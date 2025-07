Hulk Hogan, estrella de lucha libre y actor, muere de 71 años | Cultura

Hulk Hogan, la estrella de la lucha libre se convirtió en partidario vocal de Donald Trump, murió a la edad de 71 años.

El gerente de Hogan, Chris Volo, dijo NBC Los Ángeles Ese Hogan, el nombre de Terry Gene Bollea, sufrió un paro cardíaco en su casa en Clearwater, Florida, y murió rodeado por su familia.

Los rumores sobre la salud de Hogan han girado durante semanas, después de que, según los informes, fue hospitalizado. La semana pasada, su esposa, Sky, negó los rumores de que estaba en coma, afirmando que su corazón era “fuerte” después de múltiples operaciones.

Instantáneamente reconocible por su rubio Horseshoe Bigote and Bandannas, Hogan fue una de las estrellas de lucha más populares de la década de 1980 y consideró una de las mejores de todos los tiempos. Conocido por su teatralidad y un físico considerable – En su mejor momento, Hogan registró 6 pies 7 pulgadas y pesó 320 libras (145 kg): ayudó a transformar la lucha profesional en el entretenimiento en el hogar, principalmente a través de su asociación con Worldwide Wrestling Entertainment (WWE) y la rutina de rendimiento conocida como Hulkamania.

La compañía de entretenimiento confirmó la muerte de Hogan y lloró su antigua estrella en un declaración En X: “WWE se entristece al aprender el Salón de la Fama de la WWE, Hulk Hogan, falleció. Una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, Hogan ayudó a WWE a lograr el reconocimiento global en la década de 1980. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Hogan”.

“The Hulkster” encabezó WrestleMania, el evento característico de la WWE, ocho veces, incluido un enfrentamiento seminal en 1987 con su mentor de 520 libras Andre el gigante en Pontiac Silverdome de Michigan, ante una multitud récord de 93,173. Hogan ganó el campeonato de la WWE seis veces durante su carrera.

Hulk Hogan en 2024. Fotografía: Sarah Yenesel/EPA

En 1996, Hogan fundó el New World Order (NWO) y se convirtió en Hollywood Hulk Hogan. Fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005, solo para revocar su estatus después del escándalo después de la liberación de una grabación secreta de un encuentro sexual, durante el cual Hogan hizo numerosos comentarios racistas. El blog de 2010 Gawker publicó por primera vez la grabación; Posteriormente, Hogan demandó al sitio web, ganando y obligándolo a salir del negocio.

Hogan fue nuevamente inducido en 2020, ya que se convirtió en una figura más prominente en el movimiento “Make America Great Again” (MAGA) de Donald Trump. Protagonizó en la Convención Nacional Republicana de 2024, arrancando su camisa, estilo WWE, para revelar una camiseta Trump 2024.

Siempre el intérprete, Hogan Mantuvo una carrera de actuación de décadas, apareciendo en la película de 1982 Rocky III como el personaje Thunderlips, así como películas como No Holds Barred, Suburban Commando, Mr Nanny, Santa con músculos y la serie sindicada de 1994 Thunder in Paradise. Como una de las figuras más reconocibles de la década de 1980, en su pico, fue la celebridad más solicitada para la Fundación Make-A-Wish, Hogan apareció como él mismo en muchos espectáculos y películas, incluidos el A-Team, Baywatch, Gremlins 2: The New Batch, Spy Hard y Muppets from Space. ¡También prestó su voz a episodios de Robot Chicken y American Dad!

En 1985, fue co-anfitrión de Saturday Night Live junto con el Sr. T. el mismo año, fue la estrella de su propia serie de dibujos animados sobre CBS, la lucha rock ‘n’ de Hulk Hogan. Hogan convirtió su fama en la televisión de realidad, protagonizada por el reality show de VH1, Hogan conoce mejor junto con su entonces esposa Linda y sus hijos Brooke y Nick, desde 2005 hasta 2007.

Los tributos se incorporaron a las redes sociales en las horas posteriores a su muerte, incluso de las figuras políticas de MAGA.

“Perdimos un gran amigo hoy, el ‘Hulkster'”, Donald Trump, un amigo desde hace mucho tiempo, al corriente en su verdad oficial de la verdad social. “Hulk Hogan era MAGA todo el camino: fuerte, duro, inteligente, pero con el corazón más grande. Dio un discurso absolutamente eléctrico en la Convención Nacional Republicana, que fue uno de los aspectos más destacados de toda la semana. Entretendió a los fanáticos de todo el mundo, y el impacto cultural que tuvo fue enorme. A su esposa, cielo y familia, damos nuestros mejores deseos y amor.

JD Vance también Publicado un homenaje en x: “Hulk Hogan fue un gran ícono estadounidense. Una de las primeras personas que realmente admiraba cuando era niño”, escribió. “La última vez que lo vi prometimos que tomaríamos cervezas juntos la próxima vez que nos vamos. La próxima vez tendrá que estar al otro lado, mi amigo! Descansa en paz”.

“Todos tenemos buenos recuerdos de Hulk Hogan”, escribió Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara, en X, junto con dos fotos, una con Hogan, la otra de Hogan Arm-Restling Trump. “Desde mi infancia en los años 80, hasta hacer campaña con él el año pasado, siempre lo vi como un gigante en estatura y en la vida. Que descanse en paz”.

Sylvester Stallone, coprotagonista de Hogan en Rocky III, dijo a través de Instagram: “Tuve el placer de conocer a esta brillante personalidad y showman cuando tenía 26 años. Era absolutamente maravilloso y su increíble habilidad hecha Rocoso Tres increíblemente especial. Mi corazón se rompe “.

“Estoy absolutamente sorprendido al escuchar sobre el fallecimiento de mi amigo cercano”, la amiga de Hogan y su compañera estrella de la lucha libre Ric Flair al corriente En X. “Hulk ha estado a mi lado desde que comenzamos en el negocio de la lucha libre. ¡Un atleta increíble, talento, amigo y padre! Nuestra amistad ha significado el mundo para mí”.

Y John Cena, que siguió el camino de Hogan desde la estrella de la WWE al actor de Hollywood, simplemente publicó una foto a su Cuenta de Instagram de Hogan sosteniendo a André la cabeza del gigante en uno de sus enfrentamientos, apareciendo triunfante.