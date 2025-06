The Alters: Un intencionalmente el juego más real sobre la crianza de los hijos que he jugado | Juego

OAhí que durante ese período de oro cuando tenían la edad suficiente para jugar y ver a Buffy the Vampire Slayer, pero aún no se habían convertido en adolescentes malvados, no creo que sea muy bueno en la crianza de los hijos. Cuando mis hijos eran bebés, me sentí innecesario e inútil, una sensación que me ha recordado la mayoría de los días desde entonces. Eso está bien. No podemos ser buenos en todo. Puedo leer palabras hacia atrás y al revés, pero nunca puedo encontrar las llaves de mi casa. Soy brillante en bailar a The Lovecats en el escenario de baile Megamix, pero terrible en el bricolaje.

No me malinterpreten: amo a mis hijos. Me gusta salir con ellos socialmente como adultos jóvenes porque son inteligentes, divertidos y entretenidos, pero luego recuerdan que soy su padre, y todo está arruinado mientras me piden que haga cosas y luego me culpen por todo lo que está mal en sus vidas.

Así que aproveché el hecho de que todos se fueron el mismo fin de semana para tener un tiempo de papá ininterrumpido y hundir mis dientes en un juego con profundidad, sin perturbaciones. Ese juego fue el alters.

Me encantó el concepto. Estás atrapado en un planeta y tienes que clonar diferentes versiones de ti mismo para operar la base y sobrevivir. Eso es realmente inteligente. Aún mejor: creas los clones mirando tu camino de vida y recogiendo momentos en los que tomaste ciertas decisiones que te llevaron a convertirte en Jan Dolski que eres.

Por ejemplo, si selecciona la ruta donde se fue a estudiar en lugar de ingresar a las minas como lo hizo su padre, entonces clonas a Jan el científico, un investigador as. Si fue a trabajar en plataformas petroleras, crea Jan Worker, un ligero de carga. Si decides que todo lo que quieres hacer es sentarte en tu trasero todo el día jugando con palabras, te conviertes en escritor de Jan. (Excepto que no.

Elegir de los caminos de ramificación de su vida … los alterados. Fotografía: 11 bits

Es una mecánica de juego convincente porque no solo estás explorando, la construcción de recursos y la resolución de problemas, está cuestionando toda la naturaleza de la toma de decisiones. Te hace regresar a través de tu propia vida, preguntándote por las elecciones que hiciste y lo que podría haber sido diferente.

Sin embargo, esto es terriblemente deprimente y no lo recomendaría. Apégate a la historia del juego, no a la tuya.

El problema es que cuantos más clones tenga en los alters, más tendrá que trabajar para mantenerlos alimentados, saludables y entretenidos. Y son pequeños bastardos necesitados cuyo primer idioma es el gemido. No importaba sobre la comida fresca que les di, las películas por las que me senté o los juegos de Beer Pong que perdí deliberadamente: el personaje de Jan Miner estaba decidido a ser gruñón y confrontativo, y Jan Scientist era constantemente impactante.

Cada vez que pensaba que estaba triunfar en administrar la base, ayudado por un sistema que le permite establecer una producción automática de cosas importantes como filtros de radiación para mantenerlo a salvo y asignar diferentes clones para hacer regularmente cambios específicos, tendría que dejar lo que estaba haciendo y correr haciendo algo más para mis dependientes para mantenerlos felices.

¿Ves a dónde voy con esto?

Jan Doctor puede ser uno de los clones más útiles, pero es muy digno. Fotografía: 11 bits

Los alters pueden ser lanzados como un juego de supervivencia de ciencia ficción, pero ¿en serio? Es un simulador de crianza. Lo último que quiero hacer con mi tiempo libre. Mis fracasos en el juego (y hay muchos) están acompañados por mí gritando a los necesitados céspedes para darme un descanso durante cinco minutos. Mis vecinos probablemente todavía piensan que mis hijos todavía están en casa.

Nunca me he sentido tan fuerte que soy la persona equivocada para jugar un juego tan correcto. El guión y la historia son fuertes, casi como una versión interactiva del marciano de Andy Weir. Los conceptos filosóficos se amplían, como la idea de Camus de que el heroísmo es fácil, y está haciendo las cosas normales que es el verdadero desafío en la vida. Y los gráficos son tan distintivos y fascinantes que son obras de arte. La base espacial se mueve como una versión futurista del castillo en movimiento de Howl. El juego cuestiona el significado mismo de la existencia y lo que se supone que debemos hacer con él, y se está moviendo para presenciar que los clones reaccionan a su nueva realidad. Algunos te odian, otros están fascinados, pero todos los puntos se unen contigo por recuerdos compartidos de todo, desde las pierogies de mamá y las amadas lámparas de lava hasta cómo trataste con tu padre abusivo.

Hay imaginación e inteligencia en abundancia. Sería una increíble novela o película animada. Y Dominik de la década de 1990, que no tenía hijos ni responsabilidades, habría encontrado que se ha reunido una carga de dependientes interesantes, talentosos pero llorones una novedad divertida. Es como el juego de la vida, que fue un juego de mesa divertido para jugar de niños, pero el infierno cuando tuvimos dos en el asiento trasero de nuestro automóvil. Tal vez el alters es el juego perfecto para que juegues si eres pensamiento sobre tener hijos. De hecho, insto a cualquiera de la edad de hijos o de cría que lo juegue de inmediato, a ver si está a la altura de la tarea en la vida real o si, como yo, todo resulta ser demasiado duro.