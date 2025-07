Sarah Jessica Parker en un posible conflicto de intereses sobre la autora de Librar Longlisted | Premio booker

Ha surgido un aparente conflicto de intereses sobre el sexo y el juzgar la estrella de la ciudad Sarah Jessica Parker sobre el premio Booker de este año.

Según los informes, una compañía de producción dirigida por el actor está en el proceso de desarrollar un libro escrito por Claire Adam, cuya segunda novela, Love Forms, aparece en la lista larga de este año, anunciado el martes.

La novela debut de Adam, Golden Child, fue publicada en los EE. UU. En 2019 por SJP para Hogarth, la huella de pingüinos para la que Parker se desempeñó como director editorial. Está siendo desarrollado como una película por la compañía de Parker, Pretty Matches Productions y MA Productions.

“No es raro que los jueces tengan una conexión con los autores cuyo trabajo ha sido presentado, por lo que todos los jueces tienen que declarar cualquier conflicto de intereses desde el principio”, dijo Gaby Wood, director ejecutivo de la Fundación del Premio Booker.

“Como Sarah Jessica Parker publicó la primera novela de Claire Adam, Golden Child, bajo su impronta estadounidense SJP para Hogarth, declaró que el posible conflicto para garantizar la transparencia y solo dio su opinión sobre el libro después de que los otros jueces habían compartido suyo. No puede pasar ningún libro si es apoyado solo por un juez, y los formularios de amor han ganado su lugar en el Premio de Booker Premio 2025 a través de la lista activa de Otro.

En una entrevista con el los tiempos irlandeses Publicado en junio, Adam dijo que la opción de la película “fue comprada por una pequeña compañía de producción en Los Ángeles (MA Productions), y todos estamos tan emocionados de que los Pretty Matches Productions de SJP también estén a bordo. Las cosas de la película se mueven lentamente, hay miles de millones de obstáculos, y ella apoya el proyecto es fantástica”.

Pretty Matches Productions, fundada en 2005, también está detrás de la secuela de Sex and the City y así … y la serie HBO Divorce, que Parker Ejecutivo produjo y protagonizó.

En un Entrevista con The Times En junio, Adam dijo que Parker “lee mucho, por lo que fue muy divertido pasar el rato con ella. Es tan encantadora y sincera. Leyó la portada del libro y se levantó a las 5 de la mañana para viajar para conocerme”. Golden Child es publicado en el Reino Unido por Faber, y en 2019 ganó el Premio Desmond Elliott.

En junio de 2023, Parker lanzó SJP Lit, en asociación con el editor independiente Zando, que ha publicado títulos que incluyen en estos días por Lucy Caldwell y The Story of the Forest por Linda Grant. Parker también comparte recomendaciones de libros en su cuenta de Instagram.

Parker fue anunciado como juez del Premio Booker de este año en diciembre, con Wood diciendo en ese momento que había “disfrutado compartiendo recomendaciones de libros con Sarah Jessica, quien ha apoyado apasionadamente la ficción contemporánea durante muchos años”.

El panel de jueces 2025 está presidido por Roddy Doyle, y los cojudios de Parker son Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Kiley Reid y Chris Power.

Adam fue nombrado como uno de los 13 autores de la lista larga, que incluyen al ex ganador Kiran Desai, Tash Aw y David Szalay. La lista corta se revelará el 23 de septiembre, con el ganador anunciado el 10 de noviembre.