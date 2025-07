Juego de calamares La tercera temporada rompe el récord de audiencia de Netflix con 60.1m vistas | Juego de calamar

La tercera y última temporada del exitoso juego de calamar de la serie coreana ha roto los discos para convertirse en el lanzamiento de televisión más grande para Netflix.

Durante sus primeros tres días, la serie acumuló más de 60.1m vistas, un nuevo máximo para el streamer, con más de 368.4m horas vistas. La segunda temporada se lanzó con 68 millones de visitas, pero durante un período de cuatro días en diciembre pasado.

El espectáculo ya se ha convertido en la novena temporada más grande que no es del idioma inglés, con la primera y segunda temporada ocupando las dos tragamonedas principales.

Las revisiones se han mezclado con positivas, con Rebecca Nicholson de The Guardian llamándolo “en ningún lugar tan puntiagudo como lo fue” en temporadas anteriores.

Si bien esto se ha llamado la última temporada, David Fincher ha sido rumorado para desarrollar una nueva versión en inglés para el streamer. El director ha trabajado con Netflix antes en la serie dramática política House of Cards, la biográfica de la industria cinematográfica Mank y el thriller de acción Michael Fassbender The Killer. A principios de este año, se anunció que Fincher trabajaría con Netflix una vez más para dirigir una secuela de Once Upon A Time in Hollywood basado en un guión de Quentin Tarantino.

El streamer ya ha encontrado éxito con el juego de calamares spin-off de competencia: el desafío, con una segunda temporada en camino.

Cuando se le preguntó sobre futuros proyectos de juegos de calamar, dijo el creador de la serie Hwang Dong-hyuk Variedad que aún no había escuchado nada oficial sobre un remake.

“Si quisieran hacer una temporada siguiente, entonces creo que es obvio que tendría que participar y liderar”, dijo. “Pero si es la versión estadounidense que están haciendo, creo que compartir ideas sería suficiente. No tengo intención de ser completamente práctico en un proyecto como ese. Habiendo dicho eso, si Netflix pregunta y si siento que mi contribución es necesaria, siempre y cuando no sea algo que interfiera con lo que esté trabajando en ese momento, estaría feliz de proporcionar lo que necesitan de mí”.