Connie Francis fue una estrella pop pionero atormentada por la tragedia | Pop y rock

Puede haber cantantes más venerados, pero las estadísticas no mienten: en todo el mundo, la italiana-estadounidense Connie Francis fue la vocalista femenina más vendida de los años 50 y 60.

Su gran éxito, de 1958 Who’s Sentot Now, fue escrito desde 1923 y había sido un éxito para Johnnie Ray solo un par de años antes, con un arreglo de uptempo. Pero lo que hizo que la versión de Francis de 19 años haga clic fue la forma en que se complació en la miseria de su ex, arrullando fríeramente y tímidamente sobre el respaldo de sacudida lenta mientras separaba su fallida vida amorosa; Para un final, terminó la canción con un impresionante rencor de patas. Por el contrario, su segundo no 1 del Reino Unido era el estúpido Cupido Daffy, escrito por Neil Sedaka y Howard Greenfield, y cargado de trucos para atrapar a los oídos: el efecto de guitarra de arco y arada en el coro; Francis saltando una octava cuando canta “Cu-pid! ”; E instrumentos que abandonan, el equivalente musical de un guiño, para permitir que su voz suene lo más seductora posible.

Su carrera seguiría este patrón a finales de los años 50 y principios de los 60, alternando baladas pre-rock ligeramente actualizadas con material adolescente que renovaba las tiendas de refrescos y los autosgráficos, el tipo de escenario estadounidense de los años 50 más tarde iluminado en Neon por Happy Days and Grease. De las baladas, mi felicidad y mi mamá fueron actuaciones especialmente sinceras, y ambas alcanzaron el Top 10 en Gran Bretaña y América, mientras que la desesperación de mi corazón, lo que, que, que, que deja de ser el corazón se le dio, le dio la segunda de las tres de los tres Estados Unidos. La caída de los dedos y que tomará algo de tiempo fue genial y atrevido, mientras que el lápiz labial en su cuello (su título más tarde utilizado por Dennis Potter como significante de finales de los años 50) y las vacaciones eran tan campesan, eran casi alegre.

En 1960, Francis hizo su debut en la pantalla grande en Where the Boys Are, y la canción temática de Sedaka/Greenfield se convirtió en otro sencillo transatlántico Top Five. 1960 también fue el año en que Brenda Lee atravesó, hasta este punto, Francis había sido un pionero solitario para mujeres en rock’n’roll; Los gustos de Wanda Jackson y Jo Ann Campbell hicieron grandes discos, pero nunca se acercaron a un éxito entre los 10 primeros, mientras que la era del grupo de chicas que nos dio los Ronettes, los Chiffons y los Shangri-Las no comenzaron en serio hasta 1962.

Francis luchó por adaptarse al surgimiento del grupo de adolescentes, aunque cuando grabó material tan fuerte como el conmovedor de 1965 no mejor, estaba claro que la culpa no le recostaba al cantante. Ella sería más allá en el territorio de escucha fácil, anotando sus dos últimos hits en el Reino Unido con la oscura intensa mi hijo en 1965 (nunca tendría hijos propios) y el corazón acusatorio de Celoso Heart en 1966. Esta última podría haber sido dirigida a su padre, también su gerente, que había dividido su relación con el cantante Bobby Darin agitando una pistola contra él; Francis luego describiría a Darin como “el ser humano más interesante que he conocido en mi vida”.

Las siguientes décadas fueron menos que amables con Connie Francis, quien parecía estar perseguida por la tragedia. Fue violada en Knifepoint y casi asesinada en su habitación de motel en 1974, después de actuar en una feria en el estado de Nueva York. Se hizo pública con la historia, y Howard Johnson Motor Lodges recibió la orden de pagarle $ 2.5 millones en compensación (más tarde reducida a $ 1.475 millones en un acuerdo); Esto se convertiría en un caso de prueba, lo que lleva a importantes mejoras en la seguridad de los hoteles y motel estadounidenses. El atacante nunca fue encontrado. La valentía de Francis para hacerse pública no pudo ayudarla a superar las repercusiones de salud mental, y no cantó en público durante varios años después. Luego, en 1981, su hermano fue asesinado a tiros, aparentemente por un asesino a sueldo profesional; El trauma llevaría a que Francis se diagnostee erróneamente con un trastorno maníaco-depresivo. Fue hospitalizada involuntariamente por su padre controlador y pasó gran parte de la década de 1980 dentro y fuera de las instituciones psiquiátricas. Nuevamente, Francis fue lo suficientemente valiente como para hablar como un sobreviviente, y se convirtió en un portavoz de la salud mental de Estados Unidos para ayudar a otros “sufrir los efectos perjudiciales de la depresión y el trauma de todo tipo”.

Aunque los golpes se habían secado a mediados de los años 60, Connie Francis mantuvo un seguimiento dedicado. En 1977, 20 All Time Greats la hicieron, bastante sorprendentemente, la primera artista solista en tener un álbum número 1 en Gran Bretaña. También había sido la primera cantante femenina de la era del pop moderna en anotar tres singles US No 1 de EE. UU., Mientras que Pretty Little Baby de 1962, solo una canción de álbum en ese momento, se convertiría en un éxito de Tiktok, ganando millones de corrientes en 2025 gracias a su uso de Kylie Jenner y Kim Kardashian. Connie Francis era una pionera, tanto como estrella del pop y defensora del apoyo de salud mental y, como la mayoría de los pioneros, tenía que enfrentar los altibajos y los mínimos por su cuenta.