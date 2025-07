Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

CBS ha anunciado que The Late Show con Stephen Colbert terminará el próximo año.

La red describió al anfitrión como “insustituible” y dijo que retirará la franquicia de larga duración, citando una “decisión financiera”.

En una declaración conjunta a Noticias de CBSGeorge Cheeks, el co-CEO de Paramount Global; Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment y David Stapf, la presidenta de CBS Studios, dijo: “El show tardío con Stephen Colbert finalizará su carrera histórica en mayo de 2026 al final de la temporada de transmisión. Consideramos que Stephen Colbert es irreplicable y retirará la franquicia de Late Show a ese momento.

“Estamos orgullosos de que Stephen llamara a CBS Home. Él y la transmisión serán recordados en el panteón de los grandes que adornaban la televisión nocturna”.

La declaración continuó: “Esta es puramente una decisión financiera contra un telón de fondo desafiante en la noche.

Según los informes, Colbert dio la noticia a la audiencia durante la grabación del programa de esta noche, diciendo: “Quiero hacerle saber algo que descubrí anoche. El próximo año será nuestra última temporada. La red terminará The Late Show En Mayo.”

The Late Show fue presentado anteriormente por David Letterman de 1993 a 2015. Colbert ha sido el anfitrión desde septiembre de 2015. El espectáculo está grabado en el Teatro Ed Sullivan en Manhattan, Nueva York.

En mayo, Colbert usó el programa para criticar fuertemente a los jefes corporativos de su red sobre las preocupaciones de que podrían estar violando las leyes anti-bebidas al tratar de resolver una demanda sin mérito con el presidente Donald Trump para obtener la aprobación de su administración para una fusión.

El anfitrión hizo una toma de saliva después de señalar que Paramount estaba buscando Pague al presidente lo que llamó $ 50 millones “Sobre” mientras la compañía buscaba completar un acuerdo multimillonario con Skydance Media.

Colbert siguió el ataque del trato del presentador del presentador de Jon Stewart de “The Daily Show” una semana antes. Stewart trabaja para Comedy Central, también propiedad de Paramount, convirtiendo a los dos cómics en los críticos internos más visibles del acuerdo de $ 16 millones que se anunció el 1 de julio.

Colbert se hizo nombre en Jon Stewart’s The Daily Show en Comedy Central.

En un episodio reciente de The Daily ShowStewart bromeó de Trump: “Entonces, la implicación es que no obtienes tu fusión de $ 8 mil millones … a menos que me dé una gran cantidad de dinero … obviamente no soy abogado, pero sí vi Goodfellas—Elo suena ilegal “.

The Late Show es conocido por producir entrevistas de celebridades memorables. Anoche, Joaquin Phoenix se disculpó y ofreció una explicación de su infame aparición en la versión del programa de entrevistas de David Letterman en 2009.