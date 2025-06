Kat Sadler al abordar enfermedades mentales en chicas tan valientes: “No me importa si hace que las personas se sientan incómodas”

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

KA Sadler tiene la cabeza en sus manos. Ella está sentada frente a mí, recordando en el momento en que ganó un BAFTA por su dolorosamente oscura BBC Three Comedy Tales chicas valientes. “Ojalá fuera una de esas personas que practican su discurso en la ducha”, lamenta el joven de 31 años, visiblemente encogiéndose. “Sabes, la gente hace eso. Desearía haber hecho eso o haber pensado en lo que iba a decir. Llegué allí, y pensé, no tengo nada”. Vestida con un traje mientras recogía el premio a la mejor comedia con guión junto a su hermana y coprotagonista Lizzie Davidson, Sadler parecía un ciervo en los faros. Luchando por recordar a todos para agradecer, eventualmente balbuceó: “Supongo que escribir es muy duro y esto es realmente bueno”. Hablando de eso un año después, ella gime. “Es un accidente automovilístico. ¿Qué demonios estaba diciendo?”

Dadas las revisiones deliras las producidas por A24 Tales chicas valientes recibido de críticos y fanáticos por igual cuando llegó en 2023 – El guardián Llamado al programa como “Malevolent Delight”: puede parecer sorprendente que el ex escritor de chiste de comedia de la BBC no estuviera más preparado para la posibilidad de que el programa ganara el premio de gran prestigio. Pero mientras hablo con Sadler unas semanas antes de que se lance la segunda temporada, está claro que su autodesprecio se siente profundamente. Ella es inquieta y habla rápidamente, sin pretensiones. Sus cejas son expresivas y son fruncidas casi permanentes.

Siempre hay una sensación extraña cuando hablas con un actor mejor conocido por interpretar una versión de sí mismos en la pantalla: una de conocerlos, al tiempo que es hiper-dueña que no lo haces, en realidad. Con Sadler, la conexión es particularmente difícil de sacudir. Desde Day Dot, ella ha dejado en claro que la familia soltera problemática y caótica en el centro de Tales chicas valientes está fuertemente inspirado por la vida con su hermana y su madre, y sus respectivas luchas de salud mental. Sadler no azota en azúcar a nadie. Durante ese fatídico discurso de BAFTA, ella se apresuró a contar la historia de la llamada telefónica que la llevó a escribir Tales valientes chicas. Era principios de 2020; Sadler le dijo a Davidson que había sido seccionada después de intentar quitarse la vida, y Davidson respondió admitiendo que tenía £ 20,000 de deuda. Ambos estallaron riendo.

En Tales chicas valientes, Sadler coprotagoniza a Josie de veinte años, que lucha con su sexualidad y amenaza con tener un ataque de pánico cada vez que quiera salir a trabajar. Su hermana en la pantalla y fuera, Davidson, es Billie, la cabecilla que busca la atención constantemente que inventa a los esquemas para recuperar a su traficante de drogas Ex. Y luego está Louise Brealey como su madre dominante y neurótica Deb, una mujer empeñada en asegurarse de que las hijas extrañas y tristes que viven bajo su techo no asusten a su nuevo hombre de Dev (Paul Bazely).

Hay una escena en la serie uno en la que las hermanas yacen juntas en la cama de Josie. “Creo que solo tenemos que recordar que la mayoría de las personas no están húmedas para un trauma como nosotros”, dice Josie, a lo que Billie responde, frustrado, “pero el trauma es todo lo que tenemos”. Para los personajes, la enfermedad mental es un lenguaje propio: las amenazas de suicidio, las relaciones tóxicas y los problemas de abandono después de que su padre salió a las bolsas de té y nunca regresó son tarifas estándar. Deb es más una creación cómica, pero Josie y Billie están fuertemente inspirados, aunque versiones más extremas de Sadler y Davidson. Sadler comenzó a escribir el programa en 2020, con eventos de la vida real constantemente apareciendo en el guión. “Mi hermana me dirá una anécdota sobre algo, y seré como, ‘Solo tendré eso'”, bromea Sadler.

La familia Davidson (Sadler es un nombre artístico) creció en las afueras de Londres, donde hacer reír mutuamente era su moneda personal. Tenían un “veneno real el uno hacia el otro”, cuando se trataba de bromas, dice Sadler. “[We were] Siempre uno de los demás. Es una casa bastante competitiva … Mamá siempre nos hacía bromas, y siempre nos ordeábamos. No se le permitió tener dignidad “. Puedes sentir esta actitud en el oscuro y a menudo abrasivo sentido del humor del programa, donde el sexo, la muerte y los trabajos peligrosos para el tinte de cabello son bromeados con la igualdad de descargas casuales.

Abra la imagen en la galería Sadler como Josie en el dolorosamente oscuro ‘chicas tan valientes’ ( BBC/Varios artistas Limited )

Con la primera temporada, hubo cierta presión de los ejecutivos de televisión, admite Sadler, de atenuar a los personajes y hacerlos más “simpáticos”. Ella estaba firmemente contra eso. Afortunadamente, también lo fue el director Simon Bird, quien se había acercado a Sadler y Davidson para unirse al proyecto después de ver a su piloto 2021. Teniendo en cuenta que comenzó a jugar el testamento ligeramente insufrible Los intermediosno es sorprendente que Bird haya obtenido lo que las hermanas buscaban. “Él es la primera persona que dice: ‘No se trata de eso. A nadie le importa eso'”, dice Sadler. “Siento que tenemos el beneficio de la duda más [with series two] para que podamos empujar los límites. Ese fue el desafío divertido, solo para ser como, ‘Ok, ¿cómo empeoramos las cosas?’ “

Es una afirmación audaz: la primera serie ya vio a Josie confundiendo la afectuosa relación de su Crush con su padre por el incesto, Billie espuma la boca mientras blanqueaba el cabello, y Deb quemaba una foto de la esposa muerta de su novio mientras la llama “f *** ing friga B ****”. Pero en una muestra de extremos como Tales chicas valientesempeorar las cosas para los personajes, el espectáculo mejor. Muchos puntos de la trama están muy envueltos, pero puedo confirmar que la segunda temporada es la primera temporada con esteroides. A pesar de la aclamación y los premios, sin embargo, Sadler no confía en absoluto. Cuando menciono casualmente un punto de trama en particular del episodio inicial, encontré particularmente divertido, Sadler responde: “¿Sí?” con una mirada aliviada, si no completamente convencida en sus ojos. “No estoy seguro de la serie dos en absoluto. No he descubierto cómo me siento”, dice ella. “Si alguien dice que lo vieron, todavía estoy pensando, ¿te gusta?” Sadler sabe que esos nervios son una buena señal para un escritor, “de lo contrario no vas a mover la aguja”, pero eso no los hace menos desagradables. “Yo era -” Su voz cae a un susurro ” – jodido petrificado. Y sigo siendo para la serie dos”.

Teniendo en cuenta las muestras de nerviosismo exteriores de Sadler, es difícil imaginar cómo se metió en la comedia en primer lugar. ¡Davidson fue el intérprete en su hogar Growing Up, un niño de teatro musical que trabajaba en London Dungeons y Shrek’s Adventure! antes de que saliera el espectáculo. En contraste, Sadler era “mucho más melancólico y se sentó en mi computadora portátil escribiendo poesía Sad y no pensó que fuera lo suficientemente valiente como para realizar cualquier actuación”. Se metió en la comedia de pie en la universidad (después de asumir que la sociedad era para fanáticos de la comedia, en lugar de posibles artistas), pero dice que nunca conquistó sus nervios. Se detuvo hace unos siete años, y hasta el final bajaba una botella de Pepto Bismol antes de subir al escenario.

Me encantaría salir de mi cabeza

Internet ayudó. Sadler sería preescritura en un blog, que ella actuaría en el escenario. Y ganó un seguimiento sustancial en Twitter con frases que, admite, ocasionalmente ha reutilizado por Josie en Tales chicas valientes. Cuando un hilo de Twitter se volvió viral donde Sadler había enumerado las cosas más locas que había hecho por amor, fue un impulso, diciéndole que sus propias experiencias podrían ser más universales de lo que pensaba. “Y todos me llamaron psicópata y debo suicidarme. ¡Pero vale la pena, porque creo que las personas que se sintieron vistas se sintieron vistas!” Ella bromea, en un simulacro de tono blasé.

Hay muchos chistes suicidas en Tales chicas valientes. Lidiar con este problema más “sensible” se sentiría inauténtico para Sadler; Cuando se trata de ella y su familia, “no es así como hablamos”, explica. “Estamos tan entumecidos en mi hogar que somos como, ‘sí, ¿qué más? Sí, está bien, todos nos sentimos así'”.

Cuando un personaje se secciona en la serie dos de Tales chicas valientes, Pensé en su discurso BAFTA. Pero también me hizo considerar cómo, incluso en nuestra era de hablar de salud mental, rara vez vamos más allá de los tópicos vagos. Nos apresuramos a decir que está “bien no estar bien”, menos así, ver estas versiones más retorc que las enfermedades mentales. Psicosis, intervención estatal – Tales chicas valientes es una de las pocas formas de medios que muestran que estas cosas son más comunes de lo que piensas.

Abra la imagen en la galería Davidson, Brealey y Sadler en ‘tan valientes chicas’ ( BBC/Varios artistas Limited )

Sadler describe la negativa de la sociedad a reconocer problemas de salud mental más graves como un “verdadero apretón”.

“No me importa si se incomoda a las personas”, dice ella. “Fue realmente importante mostrar, los huesos y todo”. Ella dice que, en la trama de la serie, no quería necesariamente que la familia fuera sensible al respecto, porque esa no siempre es la realidad. “Casi creo que eso puede hacer que la gente se sienta peor … puede ser bastante solitario, ver a una banda familiar junta en alguien que ha pasado por una crisis de salud mental. Eso me hace sentir solo, porque eso no es lo que sucede en mi experiencia”.

Si bien los fanáticos podrían esperar una tercera serie, y Sadler ciertamente tiene ideas para uno, el cómic quiere salir y vivir algo de vida primero. Esto podría incluso incluir actuar en algo que no ha creado tampoco. “Me encantaría salir de mi cabeza”, dice ella. “Puede ser bueno estar en el set y ser actor y decir: ‘Este es el regalo de la parte, ¿qué hago con él?’ En lugar de ser como, ‘He hecho esto, ¿le gusta a la gente?’ “

Al poner su historia en la pantalla, Sadler finalmente está comenzando a forjar su propio lugar en una industria que siempre se ha sentido excluyente. Aún así, los nervios, la sensación de no encajar, son difíciles de sacudir. Cuando ganaron el BAFTA, Sadler y Davidson se negaron a dejarse llevar por él. “Tenemos las bocas más grandes, y nunca pertenecemos a esos eventos”, dice Sadler. “Hicimos una vuelta de victoria alrededor del lugar, y luego nos fuimos, y esa fue la noche. Pasamos como, ‘no podemos quedarnos’, porque es demasiada presión”. Ella gime, otra vez. “Es demasiado vergonzoso, todo”.

Los seis episodios de la segunda temporada de ‘Sal Brave Girls’ están disponibles en el Reino Unido el jueves 3 de julio, en BBC Three y BBC iPlayer