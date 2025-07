Superman: crisis de identidad, hologramas espaciales fascistas y un animal súper peludo – Discuta con los spoilers | Superhombre

JSuperman de Ames Gunn es una película curiosa: tan sincera, tan sincera, y tan desafiante extraña que a veces se siente menos como un reinicio del superhéroe más emblemático del mundo y más como un proyecto de fanático elaborado. La mayoría de nosotros nos sentiremos aliviados, nos hemos dicho del espacio de los heavy metal Jesús de los años de Zack Snyder, y que Gunn ha evitado pagar demasiado homenaje de cosplay retro a la era Christopher Reeve. Este es sin duda un Superman que nunca antes habíamos visto en la pantalla grande: un Kal-El que es profundamente humano, defectuoso y más agradable por ello.

El nuevo hombre de acero, jugado con encanto juvenil y la cantidad correcta de energía de Golden Retriever de David Corenswet, pasa la mayor parte de la película haciendo malabares con agujeros negros, luchando contra los hermanos clones y lidiando con la inminente comprensión de que su padre espacial podría haber estado un mal día de genocidio completo. Y, sin embargo, siempre existe la sospecha de que se separaría de todo esto en un segundo si le pidiste que arreglara tu enrutador y juegue en ENYA hasta que tu temor existencial disminuya.

Aquí hay una inmersión profunda en los temas y las revelaciones de la nueva película, ya que todos tratamos de averiguar si Gunn ha reinventado la película de superhéroes, o simplemente la detonó con amor.

Clark Kent llega tarde a la fiesta de superhéroes

Estamos acostumbrados a que Superman sea el primero en la escena. En el clásico de 1978 de Richard Donner, Kal-El fue recibido con asombro y asombro de boca abierta por una población terrestre que nunca había visto algo como él. Pero en la nueva DCU, aprendemos que los superhéroes han existido en esta versión de la Tierra durante siglos. Superman ni siquiera es el primero de su tipo en la era moderna, y esto recolecta completamente cómo la gente lo ve, presumiblemente porque, a lo largo de esas décadas, todo el asunto “metahumano” debe haber tenido tantos desastres de relaciones públicas como salvamentos milagrosos.

Anomalías disfrazadas

La pandilla de justicia … desde la izquierda, Nathan Fillion (Green Lantern/Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl) y Edi Gathegi (Mister Terrific). Fotografía: Warner Bros Pictures a través de AP

Lo que nos lleva a la pandilla de justicia: la linterna verde de Nathan Fillion (Guy Gardner), el señor Featrific de Edi Gathegi y la halceta de Isabela Merced. Nunca estamos seguros de si se supone que son los buenos, o simplemente los superconscientes con licencia del gobierno con la marca. Pero su presencia amplifica la sensación de que la humanidad aún no tiene su cabeza colectiva en estas anomalías disfrazadas. ¿Y quién puede culparlos, cuando Gardner es una queja de recursos humanos de un solo hombre, Mister Ferrific ofrece cada línea como si estuviera moderando su propia charla Ted, y Hawkgirl tiene todo el entusiasmo de un maestro sustituto el último día del período?

Claramente, hay una buena cantidad de sospecha alrededor de los superhéroes, una tensión que es explotada por el villano Luthor para retratar a Superman como una bomba de tiempo alienígena en una capa.

Superman como el mejor inmigrante

¿Por qué Lex está tan decidido a derribar a Kal-El? … Nicholas Hoult (Lex Luthor). Fotografía: Warner Bros Pictures a través de AP

¿Compraste el furioso odio y desconfianza del Bro de Evil Tech al hombre de acero? Este es un pilar del Superman Mythos que Gunn decidió no deshacerse, pero me hubiera encantado saber por qué Lex está tan decidido a derribar a Kal-El, especialmente cuando hay muchas otras metaheroes para interrogar, lateralmente o enmarcar una conspiración tecnológica alienígena de su propia creación. ¿Es solo furioso que Superman siga salvando a las personas gratis, devaluando por completo el modelo de rescate escalable basado en aplicaciones que Lex había sido suave en beta? ¿Obtiene en secreto la idea de un ser que puede volar, levantar montañas y aún no posee una sola billetera criptográfica? ¿Podría todo reducirse a la insoportable verdad de que Superman se convirtió en la figura más querida de la Tierra sin recaudar fondos de semillas, escribir un hilo líder de pensamiento o lanzar un podcast?

Mucho se ha hecho de la horrible reacción del superman de televisión Dean Cain a Gunn imaginando al último hijo de Krypton como el último héroe inmigrante (a pesar de que esto ha sido parte de la identidad de los superhéroes desde al menos 1938). Pero si esta versión de Luthor realmente se supone que es un cifrado para las opiniones de MAGA sobre los invasores alienígenas, ¿no es extraño? Ciertamente es demasiado pulido y corporativo para defender de manera convincente para un movimiento que probablemente habría transmitido en vivo esa parte donde asaltan la fortaleza de la soledad.

No hay multiverso a la vista

Un Superman, una crisis moral … David Corenswet en Superman. Fotografía: Jessica Miglio/cortesía de Warner Bros. Fotografías

Todavía puede ser un año cero en la nueva DCU, pero sigue siendo un alivio que Gunn ha evitado darnos portales a otras dimensiones, plazos alternativos y cameos de supermenadores de Moustacio de Earth-47. Sin embargo, esto no significa que la rareza de la cómic no haya sido marcada hasta 11, ya que todavía estamos tratados con un universo de bolsillo, una versión tonta de SUPES que está controlada por Luthor con drones de alta tecnología y un manual para cada movimiento jamás visto en Kombat mortal y un tipo (Metorpho) quién es la capaz de convertir su propia pierna en Krytonita en orden para derribar a Kal-El-Elil.

Esto es grande, de ciencia ficción de Bonkers, pero es refrescantemente autónomo y también algo raro: una película de superhéroes más interesada en la identidad que los viajes interdimensionales. No hay líneas de tiempo colapsantes, sin resurrecciones digitales, y no hay cameos de los créditos intermedios de Nicolas Cage en un traje de estructura alámbrica. Solo un Superman, una crisis moral y un Palacio de Cristal muy complicado lleno de problemas de papá. Lo que nos lleva a …

Una crisis de identidad de ciencia ficción

Meltdown existencial … David Corenswet en Superman. Fotografía: Cortesía de Warner Bros. Fotografías/© 2024 Warner Bros. Ent. Reservados todos los derechos. TM & © DC

Quizás el movimiento más valiente, y más controvertido, de Gunn es retirar completamente la historia de cómo Superman llegó a la Tierra en primer lugar. En lugar de que Jor-El y Lara colocan amorosamente al bebé kriptoniano en una cápsula espacial y lo envíen a través del cosmos como un regalo a la humanidad, resulta que se dirigieron a nuestro sistema solar para que Baby Supes pudiera ir en el momento en que creció.

De repente, esta es la película de cómics reinventada como una crisis de identidad de ciencia ficción, construida a partir de dolor, clones y culpa huérfana, luego se sumergió en una tina de tecnología kryptoniana y se disparó con un cañón de camiseta narrativa. En lugar de un Superman que desciende de los cielos en cámara lenta para salvar al mundo con un brillo de besos, es más como un niño de granja en medio de un colapso existencial, apretando torpemente en la súper traje de su padre mientras descubre que toda su historia de origen podría ser una mentira.

Peor aún, aprende esto frente a un mundo de observación que ya lo ha coronado como salvador, símbolo y brújula moral de uso múltiple. En momentos como estos, es como si Gunn nos hubiera dado el show de Truman, si Truman pudiera volar, disparar láser y estaba siendo emocionalmente microgestionado por un holograma espacial fascista. ¿Es esta la nueva historia de Big Cheese que hace que la historia de fondo de Superman sea más interesante? ¿O simplemente ver cuántos problemas de papá puede meter en una sola capa?

Best in Show

Merece un spin-off … Krypto the Superdog. Fotografía: Warner Bros Pictures a través de AP

El mejor amigo de Superman es un escena absoluto, una brillante mezcla de misiles animales de apoyo emocionales y peludos. Si alguien va a obtener un spin-off en este nuevo y valiente mundo de DC, seguramente es el perro de ojos láser que probablemente podría sacar a Darkseid si le dieras un juguete de masticación y lo señaló en la dirección correcta. Más adelante en la película, descubrimos que en realidad pertenece a la prima de Kal-El, Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, después de que ella aparece para participar en un súper súper bancario de Sarky con Superman. Aparentemente, Kara no está muy cerca porque prefiere la fiesta en los planetas donde realmente puede emborracharse. Esta definitivamente no es la Supergirl de tu papá.

Es solo un elemento más de Superman que me hizo pensar que, a pesar de la irregularidad tonal, el caos clon y el ocasional info kryptoniano, todavía estoy realmente intrigado de ver dónde Gunn planea llevarnos a continuación. Porque incluso si no siempre vuela recto, este es definitivamente un DC que no hemos visto antes.

¿Qué pensaste? ¿Es esta el Rebirth que Superman necesitaba, o simplemente una sesión de terapia interestelar con una capa y un perro?