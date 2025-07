Happy Gilmore 2 Review: la secuela de Netflix de Adam Sandler es estrictamente para los fanáticos | Adam Sandler

HAppy Gilmore 2, el seguimiento tan esperado de la comedia deportiva canónica que dominó la cultura pop a principios de siglo, comienza con el héroe irascible de Adam Sandler atrapando a los espectadores en los últimos 29 años.

Después de humillando el tirador de Némesis de la gira, McGavin (un Christopher McDonald) en forma) en el gran torneo y cabalgando hacia la puesta de sol con la niña, se casan y tienen cinco hijos mientras la prosperidad de Happy continúa sin hacer. Considera salir del juego a medida que sus años y la riqueza se apilan, pero continúa con el estímulo de su querida Virginia (Julie Bowen). Pero cuando Happy la mata accidentalmente con un golpe de camiseta con cangos, un shock que llega en los primeros dos minutos, su mundo está aún más volcado de lo que fue cuando lo conocimos como huérfano en 1996.

Esta vez, en lugar de tener que abandonar su primer amor (hockey) para perseguir a un par de cientos de grandes en controles de cartón para salvar la casa de la abuela, se retira abruptamente para estar más presente para sus hijos y asume que las facturas están cubiertas hasta que los federales vuelven a tomar la casa de la abuela, y el Ferrari. Con sus cuatro hijos lo suficientemente mayores como para valerse por sí mismos, se muda a un triplex destartalado en el lado incompleto de la ciudad con su pequeña hija, Viena (interpretada por Sunny Sandler, la hija menor de Adam Sandler), y cae en el alcoholismo. No es hasta que el instructor de ballet de Vienna (interpretado por Jackie Sandler, la esposa de Adam Sandler) le dice a Happy que Vienna tiene el talento para estudiar en una prestigiosa compañía en París que se motiva a recoger su bolsa de club e intentar recaudar el dinero de la matrícula. Pero el regreso se complica cuando Happy recoge un DUI en un accidente de karting municipal y un Bro de bebidas energéticas le ofrece un orgullo en un recorrido de golf advenedizo que está diseñado especialmente para derribar el establecimiento. (¿Suena familiar?)

Como la mayoría de las secuelas, Happy Gilmore 2 no está a la altura de su predecesor, el sucesor espiritual de Caddyshack. Pero no le importará a los fanáticos acérrimos que nunca dejaron de citar líneas del original. Todavía no puedo dejar pasar una limusina sin murmurar reflexivamente “debe ser Burt Reynolds”, la línea que introdujo McGavin. Eso no quiere decir que el hilo Sandler y el coguionista Tim Herlihy cosido juntos no es divertido. Todavía logran participar en su parte de los gags recurrentes (felices haciendo frascos de todo lo que llega a la mano: un pincel de club, un control remoto de televisión) mientras se divide esos otros momentos de comedia entre sus amigos SNL (Kevin Nealon, Jon Lovitz) y los queridos habituales de Sandler Company (Rob Schneider, Steve Buscemi). Incluso logran rendir homenaje a los actores que murieron entre películas, entre no menos del difunto gran Weathers, también conocido como Chubbs, el profesional de golf con una sola mano, al organizar una pelea entre Happy y McGavin en un cementerio, un tributo a la icónica cameo original del anfitrión del anfitrión de Game Barker.

Pero donde el primer Happy Gilmore fue la historia de una adquisición del juego por parte de un extraño de rango, en esta entrega es al revés. Feliz no es solo un rey de la pelota larga, sino un compañero para rivalizar con Tiger Woods y otros grandes. Lee Trevino, el único golfista profesional que apareció en la película de 1996, se encuentra en la secuela rodeada de grandes de hoy (Jordan Spieth, Xander Schauffele) y antaño (Jack Nicklaus, Fred Couplas). John Daly, cuya vida real de la montaña rusa sin duda inspiró el segundo acto de Happy, vive en Happy’s Garage. Scottie Scheffler envía su extraño arresto en el Campeonato PGA de 2024 y Will Zalatoris finalmente cene con su extraña semejanza con el primer caddie de Happy. Si el Happy Gilmore original era una carta de amor para el juego, está claro 30 años en que la comunidad de golf profesional recibió el mensaje.

Lo más interesante de la secuela es su compromiso para defender el juego y sus tradiciones: una causa feliz que finalmente toma además de ayudar a Viena a darse cuenta de su sueño de ballet, mientras se calcula con el hecho de que todos pueden aplastar la pelota larga ahora. Todo el tiempo, las escenas de Happy Teeing en un simulador de tienda profesional y los guerreros de fin de semana que rompen las habilidades hablan con la contribución de la franquicia para hacer que el juego sea más accesible. Ahora, el enfoque inquebrantable en este tema no redima por completo los elementos lana de la película: los cameos deportivos interminables (desde Travis Kelce hasta la ciruela de Kelsey de la WNBA), el nepotismo desenfrenado (nuevamente: cada miembro de la familia inmediata de Sandler se presenta), la integración forzada de llamadas de llamadas y otras plataformas de medios digitales, y un tercer acto de shats de Sandler), el cine de la película. Pero los hace irritar un poco menos. Todo el tiempo, Bad Bunny proporciona más ungüento en el papel, ya que el ayudante de ayudante de Happy se convirtió en Caddy, Oscar, y demuestra ser una risa sorprendente y encantadora.

Para aquellos que no están en el golf o no estaban por SNL a principios de siglo, Happy Gilmore 2 podría navegar por encima como un viaje del hombre mismo. Pero para las generaciones que todavía citan comedias de verano de Eons hace (ejem), la segunda ronda de Sandler ofrece un viaje refrescante por el carril de la memoria: para ver qué nuevos travesuras, la vida asistida ordenada (Ben Stiller) y el agente del IRS (Robert Smigel) están haciendo, y si McGavin, el mejor aldeano en la historia de las películas deportivas, siempre se reviene. Todo lo demás, reliquias de un momento más simple y menos serio, es par del curso.