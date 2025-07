¿No hay juego de calamar? ¿O Patrick Schwarzenegger? Las mayores sorpresas del Emmy de este año | Emmys

I No sé si tuvo el tiempo o la energía para ver las nominaciones del Emmy de hoy en YouTube, pero si lo hiciera, y siguió los comentarios en tiempo real, entonces sabrá que hubo una omisión evidente que ha enviado al mundo entero a una cola de pánico y terror gritando. Estoy hablando, por supuesto, sobre Thanos del juego de calamares.

Para algunos, Thanos, un rapero adicto a la droga de un lugar de cheque Konglish de cabello morado interpretado por el intérprete coreano, fue el actor destacado de todo el año, en cualquier género o formato. Pero no solo fue un mal resultado para Thanos, sino que fue un mal resultado para el juego de calamar por completo. Un programa que hizo los números de manera exhaustiva para Netflix se encontró que estaba bloqueado de todas las categorías. Aún así, al menos se encuentra en una compañía decente; Black Doves, la otra serie de género tremendamente entretenida de Netflix, también se encontró desairada. Al igual que la historia de la doncella, que es un poco menos sorprendente, dada la cantidad de calor que ha perdido en los años desde que debutó.

Mientras estamos en desaires, debes sentir pena por Patrick Schwarzenegger. Casi todos los que mostraron su rostro en el loto blanco este año se encontraron nominados como artistas secundarios. Y, sin embargo, Schwarzenegger, quien posiblemente tuvo el arco emocional más dramático de toda la temporada, quedó fuera de la lista. Esto es realmente muy triste, ya que quizás fue el mayor hallazgo del programa este año.

Mientras estamos aquí, Renée Zellweger no fue nominado para Bridget Jones (que se lanzó como una película de televisión en los Estados Unidos), y me hubiera gustado ver algo para Imogen Faith Reid. Si no has visto a la buena familia estadounidense, vale la pena solo por su actuación. Su papel requirió una modulación increíble: tiene 28 años, pero por razones demasiado complicadas para explicar, tuvo que interpretar a un personaje que era simultáneamente siete y 21 años, y por una complicación pura merecía una nominación al menos.

Probablemente también deberíamos verter uno para las cuatro temporadas y la cara de póker. El primero tenía un elenco apilado y, sin embargo, Colman Domingo fue el único artista nominado. Y este último, a pesar de ser una gran cantidad de diversión, no obtuvo nada importante. Es cierto que Cynthia Erivo fue nominada merecidamente por su increíblemente llamativo lugar de invitado como siete personajes acreditados diferentes, pero Natasha Lyonne, cuya actuación central tiene todo el espectáculo juntos, fue desairada. Del mismo modo, el programa no fue nominado a la mejor comedia. Dicho esto, dado que Poker Face es aparentemente una comedia pero en realidad un misterio de asesinato, esto podría deberse a la confusión del género.

Natasha Lyonne en la cara del póker. Fotografía: Sarah Shatz/AP

Hablando de eso, el oso fue nominado en las categorías de comedia nuevamente. Sin embargo, no aguantemos demasiada esperanza. Después de todo, la reacción sobre si merecía calificar como comedia significaba que perdía los hacks el año pasado. Y este año enfrenta una dura competencia del estudio que, como los hacks, se favorecerá a los votantes porque se trata de negocios de exhibición. Sin embargo, a diferencia de los hacks, es consistentemente divertido y legítimamente ambicioso. En total, el estudio recibió 23 nominaciones en todos los ámbitos. Si estás involucrado en cualquier otro programa de comedia este año, podría ser una buena idea quedarse en casa cuando Emmy Night.

Con toda honestidad, lo mismo probablemente se aplica a las categorías de series limitadas y la adolescencia. La virtuosa maravilla de Netflix One-Shot está nominada básicamente para todo lo que calificó, y seguramente Owen Cooper está destinado a convertirse en el ganador más joven en su categoría.

No hemos mencionado a Severance, que con 27 nominaciones tiene la mayor parte de cualquier espectáculo este año, simplemente porque se esperaba que todos los nominados fueran nominados. Esto es con una posible excepción. Gran parte de los artículos de predicción en línea no lograron mencionar a Patricia Arquette. El hecho de que fue nominada a la mejor actriz de reparto no debería ser una sorpresa: la capacidad de la mujer para pasar de excéntrica a volcánica en un centavo sigue sin igual, pero dentro del contexto de los desaires merece su lugar.

Finalmente están los anti-Snubs; Los nominados que probablemente no merecían estar allí pero de todos modos. En verdad, este año se limita esencialmente a Pedro Pascal, quien se encontró nominado al mejor actor en una serie dramática. Si no has visto al último de nosotros mirar hacia otro lado ahora, pero es difícil entender por qué Pascal fue nominado en esta categoría en particular. ¿Era bueno? Sí, fue genial. Pero también fue asesinado antes del final del segundo episodio, lo que en términos de tiempo de pantalla lo coloca en algún lugar entre un actor de apoyo y una estrella invitada. ¿Es demasiado tarde para cambiarlo con Thanos?