Seth Meyers: “Estamos a solo una historia de Epstein de Trump anunciando que los ovnis son reales” | Roundup de televisión nocturno

Los anfitriones nocturnos clasifican las muchas tácticas de distracción de Donald Trump, ya que se revela que se enteró de que su nombre estaba en los archivos de Jeffrey Epstein en mayo.

Seth Meyers

Seth Meyers abrió su segmento de Look más tarde en la noche el jueves con clips de Donald Trump que instruyó explícitamente a los republicanos a hablar sobre Barack Obama robando una elección cuando se le preguntó sobre Jeffrey Epstein.

“Es como ver un truco de magia y también es un truco de mierda”, se rió Meyers. “Pero Trump parecía seguro de que esta táctica funcionaría”.

“Es un truco transparente”, agregó, “y ahora tiene a su director de inteligencia completamente a bordo”, ya que Tulsi Gabbard se unió a una sesión informativa de la Casa Blanca para repetir una teoría de la conspiración de que Obama ordenó una investigación sobre Rusia y las elecciones de 2016 para dañar a Trump.

Gabbard lo llamó “una conspiración de años contra el pueblo estadounidense” y “un intento de socavar la administración del presidente Trump”.

“Lo que sea que esté en esos archivos de Epstein debe ser realmente malo”, reflexionó Meyers. “Deben encontrar tantas menciones de Trump que van a tener que cambiar el nombre a los archivos de Trump con Jeffrey Epstein. Están tan desesperados por distraer a todos, afirman que Barack Obama es culpable de conspiración traidora y liderando un golpe contra Trump.

“Sinceramente, creo que estamos a solo una historia de Epstein de Trump anunciando que los ovnis son reales”, bromeó.

Los intentos de distracción siguen “cayendo” porque la nueva información sobre la relación de Trump con Epstein continúa surgiendo. El miércoles, el Wall Street Journal informó que en mayo, el fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, informó a Trump que su nombre estaba en los archivos de Epstein.

“¡Por supuesto que está en los archivos!” Meyers exclamó. “Conoció a Epstein durante 15 años. Epstein lo llamó su amigo más cercano. No tengo idea de si Trump cometió un crimen con Epstein, pero la razón por la que estamos hablando de esto es debido a los republicanos que lo entusiasmaron durante años pensando que dañaría a sus oponentes políticos”.

Meyers luego tocó un clip del presentador de podcast de conspiración convertido en director adjunto del FBI Dan Bongino de antes de las elecciones, incitando a su audiencia para seguir pidiendo los archivos de Epstein. “Cuando dices ‘¿por qué lo han estado escondiendo?’ Los ‘ellos’ eres tú ahora, hermano “, se rió Meyers. “Los chicos tendrán que comenzar a hacer podcasts de teoría de la conspiración sobre ellos mismos: ‘¿Por qué estoy ocultando los archivos de Epstein? ¿Por qué estoy tratando de que desaparezca? ¿Quién llegó a a mí?! ‘”

Stephen Colbert

En The Late Show, Stephen Colbert también reaccionó al informe del Wall Street Journal que Bondi informó a Trump que su nombre estaba en los archivos en mayo. “Por mi parte, me sorprendió”, bromeó. “¿Qué me vas a decir a continuación: que el Papa está en los archivos católicos? ¿Que un oso está en la portada del moderno Woodspooper de este mes?”

“Así que no sabemos si estaba haciendo el crimen espeluznante, pero tenemos un encubrimiento”, continuó. “Y al igual que el encubrimiento en su rostro, es irregular y hay algo realmente feo allí”.

Colbert tocó un video resurgido de la deposición de Epstein de 2010, en el que se le preguntó si alguna vez socializó con Donald Trump en presencia de mujeres menores de 18 años. Epstein respondió: “Aunque me gustaría responder esa pregunta, al menos hoy, voy a tener que afirmar mis quinto, sexto y 14 derecho de enmienda, señor”.

“No es una gran señal cuando se le pregunte al pedófilo si está haciendo un paseo pervertido, y su respuesta es ‘Me gustaría invocar toda la constitución, Magna Carta, el código napoleónico y solo cubrir todas mis bases, vamos a lanzar todo el menú de la fábrica de pasteles de queso'”, se rió Colbert.

En otras malas noticias para Trump, el hermano de Epstein ha disputado la afirmación de Trump de que terminó la amistad con Epstein; Según Mark Epstein, Jeffrey Epstein dejó de pasar el rato con Trump “cuando se dio cuenta de que Trump era un delincuente”.

“Wow, eso es extraordinario”, se maravilló Colbert. “¿Jeffrey Epstein lo interrumpió porque eres un ladrón? Es como entrar en una intervención organizada por Rudy Giuliani”.

The Daily Show

Epstein murió en 2019, “pero no desde que Tupac Shakur ha caído a un hombre muerto a tantos Bangers”, dijo Josh Johnson en el Daily Show.

El miércoles, el video de la deposición del gobierno de Epstein en 2010 comenzó a hacer las rondas en línea, incluida la pregunta sobre la socialización con Trump frente a las mujeres menores de 18 años. Johnson acogió la no respuesta de Epstein citando tres enmiendas diferentes: “Voy a dejar eso como un sí”, dijo.

“Seré honesto, nunca he escuchado a nadie declarar algo más que el quinto antes”, agregó. “Pero este tipo es tan culpable que está llamando a cualquier enmienda que pueda pensar”.

Mientras tanto, Bondi no se puede ver después del informe del Wall Street Journal; Su próxima aparición fue programada para el miércoles por la noche en una cumbre de CPAC sobre la trata de personas, pero se retiró, citando una “córnea recientemente desgarrada”.

“Incluso la córnea de Pam Bondi es como, ‘¡Lanza los archivos de Epstein o que renuncié!'”, Bromeó Johnson.