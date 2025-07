La estrella de Marvel Rebecca Romijn confirma un rumor preocupante sobre Avengers: Doomsday Script

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

La actor de Marvel Rebecca Romijn, que interpretó a Mystique en las películas originales de X-Men, ha confirmado un rumor preocupante sobre la producción del próximo año. Avengers: Doomsday: A pesar de la filmación durante varios meses, la película no tiene un guión terminado.

Romijn es una de una serie de estrellas originales de X-Men que repitirán sus famosos papeles en el Blockbuster del próximo año, que verá personajes de películas que incluyen Los cuatro fantásticos: primeros pasos, Rayos* y Pantera negra Te une para luchar contra el Súper Villano Doctor Doom.

Hablando en el San Diego Comic Con el sábado (26 de julio), se le preguntó a Romijn si había terminado de filmar Día del Juicio Finaly respondió que no estaba segura.

“El guión no lo ha hecho, no han terminado de escribirlo”, dijo. “Ha sido muy, muy divertido, y aún no lo sabemos. Mantienen todo muy cerca del chaleco en un esfuerzo por mantener todo en secreto”.

Los comentarios de Romijn aparentemente confirman la especulación, iniciada por varios bloggers de cine en abril, que Día del Juicio Final es más o menos escribir sobre la marcha.

Esto se insinuó aún más cuando Marvel anunció en mayo que Día del Juicio Final se estaba retrasando de su fecha de lanzamiento anunciada originalmente del 1 de mayo de 2026 al 18 de diciembre de 2026.

En un giro incómodo, el cineasta James Gunn, quien escribió y dirigió Superhombre y actualmente está a cargo de la lista de las próximas películas de DC, dijo en junio que la industria del cine está muriendo debido a una epidemia de “personas que hacen películas sin un guión terminado”.

Gunn señaló la decisión que él y su copresidente Peter Safran tomó sobre una película de DC sin nombre que se estaba preparando para la producción, pero que la pareja eliminó debido a su guión.

“Todos querían hacer la película”, dijo Piedra rodante. “Estaba verde, listo para comenzar. El guión no estaba listo. Y no pude hacer una película donde el guión no es bueno”.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Ian McKellen y Rebecca Romijn como Magneto y Mystique en ‘X2’ de 2003 ( Shutterstock )

Romijn se reunirá con muchas de sus coprotagonistas de X-Men en la película, incluidos Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) y James Marsden (Cyclops).

También regresa el actor Alan Cumming, quien interpretó a Mutant Nightcrawler en 2003 X2y que aparentemente estropeó una escena de la nueva película durante una entrevista en mayo.

En 2024 se anunció que el Doctor Doom se reproducirá en la película, y su seguimiento de 2027 Avengers: guerras secretas – Por Robert Downey Jr, quien anteriormente retrató a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel.

Los cuatro fantásticos: primeros pasosque se lanzó en los cines esta semana, también incluyó una provocación de la nueva película en su secuencia posterior a los créditos.