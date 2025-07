Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath e ícono de British Heavy Metal, muere de 76 años | Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, cuya alegre imagen de “Príncipe de la Oscuridad” lo convirtió en uno de los líderes de rock más emblemáticos de todos los tiempos, murió a los 76 años.

Una declaración de la familia de Osbourne dice: “Es con más tristeza de la que las simples palabras pueden transmitir que tenemos que informar que nuestro amado Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana. Estuvo con su familia y está rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad familiar en este momento”. No se dio causa de muerte, aunque Osbourne había experimentado varias formas de enfermedad en los últimos años.

Osbourne fue una de las figuras más notorias en el rock: un innovador cuyo gemelo misterioso ayudó a marcar a Heavy Metal, un showman que una vez mordió la cabeza de un bate en el escenario, un adicto cuyo abuso de sustancias lo llevó a intentar asesinar a su esposa, y luego, una estrella de la televisión de realidad muy amada por su lucha en la vida familiar en los Osbournes.

Su muerte se produce menos de tres semanas después de su retiro del rendimiento. El 5 de julio, Osbourne se reunió con sus compañeros de banda originales en el grupo pionero Black Sabbath por primera vez desde 2005, para Back to the Beginning: un concierto de despedida de estrellas con algunos de los nombres más importantes del metal. “Me han acostado durante seis años, y no tienes idea de cómo me siento”, dijo a la multitud esa noche, refiriéndose a problemas de salud extensos que incluyen una forma de Parkinson y numerosas cirugías en su columna vertebral. “Gracias desde el fondo de mi corazón”.

Nació John Michael Osbourne en Aston, Birmingham, en 1948, hijo de un par de trabajadores de fábricas. Tenía una educación difícil. Además de vivir en la pobreza relativa, a los 11 años, fue abusado sexualmente repetidamente por dos niños: “Fue terrible … parecía continuar para siempre”, dijo a The Mirror en 2003. También fue encarcelado por robo: “No era bueno en eso. Jodidamente inútil”, Admitió en 2014.

Ozzy Osbourne, ícono de British Heavy Metal, muere de 76 años – Obituario de video

Este entorno de clase trabajadora industrial alimentó el sonido del proyecto musical definitorio de Osbourne, Black Sabbath, cuyo gran sonido revolucionó la música rock británica. “Queríamos poner cómo pensamos en el mundo en ese momento”, dijo el bajista de la banda, Geezer Butler, en 2017. “No queríamos escribir canciones pop felices. Le dimos esa sensación industrial”.

Black Sabbath en los años 70 … desde la izquierda, Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward y Ozzy Osbourne. Fotografía: Chris Walter/Wireimage

El nombre de una película de terror Boris Karloff, la banda, que también presenta a Tony Iommi en la guitarra y Bill Ward en la batería, lanzó su debut homónimo en 1970, seguido de otros álbumes considerados como piedras de fundación del género de metales pesados. Paranoid (1970) presentó a los himnos de paja Iron Man and War Pigs y encabezó la lista de álbumes del Reino Unido, mientras que el sonido cacofónico y psicodélico de Master of Reality (1971) sigue siendo una gran influencia en el sonido más lento del metal fatal.

Osbourne grabó otros cinco aclamados álbumes con el grupo, pero se volvió tan dependiente del alcohol y las drogas que fue despedido en 1979, y reemplazado por Ronnie James Dio. Osbourne finalmente regresó a la banda para el álbum 13 de 2013, que encabezó las listas en los Estados Unidos y el Reino Unido. Black Sabbath también salió de gira, tocando lo que se anunció como su concierto final en Birmingham el 4 de febrero de 2017, antes de su concierto de reunión de 2025.

Osbourne fue solo poco después de dejar Black Sabbath, y comenzando con Blizzard of Ozz de 1980, que fue cinco veces platino en los Estados Unidos, lanzó 13 álbumes de estudio, el más reciente es el paciente número 9 de 2022.

El incidente más notorio que involucró a Osbourne ocurrió en 1982, cuando se mordió la cabeza de un bate muerto que creía que era un accesorio en el escenario mientras actuaba en Des Moines, Iowa. Más tarde fue al hospital para recibir una inoculación de la rabia de precaución. También afirmó, y esto fue corroborado por su publicista Mick Wall, de haber mordido a las cabezas de dos palomas durante una reunión de sello discográfico de 1981 que se fue agrio, ya que originalmente pretendía liberar a las aves como un signo de paz.

En los años 80 y 90, tuvo ocasionales éxitos ocasionales en el Reino Unido, incluidos Bark at the Moon (1983) y Perry Mason (1995). Finalmente alcanzó el número 1 en 2003 con cambios, un dúo con su hija Kelly, de 40 años.

Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne se muestran en 2014. Fotografía: Dave Hogan/MTV 2014/Getty Images

Osbourne tiene otros dos hijos con su esposa Sharon, Jack, de 39 años, y Aimee, de 41 años, y dos con la primera esposa, Thelma – Jessica y Louis. Su matrimonio con Thelma se había deteriorado debido a su alcoholismo, y luego admitió que no podía recordar a Jessica y Louis naciendo.

En 1982, se casó con Sharon, quien había comenzado a administrar su carrera en solitario después de que la pareja se reunió tres años antes. Su perspicacia comercial emparejada con su popularidad duradera los ayudó a acumular una gran riqueza. Ozzfest, el festival de música de metal fundado por Sharon en 1996, recorrió los Estados Unidos la mayoría de los años y también tuvo salidas en el Reino Unido y Japón.

En 1989, fue arrestado por intentar asesinar a Sharon al estrangularla mientras estaba borracha. Relató el incidente en Una entrevista de 2007: “Me desperté en esta pequeña celda individual con mierda humana en las paredes, y pensé: ‘¿Qué diablos he hecho ahora?’ … [A police officer] Léame un papel y dijo: “Usted está acusado de intentar asesinar a la Sra. Sharon Osbourne”. No puedo decirte cómo me sentí. Me acabo de entumecer “. La pareja luego se reconcilió, aunque se separó brevemente en 2016 después de que Ozzy fue infiel con un estilista.

Ozzy y Sharon, junto con Kelly y Jack, aparecieron en la serie de televisión de realidad The Osbournes de 2002 a 2005. Una serie documental de volar sobre la pared que siguió la vida doméstica de la familia, completa con los terapeutas de perros, “Vagina Doctors” y un flujo interminable de malos lenguajes imaginativos de todos, se convirtió en un éxito de calificaciones A, y, en 2002, la segunda ganancia de la ganancia del Emmy Avalor por el puesto de realidad destacada.

Ozzy se rompió el cuello, la clavícula y las costillas en un accidente de ciclismo en su casa de Buckinghamshire en 2003. Sharon más tarde dijo que había dejado de respirar por un minuto y medio “y no había pulso”; También le dijeron que estaba casi paralizado por el accidente. En 2005, le diagnosticaron síndrome de Parkin, que causa temblores corporales.

En 2013, después de años de sobriedad, admitió que había estado bebiendo y tomando drogas durante un año y medio, pero se comprometió a volverse sobrio nuevamente, dicho: “Estaba en un lugar muy oscuro y era un imbécil para las personas que más amo, mi familia”.

En 2019, Osbourne realizó lo que se anunció como su Final World Tour, titulada No More Tours 2. (Anunció por primera vez su retiro en 1992 con la gira No More Tours, pero luego revirtió su decisión). La enfermedad lo obligó a posponer las fechas europeas en 2020. “Parece que desde octubre, todo lo que me ha revertido”, dijo en una declaración de disculpas en el hospital.

En 2020 anunció que había sido diagnosticado con Parkinson, y en 2022 se sometió a una cirugía en la columna vertebral, después de haber sufrido una caída en 2019 que exacerbó las lesiones anteriores de ciclismo cuádruple. En 2023, canceló una gira por el Reino Unido y Europa debido a ser “físicamente débil”, describiendo “tres operaciones, tratamientos con células madre, sesiones de fisioterapia interminables y el tratamiento de cibernics innovadores (HAL) más recientemente”.

Ozzy Osbourne en el escenario de regreso al principio, 5 de julio. Fotografía: Ross Halfin

Osbourne se deprimió en medio del extenso tratamiento, como describió en una entrevista de mayo de 2025 con The Guardian. “Te despiertas a la mañana siguiente y descubres que algo más ha salido mal. Empiezas a pensar que esto nunca va a terminar”, dijo. “Sharon podía ver que estaba en la ciudad de Doom, y ella me dice: ‘Tengo una idea’. Era algo para darme una razón para levantarme por la mañana “.

Este fue el concierto de regreso al principio celebrado en Villa Park en Birmingham, que vio a Osbourne reunirse con Butler, Iommi y Ward para un set de cuatro canciones, después de un set de cinco canciones. Osbourne se desempeñó sentado en un trono adornado con murciélagos, pero puso una actuación enérgica, diciéndole a la audiencia en un momento: “Soy Iron Man: ¡Ve a jodidamente loco!” El concierto también presentó actuaciones de leyendas como Metallica, Slayer y Guns N ‘Roses.

Elton John estaba entre los que rindieron homenaje a Osbourne, escribiendo: “Era un querido amigo y un gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses de rock, una verdadera leyenda. También fue una de las personas más divertidas que he conocido. Lo extrañaré mucho”.