitarra y bebida todavía tiene un atractivo masivo en masa y Vukovi merecidamente estaría entre las estrellas musicales más grandes del Reino Unido. En esto, su cuarto álbum, el metal pop se inclina hacia el lado más pesado, y líricamente quizás nada resume la exploración de estas canciones de las luchas de salud mental y la duda mejor que abrir la pista This Is My Life and My Trauma. Pero las melodías son fuertes y las voces de Janine Shilstone son tan ferozmente desafiantes pero hermosas como siempre, apuntaladas perfectamente por riffs enérgicos y tocando el guitarrista Hamish Reilly y el baterista Martin Sharples-Johnston. John K, Birmingham

Davido – 5ive

5ive by Davido me da un nuevo sentido de esperanza y propósito. Me ayuda a seguir con mis actividades diarias y relajarme en mi tiempo libre. Como una madre que está constantemente ocupada cuidando a un bebé recién nacido, creo que escuchar me ayuda con mi salud mental y me anima a disfrutar de la vida y vivir la vida al máximo. La retórica en el álbum está fuera de este mundo. Paola Adeitan, Marlborough, Wiltshire

The Slow Readers Club – Fuera de un sueño

Es un gran comentario sobre los tiempos modernos, con una profundidad lírica real agregada a una especie de atmósfera de foom-pop. Me topé con ellos por casualidad y los vi en un pequeño lugar en los Países Bajos: son tan grandes en vivo como en sus registros. No puedo comprender cómo no son mundialmente famosos. Klavdija, Bruselas, Bélgica

Estos nuevos puritanos – ala torcida

“Lo encuentro increíblemente edificante” … estos nuevos puritanos: George Barnett, izquierda y Jack Barnett. Fotografía: Antonio Olmos/The Guardian

No había descubierto la banda antes de este álbum, por lo que fue un placer absoluto trabajar en su catálogo trasero. Me encantan las texturas y capas de la música en este álbum. Es la banda sonora perfecta para mis caminatas nocturnas en mi bosque local. Hay una profundidad en la música que es espiritual y cualquier cosa que me mueva así me llame la atención. La canción de apertura que espera tiene una sensación coral. Es escaso pero un sonido tan completo con hermosas voces. No es un álbum optimista, lejos de él, pero me parece increíblemente estimulante. La producción en todo momento es sublime. Ed Olhausen, High Wycombe

Jensen McRae – ¡No sé cómo pero me encontraron!

Absolutamente cada canción del álbum vale la pena escuchar y se adapta a una ocasión en el día. Oren por su caída y Massachusetts es catártico por diferentes razones, mientras que me quede equivocado y yo no drogue las drogas son descaradas y honestas. En general, el álbum es tan humano: toca muchas experiencias emocionales con la compasión y la claridad, y muestra lo mejor del compromiso musical con la composición, las voces, la composición, la guitarra y la producción. Alice, Cambridge

Token de sueño: incluso en Arcadia

Una tormenta perfecta de todo el token de sueño funciona mejor pero destilado y agudizado. No es un álbum conceptual, pero se siente como uno. La letra nunca ha sido más desificante, pero el vaso nunca ha sonado más humano. Un increíble seguimiento de un álbum casi perfecto. Nunca he estado tan obsesionado con una banda como con el token de sueño. Ed, Southampton

Marina – Princesa de poder

Cuando era un joven gay, Marina (Fka Marina y los Diamantes) fue la banda sonora de mi adolescencia. Adoré su álbum Cult Classic Electra Heart y recuerdo cuándo era la reina indiscutible de Tumblr. Continuó sacando buena música, incluido su álbum anterior, los sueños antiguos fantásticos y agradablemente políticos en una tierra moderna. Pero ahora, montando una ola de nostalgia de 2010, Marina está de vuelta en las listas y en la cima de su juego. Todo el álbum está deliciosamente acampado y repleto de bangers de clubes gay al estilo Eurodisco. Predigo que, al igual que con Charli, Marina se dirige a regresar. Oliver, Manchester

Shura – Me puse demasiado triste por mis amigos

Es una hermosa porción de pop folk que nadan con melodías suaves y encantadoras. La peor novia del mundo es una excelente manera; Richardson, que presenta los tonos cálidos de Cassandra Jenkins, ha establecido una residencia semipermanente en mi cabeza. Tom Evershed, Melbourne, Australia

William Tyler – Tiempo indefinido

El tiempo indefinido es un registro poderoso y parecía llegar exactamente al momento adecuado para mí. Tyler encuentra y recolecta sonidos, que van desde lo-fi y rasguños hasta pastorales y exuberantes. Individualmente, parecen disolutas o incluso inductores de ansiedad, pero al tejer en su propia guitarra bucle, todo se desarrolla hacia algo que se acerca a la armonía, o la belleza. Un puente sobre aguas problemáticas. Ed Yates, Knaresborough

Morcheeba – Escapa del caos

Es un gran regreso a la forma con las pistas destacadas para mí, el estilo de las rosas de piedra titulada las nubes de elefantes y el tren bala inspirado, el himno lo aguantan. Pero todo el LP (sigo comprando oro negro en mi tienda local) es un excelente renacimiento sónico que puede igualar el de su fresca pulpa de Britannia Peers. Dale un giro, es igualmente frío y funky, una manera perfecta de “escapar del caos”. Rudi Richter, Nuremberg, Alemania

Sharon Van Etten y la teoría del apego – Sharon Van Etten y la teoría del apego

‘Asombroso, conmovedor, edificante y devastador’ … Sharon Van Etten y la teoría del apego. Fotografía: Devin Yalkin

El trabajo de Sharon Van Etten siempre ha sido emocionalmente catártico, tanto para ella como para los oyentes de nosotros; Pero siempre he sentido, por mucho que siempre haya disfrutado su trabajo anterior, que algo se estaba reteniendo; Pero no más. Trabajando con su nueva banda y colaboradores, la teoría del apego, finalmente se ha soltado completamente como cantante y comunicadora, y los resultados son asombrosos, conmovedores, edificantes y devastadores por turnos. Sus espectáculos en la primavera dieron vida al nuevo disco y dieron vida a una nueva vida vital en su material existente. Claramente, estos son los colaboradores que siempre ha necesitado, y este registro sin duda será considerado como uno de los mejores lanzamientos este año, como lo sería en cualquier año. Luke Dixon, Londres