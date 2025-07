Sandra Oh revela por qué fue ‘alegre’ durante el último día trabajando en Grey’s Anatomy

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Sandra Oh ha arrojado nueva luz sobre si consideraría regresar a Anatomía de Gray.

Oh, quien interpretó a la Dra. Cristina Yang en el exitoso drama médico durante 10 años, recibió cinco nominaciones al Emmy, un Globo de Oro y dos Premios del Gremio de Actores de pantalla por su trabajo en el drama de larga duración del creador Shonda Rhimes.

Hablando con The New York Times En una nueva entrevista, OH reveló una entrada en la revista que escribió el 25 de abril de 2014, el día después de que completó la filmación del programa.

“Ayer fue mi último día de trabajo en Grey’s Anatomy. Fue alegre”, decía la entrada del diario. Oh, “se sintió emocionado y nervioso para llegar al trabajo” y recordó bailar a Michael Jackson en su trailer.

“Tomó muchas fotos. Muchos abrazos”, continuó. “Luego, después del almuerzo, me sorprendieron con la ceremonia, todo para mí. Tony y Joan, seta de pastel y sidra. Muy pésimo, barato y maravilloso”.

Sandra Oh ha revelado por qué su último día trabajando en ‘Grey’s Anatomy’ fue ‘alegre’ “ ( Getty )

Cuando se le preguntó por el Veces Por qué describió el día como “alegre”, oh, dijo: “Todavía estoy descubriendo cuál era esa década de mi vida. No todos saben que están dejando un espectáculo. Estaba en una posición muy, muy fortuita, y lo aproveché por completo, lo que significa que quería dejar bien.

“Y creo que para mí, una de las cosas más orgullosas que tengo en mi vida es cómo dejé el programa”, continuó. “Era lo más consciente posible con todos los miembros de la tripulación y, en realidad, incluso con el público. Básicamente fue para ayudar a la gente a decir adiós mientras decía adiós”.

Oh, primero saltó a la fama en 2005 con un papel principal en el drama médico enormemente popular de Shonda Rhimes, en el que su personaje, el cirujano de feroz Dr. Cristina Yang, era mejor amigo de la protagonista Dr. Meredith Gray (Ellen Pompeo).

Ella protagonizó el programa durante 10 temporadas antes de salir en 2014. Desde entonces, los fanáticos han estado desesperados por ver regresar a su personaje.

En ese sentido, los comentarios aclarados a principios de este año de que consideraría volver al programa.

Aprovechando la oportunidad para “redefinir” lo que se necesitaría para que regrese al programa, oh, dijo: “Lo que he notado, esto es 10 años de dejar el programa, es el profundo aprecio que tengo por las personas que aprecian Cristina, y es ese amor lo que me ha hecho ir, oh, los fanáticos realmente, realmente, realmente lo quieren. Y por primera vez, cuando comencé a abrir la idea.

“Pero creo que realmente es fiel a las personas que disfrutan de su trabajo, debes ser fiel a ti mismo. Así que en este punto, no lo creo”, confirmó.

Temporada 22 de Anatomía de Gray está programado para su estreno en el otoño, meses después de que los fanáticos se quedaron en un cliffhanger asombroso sobre el destino de un personaje principal.