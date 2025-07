Madonna: Revisión de la electrónica Veronica – Las rarezas de Ray of Light van desde perfectas hasta perfundias | Virgen

IEs difícil de exponer el impacto de Ray of Light, el séptimo álbum de Madonna. Lanzado en 1998, reestructuró totalmente la carrera de Madonna, abrazando Trip-Hop, Electronica y Britpop y esencialmente demostrando a un público hostil que era una de las grandes autorurs de Pop. Accogió uno de sus mayores singles, el inquietante Ballad Power Ballen, y su canción principal sigue siendo un elemento básico de la radio y las listas de reproducción de DJ. En los últimos años, muchos de los nombres más significativos de Pop contemporáneos y subterráneos, incluidos Caroline Polachek, Addison Rae, ASO, Shygirl y FKA, han hecho referencia a Ray of Light, ya sea directa o indirectamente. Es un tonto por tratar de presentar un caso para el mejor o más significativo álbum de Madonna, tiene al menos cinco contendientes fuertes, pero si hay una elección de consenso, es Ray of Light.

La obra de arte para Veronica Electronica

Es por eso que el anuncio de Veronica Electrona, un álbum de Ray of Light Remix de larga duración, recibió tal histeria de los fanáticos a principios de este año. Madonna ha hablado extensamente a lo largo de los años sobre el personaje de Veronica, al verdadero estilo de Madonna, Veronica proviene de un concepto vagamente contradictorio en el que es una niña bailando en un club y, de alguna manera, “medieval” y el álbum, que pretendía lanzar después de Ray of Light pero terminó estallando. Para Diehards, el disco prometido es una especie de santo grial: no importa que este lanzamiento tan esperado solo contenga dos canciones verdaderamente nuevas, una de las cuales, una vieja demostración titulada Gone Gone Gone, ha estado flotando en Internet durante años.

Aun así, es difícil negar los placeres simples que pueden derivarse de escuchar algunas grandes remixes de Madonna de todos los tiempos cortados a la longitud de la radio y secuenciados como el Ray of Light original. Mundo/sustituto ahogados del amor sonidos Great out de su contexto original de trip-hop glacial y se convirtió en un rager de ácido de Dayglo por Bt y Sasha; Las ambigüedades emocionales de la canción original se reemplazan por una cálida positividad, y se puede imaginar fácilmente la canción sonar los últimos minutos de una fiesta en casa furiosa cuando el sol comienza a salir. Otras pistas, como Peter y Victor’s Remix of Skin, la otra nueva canción aquí, toman una táctica opuesta; aumentan el mal humor innato de la piel con un ritmo techno de acero y exploratorio puntuado por grandes y agudos descansos, convirtiendo la pista original en algo ajustado e inquieto.

El trailer de Veronica Electronica – Video

Como suele ser el caso con los registros de remix, hay momentos sobre la electrónica Veronica que se sienten superficiales, a saber, el Remix de Nothing Remix 69 realmente importa. Tal vez cualquier remix de la canción original siempre se mantendrá en un estándar más alto, dado su estado como una de las únicas pistas de clubes de luz en Ray of Light, pero a diferencia de muchos de los remixes del álbum, se siente como si no hubiera una relación entre el material fuente y la reelaboración aquí, aparte de la vocal de Madonna, que está en el punto de irritación. Es frustrante cuando la gente afirma “odiar remixes”, como si pudieras poner una declaración general en una forma de arte completa, pero este tipo de remix puede hacerte simpatizar con el sentimiento.

La mezcla de Fabien Good God of the Power of Good Bye, por otro lado, representa todo el potencial de un proyecto de curiosidad como este: una redacción de tambores extrañamente mínima de una de las mejores baladas de Madonna, encuentra una enorme potencia en el conflicto entre la batería cada vez más frenética de Fabien y la serena vocal de Madonna y la de Madonna. Es una ventaja sorprendentemente apropiada para Gone Gone Gone, una canción tan brillante que realmente puedes entender por qué se quedó fuera del álbum original. Es, esencialmente, una valiente balada de ruptura establecida en un ritmo electro de Squelchy, un choque tonal surrealista que apenas se gelifica con las placidas aguas de Ray of Light, pero que da una sorprendente cantidad de información sobre el estado creativo de Madonna en ese momento: aquí está una de las estrellas más grandes del mundo, en su mejor momento creativo, arrojando cualquier cosa a la pared para ver lo que se adhiere. Para ese vistazo solo detrás de la cortina, Veronica Electronica vale el precio de la admisión.