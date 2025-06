‘No hay planes para retirarse’: por qué Steven Spielberg y la Generación de Brat de la película simplemente no renunciarán | Película

ILa vida se comportó de la misma manera que las películas, entonces los Fabelmans habrían sido la última película de Steven Spielberg. Pasó las cinco décadas anteriores escribiendo el libro de reglas del cine moderno, y luego los Fabelmans fue la rara obra de arte que envolvió todo con un pequeño arco. Parte de la autobiografía y parte del tutorial, fue como el trabajo de un hombre que miraba hacia atrás en su vida con una sensación de finalización satisfecha.

Pero la vida real no se comporta así, y Spielberg acaba de anunciar que nunca se retirará. De hecho, lo anunció dos veces. En un discurso que dio durante un evento repleto de estrellas que presentaba un nuevo Teatro Steven Spielberg en el Lote Universal anoche, el hombre de 78 años dijo: “Estoy haciendo muchas películas y no tengo planes … nunca … para retirarte”. Y luego, hablando con The Hollywood Reporter después, agregó que tiene “un apetito por un oeste que algún día haré. Es algo que me eludió durante todas estas décadas”.

Si ha estado haciendo un seguimiento de los movimientos de Spielberg, esto no será una sorpresa. El próximo año debería ver el lanzamiento de una película de ciencia ficción aún sin título protagonizada por Emily Blunt y Josh O’Connor, lo que significa que los Fabelmans ni siquiera estarán cerca de ser su trabajo final. Y eso es sin duda algo bueno, ya que si un talento como Spielberg todavía tiene la pasión y la capacidad de seguir haciendo películas, el mundo será más rico por ello.

Y no está solo en su deseo de nunca dejar de trabajar. El mes pasado, Tom Cruise declaró su intención de seguir haciendo películas cuando tiene 100 años. Nuevamente, esto es genial, tal vez él y Spielberg incluso se unirán y hagan una secuela minoritaria de una década a partir de ahora, pero es un poco inusual para ellos decirlo en voz alta.

¿Quizás obtengamos un informe minoritario 2? Tom Cruise y Spielberg en los Oscar en 2023. Fotografía: Dana Pleasant/Newspix International

Porque la expectativa es que los cineastas no se retirarán. Martin Scorsese tiene 82 años y no muestra signos de detención. También es Werner Herzog, y su próxima película titulada improbablemente, Bucking Fastard, está en postproducción. Francis Ford Coppola es Megalopolis de gira A la edad de 86 años. Y Ridley Scott, de 87 años, tiene cuatro películas en varias etapas de producción, incluida una ciencia ficción, una película biográfica Western y A Bee Gees. Cuando David Lynch murió este año, a los 78 años, todavía estaba tratando de obtener su serie de Netflix no registrada Night Off the Ground. Si gana las películas para ganarse la vida, entonces todos quieren que lo hagas hasta que caigas.

Esto es por un par de razones. Con la edad viene la sabiduría, la confianza y la perspectiva, lo que hace que la narración más rica. Scorsese afirma que su silencio cinematográfico tardó 30 años en hacer, por ejemplo, porque estaba esperando para acumular la cantidad correcta de experiencia para darle el respeto adecuado. Y los Fabelmans habrían sido tremendamente diferentes si Spielberg hubiera llegado en sus 50, 40 o 30 años.

Además, hacer una película es una batalla. El tiempo entre el concepto y la finalización se mide en años. El proceso es un gran trabajo que, cuando un cineasta muere, la probabilidad es que varias películas no realizadas mueran con ellas. ¿No seguirías siendo el amargo final si estuvieras en sus zapatos?

¿Cuántos más? … Quentin Tarantino. Fotografía: Valéry Hache/AFP/Getty Images

De hecho, la expectativa de continuar sin importar lo que esté tan arraigado que la gente lucha con la idea de que un cineasta se retire. En cada entrevista que Quentin Tarantino ha dado durante la última década, se le ha preguntado sobre su decisión de alejarse después de su próxima película. Y Tarantino tiene 62 años. Para cuando salga lo que saldrá su película final, presionará 70. En cualquier otra industria, esa sería la principal edad de jubilación. Lo lanzaría, daría su última entrevista, luego pasaría el resto de su vida viendo televisión diurna en sus zapatillas favoritas. Sin embargo, debido a que hace películas, la gente está desconcertada por la idea de que se detenga.

Tal es la vida de un director. A menos que seas un atípico al estilo Tarantino, la jubilación no es una opción. Estás destinado a seguir adelante, hasta que mueras o toda la industria cinematográfica muera a tu alrededor. Y realmente, en este punto, es un lanzamiento de monedas.