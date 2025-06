Revisión M3Gan 2.0-La secuela de éxito reemplaza el horror con la comedia de acción | M3gan

AS La primera imagen de la secuela de la muñeca Devil M3Gan 2.0 emerge en la pantalla, de un desierto con las palabras “en algún lugar de la frontera turca-irania” apareciendo como si fuera una película de Bond, te perdonaría por verificar si estás en el cine correcto.

El original, un riff de inteligencia artificial (AI) de Grabby, en la obra de niños y Annabelle, fue un horror doméstico rápido y por los números, lanzado el primer fin de semana de 2023, un espacio que generalmente se le dio a las peores películas de género. M3Gan era más inteligente que la mayoría, a menudo astuto y con frecuencia divertido e introduciendo lo que ahora se ha convertido en una rareza, un ícono de cultura pop casi instantánea que no es de IP, cuya viralidad explotó la película en un éxito sorpresa (recaudando más de $ 180 millones de un presupuesto de $ 12 millones). Al igual que las películas en las que se inspiró, una franquicia era inevitable, aunque donde nos tomamos en M3GAN 2.0 fue mucho menos un hecho. Para el seguimiento, el escritor y director Gerard Johnstone se ha desviado de horror a acción mientras retiene y ajusta a la comedia con una fecha de lanzamiento que se ha actualizado al territorio de éxito de éxito de verano. No siempre funciona, un tiempo de ejecución de dos horas que es un poco largo y que ahorra el mundo que son líneas demasiado grandes y divertidas que también son un poco divertidas, pero es una película de eventos de segundo nivel en su mayoría observable que, en un mundo de secuelas intrascendentes que no justifican su existencia, lo hará.

Para M3Gan 2.0, Johnstone ha elegido el modelo Terminator 2, resucitando a M3GAN para ayudar a destruir un robot aún más malvado llamado Amelia (actor ucraniano Ivanna Sakhno) que se ha vuelto pícaro. Desde la película anterior, la roboticista comprensiblemente embrujada Gemma (una Allison Williams que regresa, que la da una vez más) ha rejigado su pensamiento en la tecnología, luchando por el uso ético de la IA e instando a las personas a alejarse de sus teléfonos inteligentes. Pero se ve obligada a asociarse con el monstruo que creó cuando Amelia amenaza no solo en la vida de quienes la rodean sino del mundo entero.

Los detalles de cómo llegamos allí son absurdamente complicados y Johnstone tarda un tiempo en convencernos de que una película de muñecas malvadas realmente necesita tanta conspiración política e intriga corporativa (con la adición de cada nuevo elemento de espionaje, tuve que seguir recordándome que estaba viendo que estaba viendo Una película de M3gan). Pero solo funciona con el tiempo, en su mayoría hasta su energía pura, Johnstone lo lanzó como una misión tonta: imposible para los adolescentes más jóvenes (disfruté esto ligeramente más que el cálculo final infantil de Tom Cruise). La desviación tonal recuerda a la empleada en otra secuela de Blumhouse, Happy Death Day 2U que transformó un slasher divertido y truco en un rompecabezas de ciencia ficción indescifrable. Esa película no pudo encontrar una salida del desastre demasiado complicado que hizo para sí mismo y el relativamente simple M3GAN 2.0 encuentra una forma más hábil de reinventarse.

Nadie podría haber predicho cuántos memes generaría la primera película, pero aún fue escrita, por Akela Cooper de Malignant, con suficiente autoconciencia para sugerir que no sería una sorpresa completa. La campaña para la secuela había sido bastante preocupante, sin embargo, se desvió de sí mismo a ser presumido, anuncios construidos por completo en Camp Cheek, ¡los trailers de Britney por los Ups de Britney Spears! … Lo hice de nuevo, sugiriendo que la película sería paralizada por su sed de volverse viral. Sin embargo, es sorprendentemente restringido en ese sentido y cualquier repetición exigida por el estudio, sí, ella baila nuevamente; Sí, canta otra balada en un momento inoportuno nuevamente: se siente en su mayoría orgánico (una interpretación del trabajo de Kate Bush de esta mujer es posiblemente más efectiva que Sia y el titanio de David Guetta fue en el primero). Uno de los principales problemas es que la comedia simplemente no aterriza esta vez, prohíbe una parte realmente divertida que involucra títulos de películas de Steven Seagal. Johnstone se hizo cargo de las tareas de escritura de Cooper, pero no ha encontrado una manera de mantener el humor de M3GAN a pesar de los amplios momentos de inserción de inserción.

También está claro que Johnstone ha adaptado la película para actuar como una cinta de audición para cosas más grandes, mostrando una adeptura más llamativa en un lienzo mucho más grande, un carrete chisporroteo que se enviará a los ejecutivos que buscan el próximo Marvel Minion. Su debut, HouseBound, un emocionante horror de comedia que lo lanzó como una mezcla de Steven Spielberg y Peter Jackson, fue una película de ingenio increíble y es difícil no sentirse un poco decepcionado, si no exactamente sorprendido, que su camino por el sistema de estudio ha exigido que los edificios se estén suavizados y las ambiciones sigan siendo generosamente genericas. El final de M3GAN 2.0 es tan familiar como cualquier superhéroe que termine, aunque un poco más coherentemente coreografiado, y aunque es difícil de soportar), seguía deseando que teníamos un territorio menos bien gratado. M3Gan 2.0 no es una actualización o una rebaja, pero M3Gan 3.0 podría hacerlo con algún código nuevo.