Tom Holland, Jacob Elordi y Harris Dickinson en la parte superior de James Bond Lista de deseos – Informe | Bond James

Se rumorea que Tom Holland, Harris Dickinson y Jacob Elordi están en la cima de la lista de deseos de James Bond de Amazon, según un nuevo informe.

Variedad ha aprendido de los expertos que la nueva iteración de 007 sería menor de 30 y los tres actores podrían estar luchando por el papel. No se han producido reuniones y Amazon aún no ha confirmado nada.

El informe surge días después de que el director de Dune y llegada, Denis Villeneuve, se anunciara como el primer director de la nueva era de Bond bajo el banner de Amazon-MGM. Según los informes, el cineasta canadiense francés, que ahora trabaja en la tercera película de Dune, venció a Edward Berger de Cónclave, Jonathan Nolan de Westworld, Paul King de Paddington y Edgar Wright de los muertos por el papel.

“Tengo la intención de honrar la tradición y abrir el camino para muchas misiones nuevas”, dijo Villeneuve en un comunicado. “Esta es una gran responsabilidad, pero también, increíblemente emocionante para mí y un gran honor”.

Los primeros rumores sugirieron que el director de gravedad Alfonso Cuarón daría un paso adelante, después de haber trabajado con el nuevo productor de Bond, David Heyman, antes, pero se retiró de la carrera. Cuarón está listo para trabajar en el drama oscuro y divertido Jane con Charlize Theron en su lugar.

Holanda, mejor conocida por jugar a Spider-Man, también ha protagonizado el éxito de videojuegos Uncharted y la serie de Apple The Crowded Room. Luego será visto en The Odyssey de Christopher Nolan antes de regresar para la cuarta película de Spider-Man.

El actor de 29 años una vez intentó lanzar un spin-off de 007 a Sony. “Tuve una reunión después o durante Spider-Man 2 con Sony para presentar esta idea de una joven película de Bond que se me ocurrió”, dijo en 2022. “Era la historia de origen de James Bond. Realmente no tenía sentido. No funcionaba. Era el sueño de un niño pequeño, y no creo que la finca de Bond estuviera particularmente interesada”.

Dickinson, conocido por Triangle of Sadness y Babygirl, recientemente recibió críticas favorables por su debut como director Urchin en el Festival de Cine de Cannes. “Quiero decir, escucha, hombre, serías un tonto para no entretener ese papel”. Dijo cuando se le preguntó sobre jugar a Bond en 2023. “Me encanta ver el desarrollo de James Bond y ver cómo cambia a lo largo de los años. Creo que Daniel Craig fue un vínculo tan bueno que casi estaría bastante asustado de probar … ¿quién sabe lo que están haciendo con Bond? Estoy intrigado”.

Elordi es el único australiano del grupo, pero podría seguir los pasos de George Lazenby, quien jugó Bond en el Servicio Secreto de Su Majestad. El actor, mejor conocido por su papel en el drama televisivo Euphoria y la priscilla de Sofía Coppola, pronto se verá en la adaptación poco convencional de Emerald Fennell de las alturas hormiguas con Margot Robbie.

En 2023, elordi llamado Los rumores de que estaba siendo vinculado al papel “hermoso” y agregaron: “Me gusta que la gente tal vez quiera ponerme en sus películas. Eso me alegra mucho”.

La fecha de lanzamiento de la próxima película aún no se ha anunciado, pero Variety afirma que cualquier cosa antes de 2028 sería imposible.

La 26ª película de Bond seguirá la salida final de Daniel Craig No Time to Die que ganó más de $ 774 millones en la taquilla global. A principios de este año, en un acuerdo de $ 1 mil millones, Amazon MGM compró los derechos para obtener el “control creativo” de la franquicia.

En marzo, los productores Amy Pascal y David Heyman fueron contratados para hacerse cargo de la nueva película.