La secuela de la red social de Aaron Sorkin oficialmente en desarrollo | La red social

Aaron Sorkin está trabajando oficialmente en una secuela de la red social.

El año pasado, el escritor ganador de un Oscar reveló que estaba trabajando en una película que revisaría el tema de Facebook, y Fecha límite ahora ha informado que la red social Parte II está en desarrollo en Sony Pictures, pero no es una “secuela directa”.

La película original, que trazó los primeros días de Facebook y su creador Mark Zuckerberg, fue dirigida por David Fincher. Se rumorea que Sorkin dirigirá el seguimiento.

“Culpo a Facebook por el 6 de enero”, dijo en 2024 en una edición especial de El podcast de la ciudadvive desde Washington DC. Cuando se le pidió que explicara por qué, él respondió: “Necesitarás comprar un boleto de cine”.

La red social fue una adaptación del libro de Ben Mezrich The Accidental Billonarios, y la secuela se basará en la serie Wall Street Journal Los archivos de Facebook. La investigación de 2021 examinó el daño causado por el sitio de redes sociales y cómo se habían enterrado los hallazgos internos. Los sujetos incluyeron la influencia en los disturbios del 6 de enero y la salud mental de los usuarios adolescentes.

“Facebook ha sido, entre otras cosas, ajustar su algoritmo para promover el material más divisivo posible”, dijo Sorkin. Agregó: “Se supone que hay una tensión constante en Facebook entre el crecimiento y la integridad, no lo hay.

Jesse Eisenberg, quien obtuvo una nominación al Oscar por interpretar a Zuckerberg en el original, aún no se ha apegado oficialmente al proyecto. Recientemente dirigió el drama de comedia ganador de un Oscar A Real Pain y se verá en la tercera película ahora Ve Me Me Ve Me.

La red social ganó $ 224 millones en todo el mundo y ganó tres Oscar.

Zuckerberg ha sido crítico con la película, incluso en un reciente entrevista de podcast.

“Era extraño, hombre”, dijo. “Obtuvieron todos estos detalles muy específicos de lo que llevaba puesto, o estas cosas específicas correctas, pero luego toda la narrativa es de mis motivaciones y todas estas cosas fueron, como, completamente incorrectas”.

La última película de Sorkin fue ser el Ricardos, protagonizado por Nicole Kidman como Lucille Ball.