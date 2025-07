Cuatro alternativas a Spotify: intercambiar es más fácil de lo que piensas | Transmisión de música

¿Cómo se cambia de Spotify a otro servicio de música? ¿Cuáles son las opciones?

El periodismo de The Guardian es independiente. Ganaremos una comisión si compra algo a través de un enlace de afiliado.

La industria de la música ha tenido sentimientos encontrados sobre la extensa influencia de Spotify sobre los artistas, y estos sentimientos se han intensificado en medio de una controversia continua sobre el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, liderando una inversión de 600 millones de euros (una inversión de $ 1.07 mil millones) en Cascosuna empresa de tecnología de defensa alemana que se especializa en sistemas de armas autónomos impulsados por AI.

EK también es presidente de Helsing, habiéndose unido a la junta en 2021 cuando su fondo de inversión Prima Materia poner € 100m en el entonces startup.

En respuesta a la inversión de EK, los artistas y oyentes han estado buscando alternativas.

“Fuck Spotify”, el prolífico grupo de rock psicodélico australiano King Gizzard y el mago de lagarto dijeron en una publicación en las redes sociales el sábado, anunciando que eliminarían su catálogo del servicio de transmisión. Siguieron las bandas de EE. UU. Xiu Xiu y Deerhoof, quienes tomaron la misma decisión en las últimas semanas.

Ya sea que esté motivado por unirse a los artistas para dejar Spotify, o simplemente está interesado en ver las alternativas, puede parecer desalentador hacer el cambio después de años de estar con el servicio.

Pero es realmente fácil. Los servicios de transmisión tienden a no tener contratos de bloqueo, por lo que si está buscando cambiar, el primer paso sería cancelar su suscripción existente a través de la configuración de la cuenta. Dependiendo de cuándo se suscribió, podrá mantener las funciones de prima hasta que se deba el próximo pago.

Entonces, ¿cuáles son las opciones?

1. Apple Music

Cuando Apple Music se lanzó, se sintió torpe y limitado. Pero ha recorrido un largo camino en los últimos años, con grandes mejoras en su funcionalidad, selección de música (más de 100 m canciones), radio, listas de reproducción y otras características, como videos musicales que Spotify no tiene.

La experiencia del usuario ahora parece mucho más cercana a Spotify. Apple también ha lanzado audio sin pérdidas y espacial para una mejor calidad de escucha. El audio sin pérdidas es algo que Spotify prometió en 2021, pero no se ha lanzado.

Si ya está en el ecosistema de Apple, esta es definitivamente la mejor opción, pero también hay una aplicación Android.

Apple ofrece un mes gratis para los nuevos usuarios, pero después de eso, las suscripciones son $ 12.99 (US $ 10.99 y £ 10.99) al mes, con planes familiares en $ 19.99 (US $ 16.99 y £ 16.99) al mes. También hay acuerdos de suscripción agrupados con los otros servicios de Apple, como iCloud Storage y Apple TV+.

2. Música de YouTube

Si paga una suscripción premium de YouTube, $ 16.99 (US $ 13.99 y £ 12.99) al mes, obtiene música de YouTube gratis. Tiene más de 100 m canciones y obtienes acceso a videos de YouTube sin anuncios junto con él. También tiene listas de reproducción y estaciones de radio y otras características que verías en otro lugar.

Al igual que con Apple Music y su ecosistema, si ya eres un usuario de Android, esta es una opción más fácil para ti.

‘Si ya eres un usuario de Android, esta es una opción más fácil para ti’: la música de YouTube. Fotografía: Thiago Prudencio/Dax/Zumawire/Rex/Shutterstock

3. Amazon Music

Amazon Music está incluida en Amazon Prime por $ 9.99 (US $ 10.99 y £ 8.99) al mes. Este nivel viene con más de 100 millones de canciones, podcasts y listas de reproducción, pero los usuarios que desean una experiencia más de lujo pueden optar por la categoría más caro, Amazon Music Unlimited, por $ 12.99 (US $ 11.99 y £ 11.99), separados de la membresía Prime. Unlimited viene con pistas de audio sin pérdidas y espaciales.

Sin embargo, si desea evitar darle a tres de las compañías tecnológicas más grandes su dinero, hay un número creciente de otras opciones.

4. Tidal

Tidal siempre ha sido presentado como el servicio que compensa a los artistas lo mejor y ofrece la más alta calidad de audio. Al igual que los otros servicios, tiene un catálogo de más de 100 millones de pistas. El precio es de $ 12.99 (US $ 10.99 y £ 10.99) al mes, con un complemento opcional para DJs que ofrece separación STEM para pistas.

Además del audio de alta calidad y todas las características esperadas, Tidal tiene más de 650,000 videos y transmisiones en vivo de conciertos.

Otras compañías no mayores que ofrecen alternativas de escucha musical incluyen Bandcamp, Napster (sí, el antiguo servicio de comparación de archivos entre pares se ha legalizado), Qobuz y Pandora.

Los servicios de terceros pueden ayudar a transferir listas de reproducción entre diferentes aplicaciones de transmisión. Fotografía: Ted Hsu/Alamy

Transferir listas de reproducción

El mayor problema para las personas que buscan cambiar es transferir sus listas de reproducción larga. Esto se hace más fácil a través de servicios de terceros. Si desea que sea rápido, tendrá que pagar, pero si no tiene muchos para transferir o tener tiempo, generalmente puede convertir una lista de reproducción a la vez de forma gratuita.

Las opciones populares incluyen el cambio de canción de la aplicación (aunque solo está disponible en iOS) y Soundiiz (que se ejecuta en un navegador web). Deberá dar la aplicación que elija acceso a las cuentas sobre las que está cambiando, pero puede eliminar el acceso una vez que haya terminado.

Los servicios generalmente se marcarán si no se puede encontrar una canción en la lista de reproducción. A veces es tan simple como un desajuste con el nombre exacto de la canción y se puede encontrar como una mezcla o título diferente.

¿Qué tan bien los servicios pagan a los artistas?

Las compañías tienden a mantener la información sobre cuánto pagan a los artistas por cada transmisión de un secreto estrechamente protegido, pero un Informe del blog de la industria Trichordist en 2020 Nos da una imagen de los pagos difíciles que los artistas pueden esperar.

Según el informe, Spotify paga US $ 0.00348 por transmisión, Apple Music paga US $ 0.00675 por transmisión, Amazon paga US $ 0.00426, Google paga US $ 0.00554 y Tidal paga US $ 0.00876. Sorprendentemente, la compañía de fitness Peloton se encuentra en la parte superior de la lista, pagando US $ 0.03107 por flujo. Napster también califica más que otros a US $ 0.00916.

Pero si desea apoyar a los artistas más directamente, puede comprar vinilo o copias digitales de la música a través de iTunes o servicios similares, o pagar directamente a través de Bandcamp o SoundCloud.