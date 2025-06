El creador del juego de calamar dice que ‘no hay muchos’ actores trans coreanos en respuesta a la reacción violenta

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Juego de calamar El creador Hwang Dong-hyuk ha defendido su decisión de elegir a un actor masculino cisgénero como personaje transgénero en la segunda y tercera temporada de su exitosa serie de Netflix.

El actor coreano Park Sung-hoon interpreta a Hyun-Ju, una mujer transgénero y ex soldado de las Fuerzas Especiales que intenta llevar a casa el dinero del premio para completar su cirugía que afirma el género.

Hablando con Entretenimiento semanalHwang dijo que había habido “malentendidos” sobre Casting Park después de que la decisión provocó una reacción violenta de las personas que habían querido que el papel fuera a un actor trans.

“Entiendo que ha habido algunas preocupaciones del mundo occidental, de los Estados Unidos, pero en el caso de Corea, no teníamos tantas preocupaciones debido a la cultura oriental o asiática”, dijo Hwang.

“En Corea, realmente no hay muchos transgénero [people] que han salido y son actores, y solo hay un par de gay [actors] quienes han salido públicamente, por lo que fue físicamente difícil encontrar un actor transgénero que realmente pudiera desempeñar el papel. Fue, de manera realista, casi imposible “.

Hwang continuó diciendo que se había sorprendido y se había movido por la reacción de los espectadores occidentales.

El actor coreano Park Sung-hoon se une a la temporada 2 de ‘Juego de calamar’ para jugar el papel de una mujer transgénero ( Netflix/Getty Images )

“No había muchas retroalimentos o críticas en el mundo oriental, pero en el caso del mundo occidental, en los Estados Unidos, sé que era un problema bastante sensible”, dijo.

“Y entiendo que ha habido preocupaciones. Miré algunas reacciones de nosotros [fans] y en realidad me encontré con un youtuber [who is] transgénero.

“Ella dijo que al principio, no estaba segura de por qué un hombre heterosexual tenía que desempeñar el papel de Hyun-Ju. Pero luego, aunque no estaba segura al principio, a medida que avanzaba, se dio cuenta y que en realidad fue tocada por el carácter de Hyun-Ju, que Park Sung-Hoon, que es un hombre heterosexual, porque se movió por la bella y la genuina que era este personaje retratada en realidad, la interpretó a la lágrima.

“Así que pude darme cuenta de que tal vez los malentendidos se hayan resuelto, y la intención de que intenté retratar fue bien entregada a la audiencia. Estaba bastante aliviada por esas reacciones”.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Hwang agregó que, sin embargo, ha resuelto apuntar a un casting “auténtico” en el futuro. “En el futuro, haré todo lo posible para hacer un casting auténtico no solo para transgénero [people]pero otras minorías sexuales también “, dijo.

“Y realmente espero que podamos avanzar hacia ese tipo de sociedad. Pero en el caso de la cultura del este de Asia, como Japón, China o Corea, es realmente difícil hacer ese tipo de casting auténtico. Realmente espero que en el futuro tengamos una sociedad más abierta, inclusiva y abrazada que permite eso”.

La tercera y última temporada de Juego de calamar está listo para llegar a Netflix el 27 de junio.