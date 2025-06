Agregue a la lista de reproducción: James K’s Downtempo Dream Pop y las mejores pistas nuevas de la semana | Música

De Nueva York

Sube tu bolsa de frijoles, enciende una lámpara de lava y abre el vaporub de Vicks: Downtempo está de regreso. Nueva compilación de peces telepáticos documentos de la noche ambiental del sur de Londres de los 90; La última mezcla de DJ-Kicks de Logic1000 apenas se registraría en un ECG; No hay ninguno más lánguido que el álbum pop insignia del verano, Addison de Addison Rae. El productor y músico de Nueva York James K ha estado incursionando en Trip-Hop, y varios tonos de música pop y club experimental, durante más de una década, pero no obstante, su nuevo álbum, amigo, llega justo a tiempo para el viento de Summer. (¿Qué es el otoño si no la sala de relajarse para escapar de la temporada más agitada del año?)

James K: Play – Video

Si bien el texto que lo acompaña en todo el registro habla impenetrablemente de “nieblas individuales” y un “halo gaseoso”, sus muchos placeres son de hecho inmediatos y envueltos. Estas canciones avanzan en somnoly breakbeats envueltas en líquido, guitarra de shoegaze y atmósfera angelical; El melancólico falsete de K está poseído, rastreando su propio camino hipnótico a través de las nubes felices que gira como Candyfloss. (Los fanáticos del extremo más evanescente del catálogo de Caroline Polachek encontrarán mucho para perderse. un poco húmedo post-punk en la joya pop en Dios; asombro litúrgico en el jinete. Seductivamente lento puede ser, el amigo, sin embargo, parece preparado para acelerar el surgimiento de este héroe de culto del metro. Laura Snapes

Las mejores pistas nuevas de esta semana

Trip-hop sinfónico … Zuli. Fotografía: Malak el Sawi

Zuli – Cuidado

Después de su aclamado álbum 2024 Lambda, la canción principal del nuevo EP del productor egipcio es deslizante, astillado, sinfónico Trip-Hop, con campanas y susurros que se extienden por el extraño valle. Bbt

Titanic – Gotera

El dúo de Mabe Fratti con Héctor Tosta regresa, canalizando la asombrosa energía de metal de sus recientes sets en vivo en una épica donde la voz irregular de Fratti perfora rondas incesantes de tambores de fuego de artillería. LS

Sophie – ooh

Un corte profundo de la reedición del producto del décimo aniversario del producto: “Soy tu bebé de juego / empújame de rodillas”, suplica una voz femenina, muy melancólica contra los gomios gomios y los sintetizadores extáticos. LS

Cass McCombs – Paz

Un riff que es como la luz del sol en la superficie rota de un estanque impulsa el último aturdidor de un artista que, hasta 12 álbumes en solitario, ha acumulado uno de los grandes cuerpos de la canción estadounidense. Bbt

Mark William Lewis, todavía arriba

Después de la bellamente melancólica mañana de May es perfecto, el enigmático compositor de Londres deja entrar la luz, empalmando la armónica extrañamente dulce y jazzia en sus letras profundas en las relaciones fuera de kilter, ya sea narcótico o romántico. LS

Sombr – nunca salimos

El muchacho con los pómulos más agudos en el pop hizo el himno del año del año con sus amigos. Su nuevo va de dolor a amargado, pero el coro resistente escanea igual de satisfactoriamente. Bbt

I Jordan – Un ángel (ft Tom Rasmussen)

Prácticamente puedes sentir las paredes palpitantes y la piel corriendo en este himno delantero fundido pero celestial al renacimiento y la transición, con más que una pequeña tienda de mascotas en su ADN. LS

