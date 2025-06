Dan Aykroyd: ‘No creo en asociarme con seres que no tienen almas’ | Televisión

Como un espiritualista autodescrito que proviene de una larga línea de espiritistas – ¿Hay algo en lo que no creas?

Bueno, no creo en asociarme con seres que no tienen almas. Como vampiros psíquicos. ¿Bien? Si pasas por la vida, conocerás a un vampiro psíquico todos los días o cada año. Debes evitar seres así, esa es una buena regla para la vida. Eso es en lo que no creo, asociarme con ellos. Estoy seguro de que te has conocido a algunos seres que extraen la energía si les das 10 minutos. Pero después de 10 minutos, tienes que correr. Le doy a todos 10 minutos.

¿Alguna vez has vivido en una casa embrujada?

Sí, creo que sí. Ciertas pequeñas cosas pasaron. Nunca vi un espíritu. Mi amigo Gary vio un espíritu en Hollywood Hills, North Hollywood, en la antigua finca de Mama Cass. ¿Conoces las grandes mamás y los papas? Una gran banda. Esta era la casa de Mama Cass. Jimi Hendrix se quedó allí, al igual que John Lennon y Ringo Starr; Harry Nilsson lo poseía por un tiempo. Donna y yo compramos esa casa en los años 80 y vivimos allí durante muchos años, criamos a tres hermosas hijas allí. Y efectivamente, la gente vería una forma grande y oscura a lo largo de la escalera superior. Recuerdo que la ama de llaves dijo que escuchó a la escalera yendo cuando no había nadie allí. Se llamaría su nombre, sintió toques en el hombro. Recuerdo vívidamente una noche cuando Donna tenía algunas joyas sentadas allí y las pulseras comenzaron a hacer este pequeño torbellino. Ahora, tal vez esa es la energía entre nosotros, ¿quién sabe? Pero podría haber sido Mama Cass.

(LR) Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis en Ghostbusters. Fotografía: Pictorial Press Ltd/Alamy

¿Cuál ha sido tu interacción más memorable con un fan?

¿Supongo que Bill Clinton se une a los Blues Brothers para jugar al saxofón? Fue en la apertura del Casino Mohegan Sun en Connecticut. Esa fue una noche bastante espectacular. Bill era fanático de los Blues Brothers, por lo que aceptó jugar a Sax con nosotros. Creo que la vi, la vi parada allí, la melodía de los Beatles. Esa fue una hermosa interacción con un verdadero fanático de la música, ¡y un presidente demócrata de dos períodos! Tenía toda la escolta del Servicio Secreto, por supuesto. Recuerda esa película [Guarding Tess] ¿Con Nicolas Cage y Shirley MacLaine, donde él es el agente del Servicio Secreto que se le asignó? Shirley es genial. Ella es un gran creyente, por supuesto, en, diremos, los inexplicables asuntos de otro mundo inexplicables, la presencia de seres alienígenas. Y luego, por supuesto, Nicolas Cage. Veré cualquier cosa en la que se encuentre. Simplemente calienta mi corazón cuando entra en la pantalla. Lo amaba en esa película. Un gran emparejamiento.

Así que sí, Bill Clinton obtendría ese título de por vida, absolutamente. Jimmy Belushi y yo montamos Harleys hasta el escenario y bajamos y jugó, luego Bill se unió a nosotros. Eso fue bastante emocionante.

El ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, realiza un solo de saxofón con Dan Aykroyd de los hermanos Blues en 2002. Fotografía: Todd Plitt/Getty Images

Pasas cada 1 de julio, que es tanto el Día de Canadá como tu cumpleaños, desempeñando algún tipo de deber cívico en Canadá. ¿Cuál es el plan este año?

Lamentablemente, este año viajaré, pero he tenido el honor de hacer cosas como comenzar un desfile, o el mejor fue cuando juré como juez federal de inmigración, y recibí media docena de familias inmigrantes a Canadá a medida que recibían su ciudadanía. Esto fue en 2001. Fue genial ver la esperanza en estas personas que vienen a Canadá y aparentemente viviendo una vida mejor. Entonces es el juez Aykroyd ahora. Preferiría eso en el futuro. Fui solo un juez durante dos horas, pero lo voy a decir de por vida.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?

“Solo escucha”. Muchas veces estoy hablando de la gente porque amo el sonido de mi propia voz. Soy un soplete y una bolsa de gas. Las personas que son más inteligentes que yo dirán “solo escucha”, y estoy tratando de aprender eso.

Convertiste a John Belushi en música de blues antes de hacer los hermanos Blues. Una vez leí que pusiste un disco particular en un bar que inició su amor por el blues. ¿Recuerdas cuál era el registro?

Bueno, John era de Chicago, por lo que había estado en clubes de blues de los que nunca había oído hablar, había estado en el tablero de ajedrez, los sabios tontos, las minas de Kingston, las leyendas. Él conocía a Blues, pero era solo un fanático del heavy metal. Le encantaba Grand Funk Railroad and Cream, y eso es genial, ¡porque todo es de Blues!

De todos modos, estábamos tocando este disco, directamente, por esta banda canadiense llamada Downchild Blues Band. ¡Haga una búsqueda, a todos, y obtenga música de fiesta para el verano! Entonces estábamos escuchando y él dijo: “¿Quién es este?” Le dije: “Oh, esta es una hermosa banda de blues local que ama las cosas”, y él dijo: “Oh, esto es bueno. Esto es bueno”. Le dije: “Bueno, es el blues, John, ¡eres de Chicago!” Pero a partir de ese registro comenzamos a trabajar en el acto. Lo perfeccionamos con Tom “Bones” Malone, nuestro arreglista y jugador de bocina, y Paul Shaffer. Reunimos una súper banda incomparable. Mira el maletín lleno de blues y regresa a Miami por los Blues Brothers. Si conduce, ponte Blues Brothers y tendrás un hermoso viaje.

Dan Aykroyd, Ray Charles y John Belushi en los hermanos Blues. Fotografía: Foto 12/Alamy

Jamie Lee Curtis te llamó el mejor besador de pantalla con el que ha hecho una escena. ¿Te importa comentar?

Skip Paster Newsletter Promotion Registrarse en Guardado para más tarde Póngase al día con las cosas divertidas con la cultura y el estilo de vida de Guardian Australia de la cultura pop, las tendencias y los consejos Aviso de privacidad: Los boletines pueden contener información sobre organizaciones benéficas, anuncios en línea y contenido financiado por partes externas. Para obtener más información, consulte nuestro Política de privacidad. Utilizamos Google Recaptcha para proteger nuestro sitio web y Google política de privacidad y Términos de servicio aplicar. después de la promoción del boletín

Bien. Ese es un problema de entrenador de intimidad. Cada vez que tenía ese tipo de escena, y no había muchos [laughs] – Siempre fui consciente de hacer que la otra persona se sienta cómoda. Así que de eso está hablando, sintiéndose cómoda y real en la escena, para estar realmente en el momento. Y no fue difícil fingir que le gustó besar a Jamie.

¿Tienes un némesis?

Yo diría que personas ignorantes y bien armadas. Podría salir por la puerta esta noche y ¿quién sabe? Qué mundo, eh.

¿A qué libro, álbum o película siempre regresas y por qué?

Bueno, la Biblia. Soy un católico caducado, ¿de acuerdo? Pero con suerte, en algún lugar allí, queda un poco de valor judeocristiano. Estoy tratando de vivir de esos humos tanto como pueda. Pero la Biblia tiene grandes historias, grandes citas y sabiduría maravillosa de Cristo, y al final, es el único libro que queda. Entonces me vuelvo hacia eso. A quien se le otorga mucho, se requerirá mucho, eso es lo que Cristo dice y ciertamente estoy tratando de vivir eso a medida que avanzo.

El póster de Dan Aykroyd y John Candy Film The Great Outdoors. Fotografía: Universal Pictures/RGA/RGR Collection/Alamy

En cuanto a la película, siempre regreso al día en que la tierra se detuvo, esa espectacular película con Michael Rennie y Patricia Neal sobre el aterrizaje de platillo en Washington DC en la década de 1950. Qué gran película, y realmente podría suceder, que hay algunos seres interestelares más poderosos con armas más fuertes que nosotros. Si no se adaptan aquí con toda esta charla nuclear y juego nuclear, vendrán aquí y nos enderezarán. ¿No sería maravilloso si pudiéramos creer eso?

Si tuvieras que luchar contra una persona famosa, ¿quién sería, cómo lucharías en ellos y quién ganarías?

Prefiero pelear con un animal que un ser humano. Déjame ir a una tangente, tal vez podamos responder. La última respuesta a eso, humano o animal, es: huiría en la otra dirección.

¿Qué tal un oso? Hice una escena una vez con dos osos, un oso negro y un pardo [in The Great Outdoors with John Candy]. ¡Nos llevamos bien! Ambos eran actores mucho mejores que yo. Bart era el grizzly y el otro se llamaba tío Joe. Decidieron que solo debería haber una escena de oso en la película, así que mi escena con el tío Joe fue cortada. Lo filmamos por la noche: tuve que sentarme al lado del oso con el brazo a su alrededor y su brazo a mi alrededor, y beber cerveza. Tenía su pata y yo lo estaba alimentando y ambos estábamos borrachos. Me gustó el tío Joe.

Pero huiría de una pelea real con un oso. Bart el pardo fue intimidante. Un golpe de la pata, ¿sabes? Eso es lo que me encantó de mi carrera como actor: puedo recurrir a ti hoy y decir: “Trabajé con ese oso. Ese oso y yo hicimos una película juntos hace tantos años …” Y el hijo y el nieto de Bart también están en el negocio porque aún necesitan grizzlies en Hollywood. ¡Gracias a Dios!