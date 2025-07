‘Completamente radical’: cómo la revista MS cambió el juego para mujeres | Documental

TEl primero de julio marca el aniversario del número inaugural oficial de la revista MS, que llegó a los quioscos en 1972 y presentó a Wonder Woman en su portada, elevándose por encima de una ciudad. A decir verdad, la Sra. Debutó meses antes, el 20 de diciembre de 1971, como un inserto de 40 páginas en la revista New York, donde la editora fundadora Gloria Steinem era una escritora de personal. Sospechando que esta podría ser su única foto, sus fundadores empacaron el problema con historias como la familia negra y el feminismo, desanimando el idioma inglés, y hemos tenido abortos, una lista de 53 firmas de mujeres estadounidenses conocidas, incluidas Anaïs Nin, Susan Sontag y Steinem. Las 300,000 copias disponibles se agotaron en ocho días. La primera revista de EE. UU. Fundada y operada completamente por mujeres fue, los detractores serán condenados, un éxito.

La historia de la revista innovadora, y su impacto en el discurso sobre el feminismo de la segunda ola y la liberación de las mujeres, se detalla en el documental de HBO Dear MS: A Revolution in Print, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca de este año. Repleto de imágenes de archivo y entrevistas con el personal original, los contribuyentes y otros íconos culturales, la delera EM se desarrolla en tres episodios, cada uno dirigido por un cineasta diferente. Salima Koroma, Alice Gu y Cecilia Aldarondo se acercan hábilmente a los temas clave explorados por la revista: violencia doméstica, acoso en el lugar de trabajo, raza, sexualidad, con cuidado, destacando los desafíos y críticas que hicieron de la EM una voz polarizante pero galvanizante del movimiento de las mujeres.

Antes de que se lanzara la EM, los términos “violencia doméstica” y “acoso sexual” no habían entrado en el léxico. Los derechos legales de las mujeres eran pocos, y las periodistas a menudo se limitaban a cubrir la moda y la domesticidad. Pero organizaciones feministas como Redstockings, la Organización Nacional para Mujeres y las Mujeres Radicales de Nueva York estaban formando; Steinem, para entonces una escritora establecida, estaba informando sobre el movimiento de liberación femenina, del cual era una parte fundamental. En la primera parte del documental, Koroma es una revista para todas las mujeres, Steinem recuerda haber asistido a una reunión de liberación de mujeres para la revista New York. Las imágenes de archivo revelan lo que se compartió allí, y otras reuniones como esta: “Tenía que estar subordinada a algunos hombres”, dice una mujer, “… y tuve que olvidar, mucho, lo que podría haber querido ser si tuviera alguna otra opción”.

La respuesta a la EM no fue sorprendente, su perspectiva tan colectivamente necesaria. “Muchos de estos artículos aún podrían ser relevantes”, reflexiona Steinem en la parte uno. Pero, dice la primera editora de la publicación, Suzanne Braun Levine, “no creo que todos estemos preparados para la respuesta. Cartas, cartas, cartas, inundaciones de letras”. Koroma presenta extractos de esas primeras cartas al editor, vulnerable e íntimo: “Cómo reforzando descubrir que no estoy solo con mi insatisfacción de que la sociedad había dictado roles para que me gradúe”. Cuando MS estaba en funcionamiento, el personal publicaba historias de portada sobre Shirley Chisholm, trabajo doméstico no remunerado y acoso sexual en el lugar de trabajo. “¿A quién estás tratando de alcanzar?” Un periodista le pregunta a Steinem en una entrevista en ese entonces. Ella responde: “Todos”.

“Intentaron ser una revista para todas las mujeres”, explica Koroma en una entrevista reciente, “¿Y qué sucede entonces? Cometes errores, debido a la importancia de la interseccionalidad”. En un clip de audio de archivo, el escritor y activista (y amigo cercano de Steinem) Dorothy Pitman Hughes dice: “Las mujeres blancas tienen que entender … que la hermandad es casi imposible entre nosotros hasta que hayas entendido cómo también contribuyes a mi opresión como mujer negra”. Marcia Ann Gillespie, ex editora en jefe de esencia y más tarde, la editora en jefe de MS, confía a Koroma: “Algunas de las mujeres blancas tenían una comprensión única de lo que es el feminismo, que nuestras experiencias son las mismas. Bueno, no, no lo son”. Alice Walker, quien se convirtió en editora asociada, compartió su propia escritura y defendió a los demás, como Michele Wallace, en las páginas de la publicación antes de dejar de fumar en 1986, escribiendo sobre la “alienación rápida” que sintió debido a la falta de diversidad.

Wallace relata su experiencia como una chica de la Sra. Ella agrega: “Quiero criticar [Ms]pero me apoyaron mucho. No sé qué habría sido de mí si no hubiera habido una revista MS “. Ella también se fue: “No me sentía cómodo con las mujeres blancas que hablaban por mí”. Levine admite: “Cometimos un error”, refiriéndose a los escritores negros pero con pocas estrellas de portada negra y no un personal fundador negro.

“El trabajo aún debe hacerse. Siempre vamos a tener que repensar las cosas”, dice Koroma. Es un hilo en ejecución en Dear MS, uno que crea una imagen rica y, en última instancia, de la revista. “La EM es una protagonista compleja y rica”, reflexiona Aldarondo. “Si solo hablas de las cosas buenas y no de la sombra, ese es un retrato muy unidimensional. Una de las cosas que hace que la EM sea tan interesante y admirable es que luchan con cosas en las páginas de la revista”. En la tercera parte, ningún comentario (llamado así por la columna de MS que llamó a la publicidad misógina), Aldarondo narra su contenciosa cobertura de pornografía, que el personal diferenciaba principalmente de la erótica como inherentemente misógina, muchas de ellas alineadas con las mujeres contra el movimiento de la pornografía.

En un episodio que comienza con flores desplegables y las palabras de la deliciosa estrella porno, la educadora y artista Annie Sprinkle, Aldarondo representa la violencia de la publicidad y la pornografía de la época, y las mujeres que estaban haciendo, o disfrutando, pornografía y trabajo sexual, orgullosamente y en sus propios términos. En una respuesta a la historia de la portada de 1978 Erotica y pornografía: ¿Sabes la diferencia?, Sprinking y sus colegas, los escritores y actores de cine adultos Veronica Vera y Gloria Leonard, dirigieron una protesta fuera de la oficina de MS. El personal no había “invitado a nadie de nuestra comunidad a venir a la mesa”, dice Sprinkle, a pesar de la experiencia de las estrellas de cine para adultos sobre una industria de explotación que eligían reclamar. “Ver a estas mujeres como mujeres caídas”, dice Aldarondo, “extraña completamente la marca”.

Desde la izquierda, Letty Cottin Pogrebin, Gloria Steinem y Suzanne Braun Levine. Fotografía: HBO

Detrás de escena, el personal en sí estaba en desacuerdo. El ex escritor del personal, Lindsy Van Gelder, afirma: “Sabía que las feministas perfectamente buenas a las que les gustaba la pornografía. Contendiendo con la marginación que enfrenta las trabajadoras sexuales, la Sra. Ranjera la historia de portada de Mary Kay Blakely, ¿es la sexualidad de una mujer la pornografía de otra mujer? En 1985. Todo el tema fue una respuesta a los activistas Andrea Dworkin y la ley de antipornografía modelo de Catharine Mackinnon, que enmarcó la pornografía como una violación de los derechos civiles y que Carole Sance, cofundador de la Fuerza de Tarea contra la Censura Feminista, describe en la EM de la EM como “un kit de herramientas para el derecho” que finalmente pone en peligro a los trabajadores sexuales. Dworkin, dice Vance, rechazó un diálogo; En cambio, la revista imprimió numerosos materiales, las palabras de las voces opuestas y la ley misma para “reflejar, no dar forma” las opiniones de los lectores, dice la editora fundadora Letty Cottin Pogrebin. El correo de odio fue rápido, incluido Dworkin’s, una vez un colega del personal: “No quiero ver nada más con la EM, nunca”.

GU revela algo mucho más aterrador que el correo de odio, un horror que no llegó a la película: amenazas de muerte y amenazas de bombas, que el personal recibió en respuesta a sus historias más controvertidas. “Hubo un cambio procesable que sucedió debido a lo que hicieron estas mujeres”, dice Gu. “El peligro que se ponen no es descartarse. Me emociono cada vez que hablo de ello … Me he beneficiado en gran medida del trabajo de estas mujeres, y estoy muy agradecido”.

Ese cambio procesable se refiere a las reformas legislativas provocadas por la cobertura de la violencia doméstica y el acoso en el lugar de trabajo de la EM. En un amigo portátil, GU examina el número de hombres de 1975, el tema de las esposas maltratadas de 1976 y el número de 1977 sobre la agresión sexual en el lugar de trabajo. “En aquel entonces, no había terminología si una mujer estaba siendo golpeada por su pareja”, dice Gu. Ella destaca las imágenes de archivo desgarradoras de mujeres que comparten sus experiencias con abuso: “Si hubiera sido un extraño, me habría escapado”. El escritor del personal Van Gelder reflexiona sobre un ex compañero que la golpeó. “¿Le dijiste a alguien?” Gu pregunta.

“En realidad no”, dice Van Gelder.

En un clip de archivo, Barbara Mikulski, ex senadora y representante de Maryland, dice: “La primera legislación que presenté como congresista fue ayudar a las mujeres maltratadas. Obtuve esa idea escuchar los problemas de las mujeres maltratadas y leerlo en la Sra.” Agrega a Levine: “Lo trajimos a la luz del día. Luego estaba la apertura de refugios de mujeres maltratadas, para la legislación, para una comunidad que tranquilizaba y apoyaba a las mujeres”. La misma idea aplicada al acoso sexual en el lugar de trabajo: “Si algo no tiene un nombre, no puede generar una respuesta”, exclama Levine. “En el momento en que tenía un nombre, las cosas despegaron y cambiaron”.

Gloria Steinem (segundo desde la derecha) y el personal. Fotografía: Jill Freedman/HBO

Gu compartió que mientras “hay un poco de preguntas sobre si fue MS quien acuñó el término [domestic violence]sin duda fueron los primeros en llevar el término a la esfera pública y permitir una discusión ”. El Working Women United Institute finalmente colaboró ​​con la EM en un habla sobre el acoso sexual.

A pesar de los obstáculos, la erudita, la Dra. Lisa Coleman, presentada en la primera parte, describe la publicación como una “que era aprendizaje”.

“Es fácil ser crítico al principio”, dice Koroma, “pero después de hablar con los fundadores, te das cuenta de que estas mujeres vienen de un momento en que no puedes tener una cuenta bancaria. Es muy humillante hablar con las mujeres que estaban allí y que son una gran parte de la razón por la que tengo lo que tengo ahora”. Gu señaló que la lente de la actualidad puede ser una niebla para comprender la EM, lo que, en verdad, era “completamente radical”, dice ella. “No ibas a leer sobre el aborto en una buena limpieza. Debes plantarte en el lugar de estas mujeres en ese momento”.

Nuestros ancianos soportaron batallas diferentes pero no menos tumultuosas que las que enfrentamos ahora, muchos de los cuales se sienten como iteraciones aceleradas e intensificadas de luchas anteriores. “Habla con tus madres, con tus tías y abuelas”, agrega Koroma. Aldarondo está de acuerdo: “Uno de los grandes placeres de este proyecto, para todos nosotros, fue este encuentro intergeneracional y escuchar a nuestros mayores. Es muy fácil para las personas más jóvenes simplemente descartar lo que los ancianos están diciendo. Eso es un error. Sentí que ya entendía los problemas, y luego aprendí mucho de estas mujeres”.