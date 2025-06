El abogado de Sean ‘Diddy’ Combs ‘entrega argumentos finales en el juicio de tráfico sexual | Sean ‘diddy’ peines

Un abogado que representa a Sean “Diddy” Combs entregó los argumentos finales de la defensa el viernes por la mañana en el juicio de conspiración federal de conspiración de mogul sexual del magnate de la música, diciéndole a los jurados que el caso del gobierno contra los peines era “falso” y “exagerado”.

El argumento final de la defensa presentado por Marc Agnifilo, el abogado principal del equipo de defensa de Combs, marcó la fase final de un juicio de siete semanas que ha llamado la atención mundial.

On Friday, Agnifilo urged the jury to reject the prosecution’s case against Combs and pushed back against the government’s accusations that Combs used violence, threats, money, drugs and power to coerce women into participating in drug-fueled sex marathons with male sex workers and disputed the claims that he ran a criminal enterprise that engaged in crimes such as sex trafficking, drug distribution, kidnapping, forced labor, arson and bribery.

Combs, quien fue arrestado en septiembre, enfrenta un cargo de conspiración de extorsión, dos cargos de tráfico sexual y dos cargos de transporte para participar en la prostitución. Se declaró inocente de todos los cargos.

Si es declarado culpable por todos los aspectos, él podría enfrentar la vida en prisión.

A lo largo del juicio y nuevamente en los argumentos finales, el equipo legal de Combs reconoció incidentes pasados ​​de violencia doméstica, pero mantuvo que todos los encuentros sexuales eran consensuales y parte de lo que describieron como un “estilo de vida de los swingers” . La defensa ha negado que Combs cometiera tráfico sexual y haya dicho que no La conspiración criminal existió.

“Somos dueños de la violencia doméstica, espero que sepan eso”, dijo Agnifilo al jurado el viernes. “Sucedió. Eso no está acusado. No hizo las cosas con las que se le acusa”.

Enmarcando a los peines como un empresario exitoso, Agnifilo describió a su cliente como un “empresario negro y exitoso y exitoso” que construyó “negocios maravillosos, sofisticados y reales que han resistido la prueba del tiempo”.

A lo largo del juicio, la defensa ha tratado de retratar a dos mujeres en el corazón del caso – La cantante Casandra “Cassie” Ventura y una mujer que testifican bajo el seudónimo “Jane” – como participantes dispuestos y consentidos en las fiestas sexuales, a los que a menudo se les conocía como “monstruos”.

Tanto Ventura como Jane testificaron durante el juicio que los Combs les coaccionaron para participar en los “monstruos” alimentados con drogas que dijeron que Combs dirigió, observaron, se masturban y a veces filmados.

También describieron casos de abuso físico, y alegaron que Combs amenazaría con liberar videos explícitos de ellos o cortar el apoyo financiero si lo desafiaban.

En su cierre, Agnifilo desafió las cuentas de los testigos, retiró las acusaciones del gobierno y disputó la representación de la fiscalía de Ventura y Jane como víctimas de tráfico sexual.

Agnifilo Eched Ventura, el testigo estrella del gobierno, como una mujer con agencia, en lugar de una víctima.

Señaló el acuerdo de $ 20 millones que recibió de Combs en 2023 después de presentar una demanda civil que lo acusó de abuso, lo que desencadenó la investigación federal. También señaló que se espera que el Ventura de $ 10 millones reciba del dueño de un hotel en Los Ángeles, donde fue agredida por Combs en 2016.

“Si tuviera que elegir un ganador en todo esto, es difícil no elegir a Cassie”, dijo Agnifilo. “No se trata de un delito, se trata de dinero”.

En un momento durante el cierre, Agnifilo pareció burlarse de las redadas de 2024 del gobierno en las casas de Combs, durante las cuales los investigadores confiscaron más de 1,000 botellas de aceite de bebé y lubricante.

“Cajas de astroglide, tomados de las calles, ¡Whoo! Me siento mejor”, dijo Agnifilo sarcásticamente. “Mayor a ir, amigos”.

Agnifilo también criticó el cargo de extorsión, diciendo que nadie más fue acusado junto a los peines y que ningún testigo testificó ser parte de una empresa criminal.

Cerró su argumento instando al jurado a absolver a los peines.

“No es un estante. No es ninguna de estas cosas. Es inocente”, dijo Agnifilo. “Devuélvelo a su familia que lo ha estado esperando”.

Los seis hijos adultos de Combs estuvieron presentes en la corte el viernes, al igual que su madre.

El argumento final de Agnifilo duró aproximadamente cuatro horas.

Luego, el gobierno dio una refutación de una hora, que es el paso final antes de que el caso vaya al jurado de 12 miembros para decidir el destino de Combs.

En su refutación, los fiscales afirmaron que la defensa gastó una “gran cantidad de energía” durante el argumento final tratando de culpar a las “víctimas y el gobierno de los Estados Unidos” por las “mentiras, sus amenazas y por su comportamiento inexcusable”.

El juez dijo el viernes que el jurado comenzará las deliberaciones el lunes.

Fuera del tribunal en el bajo Manhattan el viernes, algunos manifestantes se reunieron en apoyo de los sobrevivientes de agresión sexual.

La protesta fue organizada por el grupo de justicia de género Ultraviolet.

En un comunicado, Elisa Batista, la directora de campaña de UltraViolet, dijo: “Estamos aquí para los valientes hombres y mujeres que testificaron en el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs, compartiendo historias desgarradoras de abuso sistémico y violento, así como para aquellos que no pudieron”.

“No importa el veredicto en este juicio, los sobrevivientes aún tienen poder”, dijo. “Y cuando nos unimos, la responsabilidad se puede lograr”.

El jueves, el gobierno presentó su propio argumento final, con Christy Slavik pasando casi cinco horas describiendo el caso del gobierno contra el magnate de la música.

El Fiscal de los Estados Unidos describió a Combs como “el líder de una empresa criminal” que se negó a “tomar no por respuesta” y como alguien que ejerció “poder, violencia y miedo para obtener lo que quería”.

“El acusado era un hombre muy poderoso”, dijo. “Pero se volvió más poderoso y más peligroso debido al apoyo de su círculo íntimo y sus negocios, la empresa”.

Slavik caminó al jurado durante las semanas de testimonio y evidencia que el gobierno presentó en el transcurso de siete semanas.

“Hasta hoy, el acusado pudo salirse con la suya con estos crímenes debido a su dinero, su poder, su influencia”, dijo. “Eso se detiene ahora. Es hora de responsabilizarlo. Es hora de justicia. Es hora de encontrar al acusado culpable”.

Los miembros del jurado también escucharon por primera vez el jueves sobre las acusaciones de que los peines se dedicaron a la manipulación y obstrucción de los testigos, parte del cargo de extorsión más amplio, con respecto a “Jane” y otra mujer, que testificaron bajo el seudónimo “MIA”.