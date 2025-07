Donkey Kong Bananza Review – Delirious Destruction Derby lleva a Hammer a Convenciones de plataformas | Juegos

A El lote descansa en Donkey Kong Bananza. Como el primer juego de Nintendo Single-Player Switch 2, establecerá la barra de calidad para la consola de la manera en que Breath of the Wild lo hizo cuando se lanzó el interruptor original. Pero como el último juego del equipo responsable de la excepcional serie 3D Mario, ya está enredado por algunos fanáticos de Nintendo como una distracción: ¿qué podría ser tan emocionante acerca de un gorila que usa empate para justificar la fabricación de placas por delante de otro Super Mario Odyssey?

Donkey Kong demuele esas preocupaciones. Él demolerá mucho en Bananza. Puede parecerse a un juego de plataformas 3D de estilo Mario 64 en la superficie, con sus mundos temáticos adornados con plátanos gigantes para olfatear y coleccionar, pero los puños de DK muestran un total de desprecio por el patio de recreo tal como se construyó. Todo el terreno es destructible. Mache los botones y sus poderosos brazos túneles de golpe a través de colinas, golpee céspedes prístinos en cráteres fangosos y desgarre las muelas de piedra para balancearse como mierda para un paisajismo aún más rápido. Es menos una mascota de plataformas que un editor de nivel de potasio.

Joy repetible … Donkey Kong Bananza. Fotografía: Nintendo

En un nivel primario, eso es casi suficiente para mantener su atención. Hay una alegría fácil y repetible en lanzar un golpe tan bien programado: la sacudida de la pausa mientras los nudillos chocan con roca, el gruñido de Joy-Con 2 Rumble, la forma en que salpica salpicada antes de que otro golpean por toda la pared. Puedo ver a Bananza teniendo una segunda vida como un relevista ejecutivo de estrés; Una sala de rabia virtual donde te pones explotando rocas en los acantilados para reducirlos al queso suizo marcado con marcas. Incluso puede invitar a un amigo cooperativo a disparar proyectiles desde la espalda de DK y acelerar el caos (o actuar como una etiqueta diabólica a un jugador que intenta evitar cualquier carnicería).

Hay motivación detrás del caos. El clan Kong existente (que obtiene algunos cameos de elección que canalizan el espíritu cómico de los Juegos de Donkey Kong Country de RARE) se expande por villanos Kongs mineros establecidos en enganchar un tesoro en el núcleo del planeta. En el camino, secuestran a Pauline, el joven cantante a quien Donkey Kong le arrebató originalmente en su debut en arcade. Pero Kong y Pauline están en mejores términos aquí: ella persuade a los superpoderes de animales sacando poderosas lombrices de oído directamente en su cráneo. Si mi recuerdo de la trama parece brumoso, es solo porque ha sido suplantado en mi mente por su pop latino ondulada sobre la alegría de ser una cebra.

Un mundo extraño … Donkey Kong Bananza. Fotografía: Nintendo

Este es un mundo extraño, pero una propuesta de plataforma aún más extraña. ¿Cómo se diseña obstáculos para un héroe que puede túnel debajo de las cercas láser o las puertas de Jackhammer a través de barreras que habrían detenido a Mario en seco? A decir verdad, se necesita un ritmo para encontrar las respuestas. Hay un mushera inicial en los mundos que se pueden excavar desde cualquier ángulo. A veces, tienes que las recompensas a ciegas destinadas a los desafíos que aún no has descubierto o analizado, y la casualidad de estos premios no ganados te hace preguntarte, por un segundo, si la audacia libre del juego suena tan hueco como las cuevas que estás golpeando.

Pero no. Más tarde, las llanuras onduladas y las justicias lagunas dan paso a paisajes más peligrosos, donde el suelo sólido lo protege de los pantanos del veneno, los lagos helados y la lava. Aquí abajo, la tierra es la vida, por lo que su tratamiento se vuelve más deliberado, sus golpes más quirúrgicos. Cuando las orugas de metal engullen una balsa de madera o una amenaza de pogoing golpea a través de una plataforma que abogó en una astilla delgada, de repente aprecias el método en la locura morfable de Nintendo. Las peleas de jefes hacen un uso excepcional del terreno frágil, evitando que DK salga a trozos de sus cuerpos gigantes al hacer que los arenas sean cada vez más desiguales a medida que se desarrollan las peleas.

El único balón suelto en estas etapas posteriores es la naturaleza abrumada de los propios plátanos. Estas transformaciones de animales imbuyen con velocidad, vuelo, fuerza y más, y cuando se contienen en los desafíos o niveles construidos para ellos, cantan. Te recuerda las posesiones de Odyssey de Mario y cuán perfectamente se dio cuenta de cada una de esas sensaciones físicas. Pero sacados de ese contexto, cuando regresan a etapas anteriores para limpiar los coleccionables, por ejemplo, se convierten en botones de ganancia instantáneos, opacando el ingenio de los diseños de plataformas de Nintendo.

No estoy seguro de que Bananza tenga las mismas piernas que Mario Odyssey. Donde ese juego floreció en un final rico y posterior al final de crédito, DK vive más en el momento: avanzar siempre, masticando nuevas ideas y nunca detenerse para pulverizar las rosas. En el clímax épico del juego, se ha roto a través del concreto, el caucho, la sandía, los huevos de avestruz, los homenajes de Donkey Kong Country, bolas de brillo, incluso los NPC que está tratando de proteger. Si el peso de Switch 2 se encuentra sobre sus hombros, esa es solo una herramienta más para golpear un agujero en el universo. Su apetito por la destrucción es infeccioso.