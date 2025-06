Los fanáticos de America’s Got Talent acusan a Show de Tom Sandoval ‘Image Rehab’ después de la audición de Bravo Star

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Reglas de Vanderpump Alum Tom Sandoval ha audicionado para el show de NBC America’s Got Talent – Y los espectadores tienen mucho que decir sobre su actuación.

Sandoval, de 42 años, se convirtió en el “hombre más odiado en Estados Unidos” después de que surgió, engañó a su novia Ariana Madix con su mejor amiga, Rachel Leviss, durante la temporada 10 del exitoso Bravo Show. Tanto el elenco como los fanáticos de Reglas de Vanderpump Se reunió alrededor de Madix en medio del escándalo de infidelidad, denominado “Scandoval”, mientras que Sandoval recibió una reacción intensa.

Desde entonces, Sandoval ha aparecido en la tercera temporada de Los traidores A NOSOTROS así como Fuerzas especiales: la prueba más dura del mundo.

Tomando el escenario de AGT durante el episodio de la temporada 20 de las audiciones de la temporada 20 del martes por la noche, Sandoval dijo: “Esta es la oportunidad de mostrar quién soy como músico”. Sus talentos musicales solo se habían presentado Reglas de Vanderpump Mientras los espectadores lo veían girar su enfoque a su banda después del escándalo.

Después de presentarse a sí mismo y a su banda, Tom Sandoval y los más extras, el grupo realizó una versión de “Take On Me” de A-Ha-Ha Para los jueces: Simon Cowell, Howie Mandel, Sofía Vergara y Mel B.

‘Vanderpump Rules’ Alum Tom Sandoval audiciones en ‘America’s Got Talent’ ( NBC/America’s Got Talent )

Al final de la actuación, la audiencia inmediatamente se puso de pie junto con algunos de los jueces.

“Me hiciste sonreír, me diste vibraciones felices”, dijo Spice Girl Mel B, mientras Familia moderna La estrella Vergara estuvo de acuerdo: “Tom, te ves increíble allí. Pensé que ustedes nos trajeron alegría esta noche”. Anterior Trato o no trato El anfitrión Mandel también se hizo eco de ese sentimiento, diciendo: “Para mí, fue genial”.

Pero Cowell, quien durante años fue el juez principal en Ídolo americanotenía una opinión diferente.

“Las voces no fueron geniales, Tom, voy a ser honesto contigo”, dijo Cowell mientras la audiencia abucheaba. Pero Cowell, quien anteriormente en el episodio admitió haber conocido al ex jefe de Sandoval, Bravo Star y la ex ama de casa Real Lisa Vanderpump, luego reconoció que la razón de Sandoval para audicionar para AGT podría ser diferente de la de otros concursantes.

Finalmente, todos los jueces acordaron enviar a Sandoval y su banda a la siguiente ronda. Pero las reseñas para la audición de la banda también se mezclaron con la audiencia en el hogar, muchas de las cuales se quedaron en humedad por la apariencia de Sandoval.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

“Oh Tom Sandoval, no olvidamos Dummy”, dijo un espectador, refiriéndose al escándalo, mientras que otro escribió: “¡No, todavía no le gusta Tom Sandoval”.

“¡No, no, no! Están poniendo a Tom Sandoval en America’s Got Talent! Es un día triste para todos nosotros, ¡nunca nos desharemos de él!” Alguien más dijo mientras otro escribió: “Tom Sandoval fue terrible en #AGT. Lo apagó y no vio más. Este espectáculo es una broma”.

“Este es un trabajo de apoyo extraño del programa. ¿Qué están ganando al tratar de rehabilitar la imagen de Tom Sandoval para él? Parece que es una especie de cabina de primera categoría. No soy un Pearl Clutcher, pero esto parece una colina innecesaria para que el programa esté en este momento”, dijo otro.

Alguien más estuvo de acuerdo, escribiendo: “No me importa quién demonios sea Tom Sandoval, su acto en #AGT no fue bueno. Tiene la ‘apariencia’, pero su voz no es grande y el acto no fue bueno. ¿Quién está de acuerdo? Claramente es un poco 1 ya que están haciendo un gran problema sobre él y quieren que todos les guste el acto … pero pase”.

Pero otros lo disfrutaron con uno diciendo: “Esa fue una actuación increíble de Tom Sandoval y los más extras”.

Un clip de vista previa de la audición del grupo, sin las críticas del juez, se publicó en las redes sociales con días de anticipación, lo que se suma a la anticipación del episodio del martes por la noche. Antes de la transmisión del episodio completo, Sandoval publicó fotos de la filmación del programa en sus cuentas de redes sociales.

“¡Esta noche la noche! @Agt a las 8pm ET/PT en @nbc @Peacock !!! @Agtauditions Me siento tan honrado de poder llevar a mi banda a una experiencia tan genial y diferente”, escribió Sandoval en X. “¡También estoy agradecido por los que vinieron a apoyarme y, por supuesto, a todos mis fanáticos que nos apoyan!

La audición AGT de Sandoval no fue su primer encuentro con uno de los jueces del programa.

En abril de 2023, semanas después de que se rompieron las noticias del escándalo, Sandoval se sentó con Mandel en su podcast, Howie Mandel hace cosas, para su primera gran entrevista. Pero Mandel, que admitió que no había visto Reglas de Vanderpump Antes del chat, atrapó el calor de los fanáticos por su aparente falta de preparación para la primera entrevista reveladora de Sandoval.

Los fanáticos estaban furiosos porque Mandel no era más difícil con Sandoval, haciendo las preguntas más apremiantes sobre el asunto. Incluso el ejecutivo de Bravo Andy Cohen intervino en ese momento, dando a Mandel el apodo de “Jackhole of the Day” en su programa de entrevistas nocturnas, Mira lo que sucede en vivo.

Mandel, quien en gran medida permaneció callado durante las críticas de AGT de Sandoval y su banda, ha dicho que comenzó a ver el espectáculo Bravo.