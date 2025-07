Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

WEs decir, es la escena de la ducha en Alfred Hitchcock’s Psicópatala recompensa de la cabeza en la caja al final de Se7en o incluso Charlotte siendo expulsado como una falsa persona galesa en Los traidoresalgunas de nuestras experiencias de pantalla más memorables han implicado devastadores giros de la trama.

Sin embargo, el cebo y el interruptor perfecto es difícil de lograr. Mal ejecutado, puede arruinar una película de otra manera completamente ok.

De Tim Burton Planeta de los simios Remake al torrente tambaleante de superhéroes de Will Smith Hancockel cine ha visto una buena cantidad de giros terribles a lo largo de los años.

Incluso M Night Shyamalan, el “maestro de la trama del giro de la trama” de Hollywood desde 1999 El sexto sentidose sabe que consulte un terrible timón de campo izquierdo, como mostrará esta lista.

Sigue leyendo para Lo independienteEl ranking de los 12 peores giros de la trama en el cine …

12. Ahora me ves (2013)

Este Ocean’s Eleven-La película de atraco al estilo presentaba un cuarteto de magos al estilo de rata, dirigido por Jesse Eisenberg y Woody Harrelson, usando una caja de trucos para deslumbrar y engañar a los alrededor de ellos. Pero luego vino el terrible conejo del sombrero, como se explicó que el agente del FBI doltoso de Mark Ruffalo, Dylan Rhodes, había sido el que orquesta los atrevidos crímenes del equipo todo el tiempo. Era un truco barato que la película había presagiado de ninguna manera, menos una hazaña de conjuración que un torpe giro de freno de mano.

Abra la imagen en la galería Un nuevo Ruffa-Low: Avengers Star Mark en ‘Now You Ves Me’ ( León )

11. Planeta de los simios (2001)

Hubo mucho mal con la nueva versión de Burton del clásico de ciencia ficción de 1968 (prótesis de chimpancés de Helena Bonham Carter para empezar). Pero el insulto final llegó al final, ya que Mark Wahlberg regresa a la actualidad solo para descubrir que el Lincoln Memorial en Washington, DC, está tallado a semejanza del gobernante Ape General Thade (Tim Roth). Aunque el giro nunca antes se insinuó, parece que Thade utilizó la misma tecnología que proyectó el personaje de Wahlberg en el futuro lejano para viajar en el tiempo y alterar el curso de la historia. Fue un shock cojo que arrojó la lógica por la ventana, y se quedó muy lejos del genuino horror de la revelación de la estatua de la libertad al final del original.

10. Iron Man 3 (2013)

Ben Kingsley y el universo de Marvel parecían hechos el uno para el otro cuando se anunció que el actor de personajes ganador de un Oscar interpretaría a Archenemy de Tony Stark, el mandarín. Sí, Marvel tendría que reconocer los estereotipos raciales y el sentimiento anti-asiático que había sido un componente desafortunado del mandarín en su versión cómica. ¿Pero seguramente el estudio podría idear una forma inteligente de hacerlo mientras le permite a Kingsley mostrar completamente sus poderes dramáticos? Lamentablemente, no lo hizo. El giro fue que el mandarín estaba, de hecho, el actor de Liverpool desempleado Trevor Slattery, una excusa para que Kingsley desplegara su acento “Scouse” y una última decepción en una película ya decepcionante.

Abra la imagen en la galería Manda Rinsed: Ben Kingsley en ‘Iron Man 3’ ( Marvel Studios )

9. The Village (2004)

Como una maravilla de un solo golpe desesperada por volver Top of the PopsShyamalan pasó un tramo de su carrera tratando y no cumpliendo con la alucinante tirón de la alfombra al final de El sexto sentido. Uno de sus intentos más notorios fue El pueblodonde una comunidad remota de agricultores amish vive en terror de monstruos que vienen por la noche. Qué horrible. Hasta que se revele que el pueblo existe en la actualidad. Los “monstruos” son solo los ancianos de la ciudad que se visten para mantener a los jóvenes, como Joaquin Phoenix y Bryce Dallas Howard, en línea.

8. Identidad (2003)

La carrera de John Cusack ya estaba en declive cuando protagonizó el falso hitchcock de James Mangold. Sin embargo, no había vuelto del giro al final de Identidad, Donde aprendimos que todos los protagonistas principales, incluido Cusack, eran las diferentes personalidades de un hombre con trastorno de identidad disociativo. Sillier aún, el personaje infantil aparentemente inocente, Timmy, era de hecho un maníaco homicida que orquesta una serie de asesinatos, para que su “personalidad” ganara.

7. Fantástica bestia y dónde encontrarlos (2016)

Lo mejor de este spin-off de Harry Potter poco cocido fue Colin Farrell como un villano deliciosamente malvado, Percival Graves. Qué divertido sería seguirlo a través de futuras entradas en la franquicia. Pero luego llegó la desafortunada transformación de su personaje en el triste mago Grindelwald, interpretado por un tremendamente desinteresado (y, en la última secuela, finalmente vuelve a fundir) Johnny Depp.

Abra la imagen en la galería Plumbing the Depp: The Pirates of the Caribbean Star aparece al final de ‘fantásticas bestias y dónde encontrarlos’ ( Warner Bros )

6. Tomete de montaña salvaje (2020)

Como una versión infernal de Padre Tedesta comedia oirish de ojos brumosos había cubierto las profundidades mucho antes del desenlace final. Sin embargo, una película atroz de alguna manera empeoró a medida que el público se enteró de que la fuente del interés amoroso de Anthony Reilly era … que estaba convencido de que era un abejas. Habiendo protagonizado los 50 tonos Trilogía, Jamie Dornan sabía todo sobre mantener una cara seria en circunstancias desafiantes. Pero ni siquiera podía vender la historia de un humilde agricultor que creía que en realidad era un insecto alado diminuto.

5. The Tourist (2010)

Al final del thriller de París e Italia El turistaestaba dolorosamente claro, Angelina Jolie y Depp tenían menos chispa que una caja húmeda de partidos. Pero se reveló que la película de la carretera deficiente en química tenía un nivel adicional de ridiculez cuando supimos que el personaje de Depp era, de hecho, el amante de Jolie y el criminal en el que se ha comunicado a través de notas escritas a mano. Es solo eso, debido a una extensa cirugía plástica, no lo había reconocido.

4. Lucy (2014)

Scarlett Johansson estaba en la cima de sus poderes de heroína de acción cuando Luc Besson la eligió como un agente secreto telequinético inmune al dolor. Ella manejó las escenas de acción fantásticamente, pero ni siquiera Prime Scarjo podría vender el desvío final en la historia mientras su personaje asciende a un estado de conciencia más alto (mediante el uso del 100 por ciento de su capacidad cerebral) y luego descarga su personalidad a … una unidad flash. Desde la presencia de la pantalla fundida hasta Firestick, fue un anti-climax que golpeó como una casa redonda hasta el plexo solar.

3. Hancock (2008)

Hasta el punto medio, la película de superhéroes revisionistas de Peter Berg funcionó como un escaparate juguetón para Smith. Se divirtió haciéndolo como un luchador criminal incomprendido que podía volar más rápido que Superman y golpear más duro que Batman. Pero luego el guión se volcó de manera alarmante cuando se reveló el personaje de Smith, John Hancock, era un antiguo alienígena de fuerza divina, y que Charlize Theron’s Mary, casada con Jason Bateman, quien interpretó al asesor de relaciones públicas de Hancock, era su interés amoroso inmortal y todopero. El giro no se atrevió tanto como trastornado, y la película nunca se recuperó.

Abra la imagen en la galería Super-Zero: Will Smith en el ‘Hancock’ no notable ( Fotos de Columbia )

2. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

El ya indecoroso y muerto que fue la trilogía de Disney Star Wars de alguna manera se superó en la última entrega con la gran revelación de que el protagonista de Daisy Ridley, que manejaba la fuerza, era la nieta del emperador que aún vive Palpatine. Esto es a pesar del hecho de que Palpatine era a) no un hombre de familia notable yb) definitivamente y sin dudas murió en Regreso del Jedi Cuando Darth Vader lo arrojó por un eje del reactor. “De alguna manera, Palpatine regresó” es la explicación ofrecida por el personaje de Oscar Isaac. Ok, entonces.

1. Serenity (2019)

¿Recuerdas cuando Terrible Television trató de salvar líneas de trama fallidas revelando que era “todo un sueño”? Este terrible thriller de Peaky Blinders El creador Steven Knight levantó la apuesta colocando a Matthew McConaughey y Anne Hathaway en una alcaparra marítima que resultó ser … un videojuego. Fue lo peor que Knight ha hecho, lo que dice mucho si sufriste en temporadas posteriores de Peaky Blinders O su versión de Grimdark Un villancico de Navidad.

Aún así, Knight no se disculpaba, alegando que se había dispuesto conscientemente a empujar los límites de la película, y anticipaba completamente la falla que se le presentaba. “Cada vez que haces eso, cada vez que haces algo diferente, divide a la audiencia”, dijo. “He tenido críticas terribles y también he tenido críticas fabulosas de personas que respeto y admiro, por lo que es un poco de ambos”.