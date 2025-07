Piers Morgan dice que se eliminarán más anfitriones nocturnos ‘hiperpartidistas’ como Stephen Colbert

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Piers Morgan ha atacado a Stephen Colbert después de la cancelación de The Late Showalegando que la mayoría de los anfitriones nocturnos de EE. UU. Ahora son “hacks activistas hiperpartidistas” y que “más seguirá” en sus pasos.

Los comentarios de la emisora británica se producen después del programa de entrevistas estadounidense de Colbert, que ha presentado desde 2015, fue cancelado por la emisora estadounidense CBS, en lo que sus partidarios creen que fue un acto políticamente motivado debido a las críticas del anfitrión a Donald Trump.

El domingo (27 de julio), Morgan compartió la portada de la New York Post, Lo que criticó a Colbert por cuántos llamados invitados “izquierdistas” había presentado en el programa desde 2022.

Al reaccionar a la historia, Morgan escribió: “Esto es muy condenatorio. La mayoría de los mayores anfitriones nocturnos de Estados Unidos no se han convertido en nada más que hacks activistas hiperpartides para los demócratas, un partido que rara vez ha sido más impopular. No es de extrañar que Colbert se vaya a alinearse. More seguirá”.

El jugador de 60 años duplicó su postura al estar de acuerdo con los comentarios de la leyenda de la televisión nocturna de los Estados Unidos, Jay Leno, quien no estuvo de acuerdo con la naturaleza política de muchos programas de entrevistas modernos.

Según los informes, Leno dijo en una entrevista con la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute: “Me encanta el humor político, no me malinterpreten. Pero es justo lo que sucede cuando la gente termina acogiendo demasiado a un lado u otro. ¿Por qué disparar solo media audiencia todo el tiempo, ¿por qué no tratar de obtener todo? Me gusta, me gusta llevar a las personas a la imagen grande”.

Morgan luego criticó a John Oliver después de que vio un 60 minutos Entrevista con el La semana pasada esta noche presentador. “Acabo de ver un segmento de babeo @60 minutos esta noche sobre John Oliver, quien estaba orgulloso de decirle a sus espectadores que no votaran por Trump en las últimas elecciones”, escribió Morgan. “Les dijo que votaran por Kamala Harris. Eso no es una comedia, es un activismo político partidista”.

Piers Morgan actualmente presenta ‘sin censura’ en YouTube ( Talktv/Piers Morgan sin censura )

Colbert’s The Late Show fue eliminado a principios de este mes en lo que CBS describió como una “decisión financiera”.

Pero muchos de los fanáticos y seguidores de Colbert, incluidos nombres de alto perfil, incluidos David Letterman y Elizabeth Warren, cuestionaron el momento de la decisión. El anuncio se produjo poco después de Paramount, la empresa matriz de CBS News, acordó pagar a Donald Trump $ 16 millones para resolver la demanda del presidente contra la compañía por la edición de un 60 minutos Entrevista con Kamala Harris, que los abogados de la red consideraron “sin mérito” en las recientes presentaciones judiciales.

Trump se ha regañado The Late ShowLa cancelación de las redes sociales, escribiendo: “Me encanta que Colbert fuera despedido. Su talento fue incluso menor que sus calificaciones. Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente”.