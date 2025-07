Revisión de Kesha: un retorno triunfante y eléctrico para el niño de regreso de Pop | Kesha

“W¿Se siente la libertad? La cantante Kesha pregunta en Voicever al principio de su espectáculo con entradas agotadas en Madison Square Garden el miércoles por la noche. Desarrolló la cabeza mientras atraviesa el primer lyric, “despierta por la mañana como Fuck P Diddy”, y el IDGAF se jacta de cepillarse los dientes con una botella de Jack (Daniels) en un altar de gafas y velas vacías y los inclinados a una oración de “libertad de mi pasado”, cómo la “verdad se libera”.

Si todo esto parece mucho, de alguna manera tanto dibujos animados y confusos, hedonismo, extrañamente cruzado con santidad, bueno, eso es Kesha, un artista de querida al milenio siempre en el desordenado borde sangrado de la cultura, para bien y para mal. Una vez que la joven de 22 años de Nashville, que se puso en marcha sobre su Trans-Am de oro y bombardeó a principios de 2010 con una ridícula serie de éxitos salvajes y pantalones salvajes, luego una historia de advertencia estancada por un disputa legal de casi una década con su antiguo productor, el artista de Kesha Rosebert, finalmente, ha intensificado su papel como un símbolo generacional en sus propios términos, con el deleito de Kesha Roser a la artista de un jardín de la artista, a la altura del jardín de la artista. gritó ante cada mención de la palabra libertad, y había muchos, como si fuera una revelación.

Y fue: durante años, Kesha representó no solo el bombardeo, la desilusión y el desenfreno de la juventud jodido por el choque financiero de 2008, con una actitud tan feroz e innegable que podría hacer letras diabólicas como “No seas un poco con tu chit chat / solo me muestres dónde está tu polla” Winsome, pero también el lado oscuro de la industria musical predaciosa. En 2014, demandó para ser liberado de su contrato con el productor łukasz “Dr. Luke” Gottwald, quien la convenció de mudarse a Los Ángeles a los 17 años, por presuntos drogadictos, agresión sexual y manipulación emocional; a batalla legal prolongada La obligó a continuar trabajando para él, su música aún se lanzó bajo su impronta si no con su aporte, hasta el año pasado. . (Período pronunciado), su álbum lanzado este mes, es su primer resultado realmente independiente del Dr. Luke.

Kesha en Madison Square Garden. Fotografía: Drew Ganyer

Así que no puedes preocupar a Kesha algunas palabras puntiagudas y grandiosas sobre la liberación, ni por remezclar la producción de algunos de sus éxitos más reconocibles (sople, die joven, madera) en algo un poco más suave, más maduro, más ella. “Me han quitado estas canciones y quiero que me ayudes a tomarlas esta noche”, proclama durante el Acto I de cuatro secciones murkamente definidas, antes de que acceda al piso a una mezcla de pistas de Animal y Warrior con un impactante recordatorio de cuán profundos son sus cortes. La coreografía puede ser estándar pop (aguda y sugerente pero de sangre fría), la pista de acompañamiento que mantiene los números de baile más vigorosos, más momentos conceptuales (una camisa de fuerza, bailarines en los trajes de mascotas de gatito) un poco demasiado abiertos, pero no importa. Como una declaración de legado, su imprudencia automática, un antecedente claro del paisaje pop verde mocoso de hoy, y como un acto de recuperación, la gira Tits Out es un triunfo.

También es extremadamente divertido, el control de Kesha en el pulso de un golpe caliente tan apretado como sus bromas en el escenario es suelta y ventosa. Al igual que con su recesión Pop Peer Lady Gaga’s Mayhem Ball, las nuevas pistas de baile fluyen sin problemas con el viejo. La bandera roja, una oda contundente para ser magnetizado por todas las razones equivocadas, se inclina suavemente en la burla de la animadora de dinosaurio. (“Dinosa, Ur es un dinosaurio!” Sigue una de las letras más trastornadas y estúpidamente pegadizas de Kesha). Los morfos delirantes del período tan fácilmente en los golpes de chicas en niña de Backstabber que pensé que era una canción. ¡Nueva atención de la pista! Encuentra a Kesha en el bolsillo del modo que fue pionera: burlarse, testarudo, tambaleándose sobre desagradable, directamente en una repetición enfermo de “¡Soy una perra!” Con un bajo de 2010 tan pegajoso que básicamente explica LMFAO. Nadie podría estar quieto.

Excepto, brevemente, la propia Kesha, cuando se detuvo en múltiples ocasiones para celebrar su libertad con besos (“¡Oye, mira cuánto dinero me hiciste!”) Eso se sentiría exagerado si no fueran tan duros. En un momento, cuando mencionó estar en el “Año ocho de litigios” por delante de la pista de amor propio., Jadeé: su personalidad en el escenario es tan boyante que es fácil olvidar cuánto tiempo duró.

Ella condujo el punto hacia la estratosfera con un bis victorioso; Una actuación perfecta de Oreing, su típicamente #metoo balada de la nariz fantasea con el reconocimiento de un perpetrador, su voz criada y altísima, llevó a una ovación de pie de más de cinco minutos. Ella dejó fluir sus lágrimas; También derramé una lágrima, por un momento más crudo que cualquier cosa que haya visto en un programa pop en la memoria reciente. “Este amor no es solo para mí, es para cualquiera que sobreviviera a algo que nunca deberían haber tenido que sobrevivir”, dijo. Y luego ha vuelto a los negocios, con las pistas tempranas que su amor es mi droga y nosotros, que nosotros, y una última, perfecta, muy adiós de Kesha: “¡Que tengas buenas noches!” Ella dijo con esa descarada risita. “Y espero … todos ustedes … se acuestan”.