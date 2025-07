John Oliver en bases de datos de pandillas de policía: ‘deshacerse de ellas’ | John Oliver

AFter una prolongada vacaciones de verano, John Oliver regresó a su escritorio la semana pasada esta noche para diseccionar la excesiva composición de la policía de los Estados Unidos en las bases de datos de pandillas defectuosas y no reguladas. Dichas bases de datos, como lo expresó Oliver, “básicamente enumera la policía de las personas que dicen que están involucradas en pandillas”, se han utilizado para justificar numerosas deportaciones bajo la administración Trump, incluida la deportación y detención de Kilmar ábrego García, un inmigrante de Maryland de Maryland, que más tarde, lo que más tarde, admitió un error de Salvador de Salvador de la Servicio de Salvador de la que luego “.

La deportación se derivó de una inclusión injusta en una base de datos de pandillas: en 2019, los oficiales aparentemente observaron a Abrego en un depósito de inicio y presentaban un informe de que pertenecía a una pandilla, basado en el hecho de que él usaba un sombrero de Chicago Bulls y una sudadera con “rollo de dinero que cubría los ojos, los oídos y la boca de los presidentes” y que “sabían tales cañas indicativas de la sudadera con la sudadera”. Hispanic Eyes “.

Según el informe, “Usar el sombrero de Chicago Bulls representa [that] Están en buena posición con el MS-13 “.” Lo cual ya es un poco extraño, porque implica que de alguna manera, si no está actualizado en sus cuotas MS-13 mensuales, los privilegios de los toros de su sombrero se revocan “, bromeó Oliver.

El oficial que presentó ese informe también citó un consejo anónimo de que Ábrego era miembro de MS-13; El oficial también fue suspendido una semana después por mala conducta no relacionada y finalmente despidida. “Sin embargo, esa acusación de pandillas significaba que a Abrego García se le negaba a Bond y pasaba meses encerrados en la detención del hielo”, explicó Oliver, un resultado que era “ridículo. La ropa de una persona no debería ser criterios para bloquearlos durante ocho meses. Como todos sabemos, la peor consecuencia de las opciones debería ser tostada por los tiktok”.

La saga de Ábrego es una de las muchas historias que cuestionan el uso del gobierno de las llamadas “bases de datos de pandillas”. En todo el país, muchos departamentos de policía locales y estatales mantienen estas bases de datos, a menudo sin revelarlas, a pesar de que las investigaciones se encuentran como “notoriamente inconsistentes y opacas”, “plagados de entradas y errores cuestionables” y “llenos de inteligencia poco confiable”, para citar varios informes citados por Oliver.

Cuando se trata de lo que constituye una “pandilla”, hay “mucha variabilidad aquí”, dijo Oliver. “No todos los miembros de las pandillas pueden incluso participar en el crimen”. Como dijo un investigador: “No todos los miembros de la pandilla son delincuentes, y no todos los delincuentes son miembros de pandillas”.

“Desafortunadamente, ninguno de esos matices está en exhibición en estas bases de datos”, dijo Oliver, y ninguna de estas listas ha supervisión de ninguna otra rama del gobierno u otra aplicación de la ley. Los criterios de inclusión son las observaciones policiales y las “autoadmisiones”, lo que básicamente significa, según Oliver, “encontramos algo en sus redes sociales que decidimos constituir que admite que está en una pandilla”.

Eso podría incluir publicaciones con la palabra “pandilla”, como una publicación de un adolescente con el título “Feliz cumpleaños, pandilla”, agregado a una base de datos en los terrenos de la autoadmisión. “Y si la barra es tan baja, cualquier cosa es básicamente una confesión”, dijo Oliver. “¿Una foto tuya con un diploma con el subtítulo ‘lo mató?’ Felicitaciones, graduado, pero ahora eres buscado por asesinato.

“Y aunque hasta ahora he estado diciendo que alguien puede ser agregado a estas listas, aquellos que terminan en ellas son mucho personas de color”, continuó. En un momento, la base de datos de Washington DC solo tenía una persona blanca en su lista. “¿Sabes cuán pocas listas hay con un solo hombre blanco en ellos?” Oliver bromeó. “Básicamente es esta base de datos y el elenco de Hamilton. Eso es todo”.

Las adiciones también pueden estar motivadas por el rencor; En 2020, un policía en Phoenix registró 17 manifestantes de Black Lives Matter como “miembros de pandillas de ACAB” en represalia.

La mayoría de los estados tampoco requieren que los estados notifiquen a las personas si las ponen en una base de datos de pandillas. “Y cuando se trata de inmigrantes, la designación de miembros de la pandilla puede ser realmente alterador de la vida”, dijo Oliver. “Puede ser la razón por la que a alguien se le niega varias vías para permanecer en los EE. UU., Y puede hacer de alguien una mayor prioridad para la deportación y el objetivo de una redada”.

Oliver transmitió la historia de un adolescente hispano en Long Island llamado Alex, quien fue agregado a una base de datos de pandillas por un oficial de recursos escolares después de ser visto con zapatillas azules brillantes, lo que los guardias de seguridad escolar le dijeron que estaba asociado con la pandilla MS-13. También había garabateado “504” en su mochila, que es el código de país de Honduras, su país de origen. Unos meses más tarde, los agentes de hielo lo arrestaron, diciendo que escucharon que era un miembro de una pandilla y finalmente lo deportaron.

When a police commissioner in Alex’s county was asked why he felt local law enforcement needed to partner with Ice, he answered: “If we have intelligence that they are a gang member, that’s not necessarily a crime … The intel that we have may not indicate a state crime. The intel may be small on them, but nothing that is going to keep them in jail. So if we perceive someone as a public safety threat, we utilize all of our tools, which again includes immigration tools, so we’ll partner with the Departamento de Seguridad Nacional para atacarlos a su detención “.

Oliver se encontraba en respuesta: “Si alguien está en su lista de grandes delincuentes malos, y no puede encontrar ningún gran delito para arrestarlos, eso sugiere que el problema podría ser su jodida lista.

“Está bastante claro que las bases de datos de pandillas son demasiado fáciles de tener, demasiado difíciles de bajar y pueden cambiar la vida de las personas al revés”, agregó. “Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, diría que nos deshacemos de ellos. Y si piensas, ‘Bueno, espera, ¿cómo detendrá la violencia de las pandillas?’ Yo diría que con el trabajo policial.

“No estoy diciendo que la violencia asociada con las pandillas no sea real o no sea un problema”, concluyó. “Solo digo que la respuesta debe ir más allá de la vigilancia y mucho más allá de estas bases de datos”.