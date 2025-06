Michael Palin admite una triste admisión sobre el “contacto” con las coprotagonistas de Monty Python

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Michael Palin ha explicado por qué cree que otra reunión de Monty Python no funcionaría.

La compañía de comedia fue cofundada en 1969 por Palin junto a Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle y Terry Jones.

Hicieron una serie de espectáculos de reunión en 2014, pero sin Chapman, quien murió de cáncer de amígdalas en 1989, a la edad de 48 años. Jones murió en 2020, a los 77 años, de una rara forma de demencia.

Mientras que varios miembros de la compañía se han reunido en privado a lo largo de los años, a pesar de una amarga disputa en línea entre Cleese y Jones, Palin, de 82 años, ahora ha admitido que el contacto es más raro de lo habitual.

“No creo que nos mantengamos en contacto tanto el uno con el otro”, dijo en una nueva entrevista, llamando a sus programas de reunión “una muy buena despedida”.

“Hay ideas para que nos reúnamos, pero ahora solo nos quedan cuatro y la gente hacemos sus propias cosas”, dijo Revista de saga.

“Eric ha asumido mucho el estilo de vida estadounidense. John está bien con Torres Fawlty En el West End, entonces está bien. Terry, estoy viendo mañana. Vive el camino. Siempre tiene una película importante sobre la marcha, que, según él, ha sido desordenada por algunos tal y tal. Así es como sé que es feliz “.

Abordar rumores de una producción teatral de la comedia clásica de 1979 La vida de Brian de Monty PythonPalin dijo: “Sí, eso tiene potencial. No sé dónde se debe”.

Sin embargo, expresó ambivalencia sobre una reunión oficial.

Abra la imagen en la galería Miembros de Monty Python fotografiados juntos en 2005 ( Getty Images )

“Creo que lo que Python produjo es lo que produjimos cuando estábamos todos juntos y cuando Graham estaba cerca. Era brillante como el personaje central en Vida de Brian.

“Por lo tanto, hacer algo más sin ese aspecto no me parece muy bien. Es como una mesa con cuatro patas, una de las cuales falta. Todavía se puede usar, pero no es muy estable”.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

El año pasado, tanto Cleese como Gilliam se reunieron con Palin para celebrar su 81 cumpleaños. Idle, que ahora vive en Los Ángeles, estaba ausente de las festividades.

Ceñeroque el año pasado reveló que es “sorprendentemente pobre” a pesar de su carrera de cinco décadas, publicó una foto de mesa en X/Twitter de sí mismo sonriendo junto a la pareja, con Palin sosteniendo un plato de postre que tenía “feliz cumpleaños” escrita en salsa de chocolate.

Abra la imagen en la galería Monty Python Comedy Troupe fue fundada en 1969 ( Getty Images )

Así como Vida de Brianla compañía lanzó películas Monty Python y el Santo Grial (1975) y Monty Python y el significado de la vida (1983).