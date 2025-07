La estrella de la granja de Clarkson, Harriet Cowan, hace que Jeremy Clarkson se admitiera

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Harriet Cowan, una de las estrellas de Breakout de Granja de Clarksonha admitido que no estaba al tanto del trabajo de Jeremy Clarkson antes de inscribirse en el exitoso programa.

Cowan, quien reemplazó temporalmente al gerente de la granja, Kaleb Cooper, en la última serie, dijo que no sabía mucho sobre el pasado trabajo de televisión de Clarkson, ya que “realmente no estaba en el crecimiento de los autos”.

Dirigirse a los esfuerzos de Clarkson como dueño de la granja, le dijo Los tiempos que el primero Engranaje superior El anfitrión es “muy parecido a cualquier otro agricultor que he conocido” y “muy dispuesto a aprender”.

“Quería hacerlo bien junto a la granja”, dijo, y agregó: “Todavía está muy castigado y no deja que la fama y toda la publicidad le afecten”.

Clarkson, de 65 años, se aloja en la serie de automovilismo Engranaje superior Desde 2002 hasta la BBC en 2015, después de lo cual se mudó a Amazon para El Grand Tour con los coanfitriones Richard Hammond y James May.

El creó Granja de Clarkson Después de hacerse cargo de la ahora famosa granja de 1000 acres en cuclillas y una tienda acompañante, y el espectáculo documenta sus esfuerzos en la vida de la granja.

Cowan, una enfermera a tiempo completo de 24 años, aseguró su papel en la serie gracias a sus populares videos de Tiktok temáticos de la granja.

Cowan ganó al público con sus ingeniosos agrupaciones y su impresionante conocimiento agrícola, y Clarkson la ha aclamado una “estrella”.

Desde que se lanzó la última serie en junio de 2025, los espectadores han expresado la esperanza de que Cowan se convierta en miembro permanente del equipo.

ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

“Siempre he dicho que estaré muy abierto si Jeremy me necesita de nuevo”, dijo. “Lo hemos dejado así. Si él me necesita, estoy aquí”.

Cowan se graduó de la Universidad de Derby, donde estudió enfermería. Fue nombrada la portavoz de jóvenes agricultores de su ciudad y continúa utilizando las redes sociales para resaltar las realidades de trabajar en una granja.

Granja de Clarkson Se ha convertido en uno de los programas de televisión más transmitidos de Prime Video y, en julio de 2024, Clarkson extendió su imperio comercial al hacerse cargo del Pub del país rural The Windmill en Asthall, un “boozer de la aldea” en cinco acres de campo cerca de Burford.

La compra de su pub, que se llama The Farmer’s Dog, aparece en la última serie de Granja de Clarkson. Pero Clarkson recientemente descartó cualquier empresa similar en el futuro, diciendo Los tiempos Ha “terminado con los negocios”, ya que “no lo entiende”.

“No estoy motivado por el dinero. Solo quiero un buen craic”, dijo.