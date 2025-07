El final del show tardío de Stephen Colbert es una uña preocupante en el ataúd para la comedia | Stephen Colbert

TLa idea de que la carrera política de Donald Trump sería una mina de oro para la comedia murió hace mucho tiempo, con el ataúd aceptando uñas callejeras durante los últimos cinco años. El último y posiblemente el último Nail es la cancelación del Late Show, el CBS Late-Night Talkshow organizado por Stephen Colbert desde el otoño de 2015, y originado por David Letterman cuando la red lo expulsó de NBC en 1993. En este punto, Trump no solo ha hecho que la comedia nocturna nocturna sea desactualizada, pirateada y una respuesta insuficiente a su reinado de Terror; También ha hecho una parte de la misma desaparición.

Habrá tiempo para elogiar el estilo de charla particular de Colbert más tarde; El show tardío no sale del aire por otros 10 meses, cuando su contrato ha terminado. Seguramente eso deja mucho más tiempo para salvar al presidente, y Colbert ha estado en este puesto desde el momento en que Trump se convirtió en un verdadero contendiente en la carrera presidencial, entonces, ¿por qué esto solo ahora ha llegado a un punto crítico? Aparentemente, porque la eliminación de la franquicia de Late Show sigue el acuerdo de $ 16 millones de una frívola demanda de Trump contra CBS y su Show de Newsmagazine 60 minutos por la edición del programa de una entrevista de 2024 con la candidata presidencial Kamala Harris. Colbert hecho Muy divertido del pago de sus jefes como un “soborno” cobarde diseñado para apaciguar a la administración Trump, que están en condiciones de aprobar o negar la venta de Paramount, los propietarios corporativos de CBS, a la compañía Ofria. En otras palabras, la pre-fusión rechazando a un comediante que regularmente se burla de Trump en la televisión de la red parece un poco conveniente, tal vez incluso una bonificación tácita para acompañar esos millones de dólares.

La red, por supuesto, ha caracterizado la decisión como “puramente financiera” en medio de un período en el que la mayoría de los espectáculos tradicionales de la noche han tenido problemas. A medida que van las excusas, no es del todo poco convincente. Después de todo, Colbert no está siendo reemplazado por otro anfitrión; The Late Show simplemente va la misma ruta que su serie complementaria de corta duración después de la medianoche (y el Late Late Show antes). CBS está entregando por completo el bloque de la noche. Esto representa un retiro importante después de que el acuerdo de Letterman hizo de la red un jugador genuino por primera vez en años. Presumiblemente ha vuelto a las repeticiones y las viejas películas en el futuro.

En ese sentido, esta decisión trasciende la política. CBS ha arrancado un vendaje que las tres grandes redes han estado aplicando a heridas similares durante años. La programación nocturna simplemente no significa tanto como solía hacerlo, con liderazgo de red más pequeños de las alineaciones de horario estelar y más opciones de audiencia para comedia, charla, música o incluso los juegos de celebridades tontos que Jimmy Fallon arroja juntos. Saturday Night Live ha conservado un poco de prestigio cultural, gracias a una combinación de menor compromiso (20 episodios al año, en una noche en la que muchas personas no tienen trabajo al día siguiente, en comparación con ocho veces más, todo se transmite en la noche de la semana), la marca Legacy (todavía se conoce como un escaparate de las estrellas y una comedia política, sin importar cómo se convieran a esos bocetos fríos) y es decir, un exhibición de estrellas bien en el que se vea bien. En estos días, es rutinariamente uno de los programas de red mejor calificados de la semana en que transmite un nuevo episodio, ofreciendo una señal alentadora de que las viejas reglas de ranura sobre la audiencia ya no se aplican. También es extremadamente costoso de producir y difícil de replicar, lo que, sin embargo, parece más viable que el formato cansado de TalkShow.

Kamala Harris y Stephen Colbert. Fotografía: Scott Kowalchyk/© 2024 CBS Broadcasting Inc.

En términos generales, esto podría ser algo bueno para las mentes cómicas como Colbert o Conan O’Brien. Algunos comediantes parecen incapaces de resistir la llamada de sirena de las shows de conversaciones nocturnas, persiguiendo el sueño de esta noche, incluso cuando ese trabajo real permaneció fuera de su alcance. O’Brien es un escritor e intérprete de comedia singularmente brillante; Por grandes que pudieran ser sus espectáculos nocturnos, en retrospectiva, ¿debería haber pasado tres décadas principalmente en ese medio menguante? Mientras tanto, Colbert hizo su sátira política más fuerte interpretando una parodia de un comentarista conservador en el Daily Show y su posterior spin -off the Colbert Report. Su calidez y su humor a veces Sharp lo convirtieron en un buen anfitrión “real” de TalkShow, y para la mayoría de los estándares, exitoso. En los enfrentamientos recientes, su show tardío ha sido el más visto Tal programa en las principales redes. Que puede enfrentar la cancelación de todos modos (junto con O’Brien perdiendo su señal de esta noche hace años) a los recién llegados que el aire rarificado del anfitrión nacional de Talkshow de fines de noche también se está volviendo bastante delgada, tal vez inquebrantable.

Sin embargo, Trump también ha absorbido parte de ese oxígeno. Incluso con los “desafíos” citados por CBS, es difícil creer que vencer a un emisor de burla de Trump no se consideró al menos un beneficio paralelo de cancelar el Late Show. Incluso si la decisión fuera, como se afirmó, una financiera, acompaña a otra decisión financiera: que Paramount podría pagarle a Trump $ 16 millones en lugar de proceder con litigios que muchos parecían pensar que podrían ganar. Ese es precisamente el tipo de gasto que podría disminuir cómo, por ejemplo, su charla nocturna atrae más globos oculares que The Tonight Show.

Más allá de Trump, manchando personalmente los balances, él ha ayudado a acelerar la desaparición de la comedia nocturna simplemente siendo él mismo, pareciendo proporcionar el objetivo perfecto: una cerveza permeas venal y atenuada con un ejército de sycófantes devotos. Pero después de que dos administraciones no consecutivas han inundado la zona con grotesquerías, realizar un monólogo o bocetos ligeramente abatido como un acto de calentamiento para entrevistas de buen carácter parece improbable que atraiga a los antihorados anti-trump, o aquellos desesperados por creer en sus poderes de hombre fuerte.

Que Colbert adoptó un enfoque algo menos cursi que su competidor Fallon parecía ser todo lo que era necesario para marcarlo como alborotador. La cuestión es que Trump podría haberlo consumido de cualquier manera. Al proporcionar una caricatura preparada de sí mismo, intencionalmente o no, el presidente ha superado el sistema nuevamente. Puede que no valga la pena de luto de los chistes hacky y con temas presidenciales que podríamos perder en un futuro con menos tallas que nunca. Pero se siente como la aplicación de una de las crueldades más pequeñas de Trump: la capacidad de verse a sí mismo como la única estrella real en el mundo.