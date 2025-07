‘Todos se veían iguales, todos se vistieron lo mismo’: ¿Hollywood ha distorsionado las raíces comunistas de los Pitufos? | Película

SMurfs, un nuevo Sespectacle CGI de Paramount Pictures dirigido por Chris Miller, ha recibido una panorámica crítica completa y vaciló en la taquilla. Pero hace un trabajo útil recordando a los espectadores la extrañeza absoluta de los personajes de tres manzanas de altura originalmente concebidos por el artista cómico belga Pierre “Peyo” Culliford en 1958.

En la película, James Corden no tiene nombre Smurf, que experimenta angustia existencial porque, a diferencia de los otros habitantes de la aldea de Pitufo: inteligente, gruñón, pesado, etc. – No “tiene lo suyo”, un rasgo de habilidad o carácter que lo hace destacar. Este rasgo especial eventualmente se identifica como “magia” y no se presiona ningún nombre, por un Smurfette de la serenata de Rihanna, para darse cuenta de su USP interior y “No dejes que nadie diga que no eres nadie” y acepta que “naciste genial”.

Una crisis de identidad podría ser una experiencia relativamente novedosa para el actor británico motonorial, pero ciertamente es la primera vez en los 67 años de historia del cosmos azul de Peyo. De hecho, puede ser una contradicción en términos: ser un buen Pitufo, en la visión protocomunista de los cómics originales, era nunca elevar su propia personalidad por encima del colectivo.

De los 100 habitantes originales de la aldea de Pitufo, dice el sociólogo y espantador francés Antoine Buéno, “alrededor del 90% eran totalmente indistinguibles. Todos se veían igual, todos estaban vestidos de la misma manera”. Mientras que algunos Pitufos se identificaron por nombre, dice, esto generalmente fue a través de una habilidad relacionada con la forma en que él (todos los Pitufos originales eran hombres) es útil para la comunidad. “La Sociedad Pitufiana es una sociedad corporativa arquetípica, lo que significa que cada Pitufo que se identifica representa una función social”.

En el último reinicio de la franquicia de Miller, desatar su verdadero yo interior se presenta como la clave para superar un problema: en el libro original de Pio, es la raíz de todo mal. “En los cómics, cada vez que un Pitufo intenta ser un individuo, crea una catástrofe”, dice Buéno.

¿Malillas ideológicas ocultas? Papa Pitufo y sin nombre en Pitufos. Fotografía: Paramount Animation/PA

Por ejemplo, en el segundo libro de la serie original, Le Schtroumpfissime de 1965 (Rey Pitufo), los habitantes de la aldea votan por un líder interino en ausencia de Papá Pitufo, pero la democracia no se convierte en ellos. Un Pitufo sin nombre se da cuenta de que puede jugar el sistema haciendo promesas que no puede cumplir con cada uno de sus potenciales votantes, y gana. Pero una vez elegido, gobierna como un autócrata, instalando un régimen opresivo organizado por un fuerte Pitufo y obligando a los otros Pitufos a construirle un palacio. El libro fue traducido al holandés como de Smurführer.

“Todo lo malo proviene de la individualidad, que también está vinculado con la propiedad privada”, dice Buéno. “Cada vez que se reclama la propiedad privada en el pueblo, arruina todo el equilibrio de la sociedad”.

El libro de 2011 en el que Béno exploró las bases ideológicas ocultas del mundo ficticio de Peyo, Le Petit Livre Bleu: Analizar la crítica y la política de la Société des Schtroumpfs, provocó una reacción amarga de los verdaderos fanáticos azules, y es voluntariamente polémico en la forma en que deletrean las políticas que los cómics nunca hacen explícitos. Las connotaciones revolucionarias de las tapas frigianas (rojo para papá, blanco para todo lo demás) son plausibles, la identificación de la pitufo Papa barbudo como Marx y bañada con correos como Trotsky quizás menos.

La búsqueda de mensajes ocultos en los libros puede incluso haber distraído de cuán genuinamente originalmente originales eran un ejercicio en la narración de historias que eran los Pitufos en la superficie: una serie de cuentos con 100 protagonistas, de los cuales la mayoría se ve exactamente lo mismo, en el que el heroísmo radica en una acción colectiva.

Hablando más de una década después de la publicación de su Little Blue Book, Buéno suena más equilibrado en su evaluación. “Mi teoría siempre fue que Pio no estaba en la política en absoluto”, dice. “Pero su genio fue crear una utopía que extrajo de nuestra historia política conjunta y elaborar imágenes que hablaban con todos”.

El uso de la aldea de pitufo como ejemplo de socialismo en funcionamiento no solo murió con el nuevo reinicio, sino que se eliminó del Smurfverse después de que Pio vendió los derechos de su creación en la década de 1970. “Para mí, lo que presenciamos en los Pitufos es una demostración perfecta del análisis del capitalismo de Guy Debord”, dice Buéno. “La fuerza del capitalismo radica en nunca destruir frontalmente a sus enemigos, sino llevarlos y digerirlos”.