Kacey Musgraves cancela el espectáculo de Nashville después de romper la costilla en ‘Fall extremadamente duro’

Kacey Musgraves se ha visto obligado a reprogramar su próxima aparición en Nashville después de tomar una caída desagradable en México.

La estrella de la música country, de 36 años, que estaba programada para actuar en el evento Sing for Science el domingo, sufrió una costilla rota.

Publicando imágenes de rayos X de su lesión en su historia de Instagram el viernes, Musgraves escribió: “Así que estoy en México con una costilla rota. El miércoles por la noche estaba lloviendo y estaba corriendo para tomar algunas toallas y tuve una caída extremadamente dura en un mosaico muy elegante que no vi.

“Agradecido no me he golpeado la cabeza, pero aterricé muy muy fuerte en la caja torácica izquierda de la espalda y rompí la costilla número 6”, reveló. “Esta mierda no es broma. Tengo mucho dolor y hacer cualquier cosa es extremadamente difícil, pero estoy manejando y estoy bien cuidada”.

Ella agregó: “No hay forma de que pueda subir a un avión y volar de regreso a Nashville para el evento @singforscience con @PaulStamets el domingo en @theryman”.

Disculpando por el “inconveniente”, dijo: “Estoy extremadamente molesto por tener que reprogramar, ya que he estado esperando esto durante meses, pero literalmente no hay otra opción”.

Musgraves señaló que el concierto ahora se llevará a cabo el 18 de septiembre y que todas las entradas para el show del domingo seguirían siendo válidas para la nueva fecha.

“Los fanáticos tendrán hasta 30 días si no pueden llegar a la nueva fecha”, dijo, ordenando a las personas que visiten Ryman.com para obtener más información.

La grabación en vivo Sing for Science Sing para Science, que tiene lugar en el Auditorio Ryman, verá al ocho veces ganador del Grammy “Seguir Your Arrow” en una conversación con el experto en hongos de renombre mundial Paul Stamets.

“Juntos, profundizarán en el fascinante mundo de la psilocibina, explorando lo que les da a los ‘hongos mágicos’ su magia”, según el sitio web de Ryman. “Descubra cómo la psilocibina está revolucionando la atención de salud mental, su biología extraordinaria y su profundo potencial para cambiar vidas”.

Musgraves se presentará en el Festival de Zotown el 5 de julio en Missoula, Montana, seguido de actuaciones en el Hinterland Music Festival en Saint Charles, Iowa, el 2 de agosto y Up In the Sky Festival en Aspen, Colorado, el 9 de agosto.

El cantante de “Late to the Party” es famoso por mezclar la música country tradicional con temas líricos progresivos.

Ella ha lanzado seis álbumes de estudio, incluido su álbum debut. Mismo trailer parque diferente (2013), Material del concurso (2015), Una Navidad muy Kacey (2016), Hora dorada (2018), Cruzado (2021), y Más bien (2024).